Pat ze świadczeniem wspierającym. W MOPS i DPS. Utrata ulg albo samego świadczenia [Przykład]

Problem 1. Przekraczające 4000 zł (od marca 2025 r.) świadczenie wspierające wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej. Powoduje to utratę preferencji w MOPS co do możliwości otrzymania tańszych usług i świadczeń. Problem 2 to pozbawienie świadczenia wspierającego osoby niepełnosprawne jako sankcja za pobyt w całodobowym domu opieki, za który np. rodzina starszej, schorowanej osoby musi zapłacić np. 5000 zł za miesiąc. Osoba niepełnosprawna jest wykluczona ze świadczenia wspierającego, a rodzina płaci wspomniane 5000 zł bez szans refundacji.

Wynika to art. 5 ustawy o świadczeniu wspierającym: REKLAMA Ważne Świadczenie wspierające nie przysługuje, jeżeli osoba, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej. Pierwszy problem ze świadczeniem wspierającym. Dotyczy domów opieki. Utrata samego świadczenia [Przykład] W przypadku publicznych zakładów opieki zakaz ma sens. Inaczej powstałaby taka sytuacja, że osoba niepełnosprawna jednocześnie korzysta z: 1) świadczenia wspierającego 2) bezpłatnego domu opieki. Przykład Osoba niepełnosprawna spełnia kryteria do otrzymania świadczenia wspierającego 3920 zł. Nie może otrzymać bo przebywa nieodpłatnie w publicznym domie opieki (DPS). Pozbawienie świadczenia wspierającego nie jest krzywdzące. I Inna kwalifikacja etyczna jest wtedy, gdy osoba niepełnosprawna jest tak niesamodzielna, że musi wydać np. 5000 zł za całodobową opiekę w domu opieki. I jednocześnie art. 5 ustawy o świadczeniu wspierającym wyklucza możliwość sfinansowania tego wydatku 5000 zł ze świadczenia wspierającego. Zobacz również: MOPS: Kiedy podwojone świadczenie pielęgnacyjne (3287 zł razy dwa)? Kiedy pojedyncze? [Przykłady]

Czy MOPS wypłaci zasiłek na leki i terapię?

NSA: MOPS przegrał. Świadczenie pielęgnacyjne 2988 zł. Amputacja. Znaczny stopień niepełnosprawności i pieluchomajtki

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co przysługuje? [LISTA] Drugi problem ze świadczeniem wspierającym. W MOPS i domach opieki. Utrata ulg albo samego świadczenia [Przykład] Świadczenie wspierające jest doliczane do dochodu w MOPS. Powoduje to utratę możliwości korzystania ze świadczeń MOPS z preferencjami. Dalszy ciąg materiału pod wideo Przykład Przykład Osoba niepełnosprawna ze świadczeniem wspierającym 3920 zł korzystała z usług MOPS. Płaciła 300 zł rocznie. Po doliczeniu do jej dochodoów 3920 zł przestała być osobą uboga. Jej płatność miesięczna (np. za usługi opiekuńcze wynosi 3200 zł. Co to jest świadczenie wspierające Wartość świadczenia zależy od punktów powiązanych z bieżącą wartością renty wdowiej: 95–100 punktów – świadczenie 220 procent renty socjalnej,

90–94 punktów – 180 procent renty socjalnej,

85–89 punktów – 120 procent renty socjalnej,

80–84 punktów – 80 procent renty socjalnej,

75–79 punktów – 60 procent renty socjalnej,

70–74 punktów – 40 procent renty socjalnej. Świadczenia MOPS Dzielimy je na pieniężne i niepieniężne Przykład zasiłki stały, okresowy, celowy i specjalny, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.