Jakie zmiany czekają osoby pobierające rentę socjalną? Czy nadchodzące zmiany wpłyną na wysokość wypłaty świadczeń? Ile wynosi renta socjalna po waloryzacji 1 marca 2025 r.? Co z dodatkiem dopełniającym do renty socjalnej? Kto musi złożyć wniosek, by otrzymać dodatek dopełniający?

Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym osobom, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy. By ją otrzymać, należy spełniać określone warunki. Chodzi o to, by osoba ubiegająca się o rentę socjalną miała skończone 18 lat, (w przypadku kobiet: wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Po drugie, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS musi stwierdzić, że dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 roku życia,

w trakcie nauki

w szkole lub szkole wyższej zanim dana osoba skończyła 25 lat, w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.



Renta socjalna 2025 r.: wysokość renty socjalnej od 1 marca 2025 r.

Renta socjalna podlega co roku waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyliczany jest na podstawie poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za poprzedni rok. Od 1 marca 2025 r. najniższa renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Wcześniej, tj. do 28 lutego 2025 r. najniższa renta socjalna wynosiła 1780,96 zł.

Renta socjalna 2025 r. Zmiany już od 1 maja 2025 r.

Od 1 maja 2025 r. wejdzie dodatek dopełniający do renty socjalnej. Będą mogły go otrzymać osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wypłacany będzie razem z rentą socjalną. Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych. Wypłata dodatku dopełniającego nastąpi z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2025 r. W styczniu i w lutym dodatek dopełniający wynosił 2520 zł. 1 marca 2025 r. nastąpiła waloryzacja tego świadczenia. Po waloryzacji, miesięczna wysokość dodatku dopełniającego do renty socjalnej wynosi 2610,72 zł. Od dodatku dopełniającego będą odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy. Podlegać będzie potrąceniom i postępowaniu egzekucyjnemu na tych samych zasadach co renta socjalna.

Wniosku o dodatek dopełniający do renty socjalnej nie muszą składać osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 r. mają przyznaną rentę socjalną, są całkowicie niezdolne do pracy i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Powyższe osoby otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Informację dotyczącą przyznania tego dodatku można znaleźć na PUE ZUS. Jest jednak pewna grupa rencistów, którzy muszą złożyć wniosek o dodatek dopełniający. Są to osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 r. mają prawo do renty socjalnej, są całkowicie niezdolne do prac, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku, gdy dana osoba otrzyma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, może wystąpić z wnioskiem o dodatek dopełniający. Wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej (EDD-SOC) dostępny jest we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.

Osoby, które mają prawo do renty socjalnej oraz do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, w przypadku, gdy uzyskają prawo do dodatku dopełniającego do renty socjalnej, stracą prawo do świadczenia uzupełniającego. Należy pamiętać, że prawo do świadczenia uzupełniającego zależne jest m.in. od łącznej kwoty przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 marca 2025 r. łączna kwota wypłacanych świadczeń nie może przekraczać 2 552,39 zł.

