Rząd: Skarżą się na różnicowanie osób niepełnosprawnych w drugim dodatku. Dodatek ważny dla wykluczonych ze świadczenia wspierającego

Jeszcze na przełomie 2023 r. i 2024 r. obiecywano podwyżkę renty socjalnej – każdy rencista (socjalny) miał mieć 4666 zł brutto (w 2025 r.). Od samego początku było to nierealne z uwagi na brak środków w budżecie. Zamiast tej ogromnej podwyżki wprowadzono więc dodatek dopełniający, ale tylko dla rencistów mających dodatkowo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Po tym ruchu rządu renciści z innych grup niż socjalni domagają się takiego samego dodatku do renty. Wszystko wskazuje na to, że …. będzie ten dodatek. Będzie to wielkie wsparcie dla rencistów. Trwają prace nad projektem ustawy – hamuje je jednak prawdopodobnie Ministerstwo Finansów chyba podnosząc problem braku odpowiednich środków (opinia publiczna nie jest informowana o stanowisku MF w tej sprawie.

Renciści się niecierpliwią – chcą drugiego dodatku do renty

Renciści się niecierpliwią i z każdego możliwego poziomu naciskają na rząd, aby przyspieszył prace nad ustawą. Przykładami nacisków są interpelacje w Sejmie składane przez posłów, do których przychodzą renciści ze skargami na niesprawiedliwość w różnicowaniu rencistów na tych „z dodatkiem do renty z uwagi na niesamodzielność” i rencistów „bez tego dodatku”. Są także petycje kierowane np. do ministerstw.

Co odpowiada rząd zniecierpliwionym rencistom

Odpowiedź zawiera zazwyczaj cztery elementy:

Element nr 1 Informacja o projekcie ustawy. Jest wniosek o wpis tego projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wpis do tego wykazu jest potwierdzeniem woli rządu skierowania projektu do Sejmu. Rząd uczciwie informuje, że takiej decyzji nie ma – jest etap analiz. Wszystko zależy od zgody Ministerstwa Finansów i znalezienie przez MF środków.

Element nr 2 Informacja o możliwości skorzystania ze świadczenia wspierającego

Element nr 3 Informacja o pracach nad ustawą o asystencji osobistej. Ustawa ta nie przewiduje świadczeń pieniężnych dla osób potrzebujących. Formą pomocy jest usługa w postaci czynności pomocniczych dokonywanych przez asystenta.

Przykładowe zapytanie do rządu – petycja rencistki

"Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o przyspieszenie prac nad rządowym projektem ustawy, dotyczącym dodatku dopełniającego do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy dla osób, u których orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji. Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z wprowadzeniem nowych przepisów, jednakże z perspektywy osób dotkniętych przewlekłymi chorobami i znaczną niepełnosprawnością, czas oczekiwania na wsparcie jest niezwykle istotny. Obecnie osoby te znajdują się w sytuacji, w której renta, bez dodatkowego wsparcia, nie zapewnia im godziwych warunków życia. Renta często nie wystarcza na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii czy codziennych wydatków. Osoby niepełnosprawne, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, zmagają się z wieloma trudnościami, które wpływają na ich codzienne życie. Przewlekłe choroby, niepełnosprawność czy poważne urazy sprawiają, że ich codzienne funkcjonowanie staje się znacznie utrudnione, a w wielu przypadkach niemal niemożliwe bez wsparcia. Wprowadzenie dodatku dopełniającego do renty, analogicznego jaki Ustawą z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw, przyznano rencistom socjalnym z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, mogłoby stanowić istotną pomoc finansową również dla tej grupy i poprawić ich sytuację życiową. Przecież zarówno renciści socjalni z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji jak i renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji to osoby znajdujące się w tej samej sytuacji, borykające się z takimi samymi problemami, dysfunkcjami, o jednakowych potrzebach leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia w wyroby medyczne czy opieki. Jedyna różnica między tymi grupami polega na momencie powstania samej niepełnosprawności. Przecież niepełnosprawność to nie wybór. Nikt nie wybiera sobie wieku, w którym zachoruje czy ulegnie wypadkowi. W związku z powyższym, zwracam się z ogromną prośbą o przyspieszenie prac nad rządowym projektem ustawy, tak aby renciści z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, u których orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji również mogli jak najszybciej korzystać z tego ważnego wsparcia."

Drugi dodatek dla renty socjalnej (informacje z gov.pl)

Od 1 stycznia 2025 r. dodatek dopełniający przysługuje w kwocie 2520 zł brutto a od 1 marca 2025 r. w kwocie 2610,72 zł brutto (waloryzacja w marcu każdego kolejnego roku).

Ważne Dodatek dopełniający wypłacany jest wraz z rentą socjalną. Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego nastąpi w maju 2025 r. w terminach płatności renty socjalnej.

Złóż:

wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Formularz wniosku o symbolu EDD-SOC jest dostępny na naszej stronie www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Zbliżone warunki i zasady powinny obowiązywać przy dodatku do renty chorobowej.