Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku. Nowe przepisy wyznaczą termin i czas trwania kwalifikacji wojskowej w przyszłym roku. MON określi także roczniki i grupy osób podlegające kwalifikacji.

MON: kwalifikacja wojskowa w 2027 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku.

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Rozporządzenie określa:

termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej;

czas trwania kwalifikacji wojskowej;

roczniki i grupy osób podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Polski.

Okres trwania kwalifikacji wojskowej

Projektowane rozporządzenie wyznacza termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na dzień 15 stycznia 2027 r. Jednocześnie rozporządzenie określa, że czas trwania kwalifikacji wojskowej obejmie okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 r. Proponowany okres trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium Polski obejmuje 64 dni robocze. Zgodnie z propozycją organów administracji rządowej sprawujących nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej wyłączone są dni świąteczne.

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Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 245 tys. osób podlegających w 2027 r., obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Zakłada się, że funkcjonować będzie około 392 powiatowych komisji lekarskich orzekających do 35 osób dziennie.

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Osoby objęte kwalifikacją wojskową w 2027 roku

Według projektowanego rozporządzenia kwalifikacja wojskowa obejmie:

mężczyzn urodzonych w 2008 r. (tzw. rocznik podstawowy);

(tzw. rocznik podstawowy); mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007 , którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze, którzy jeszcze nie spełnili obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej);

, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze, którzy jeszcze nie spełnili obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej); osoby, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kategoria zdolności od „B6 do B24”), jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2027 r. Ponowne wezwanie tej kategorii osób do kwalifikacji wojskowej i poddanie ich badaniom lekarskim pozwoli na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, ”D” lub „E”, z wynikającymi z tego konsekwencjami;

(kategoria zdolności od „B6 do B24”), jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2027 r. Ponowne wezwanie tej kategorii osób do kwalifikacji wojskowej i poddanie ich badaniom lekarskim pozwoli na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, ”D” lub „E”, z wynikającymi z tego konsekwencjami; osoby, które w latach 2025 i 2026 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej (kategoria zdolności od „B6 lub B24”), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2027 r., pod warunkiem, że osoby te przed zakończeniem kwalifikacji będą wnioskować o jej zmianę;

(kategoria zdolności od „B6 lub B24”), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2027 r., pod warunkiem, że osoby te przed zakończeniem kwalifikacji będą wnioskować o jej zmianę; kobiety urodzone w latach 2000-2008 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;

urodzone w latach 2000-2008 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Wejście w życie nowych przepisów

Projekt zakłada, że rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.