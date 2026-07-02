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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Ponad 20 ulg co miesiąc. Tyle zyskasz za umiarkowany stopień niepełnosprawności

Ponad 20 ulg co miesiąc. Tyle zyskasz za umiarkowany stopień niepełnosprawności

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02 lipca 2026, 13:49
[Data aktualizacji 03 lipca 2026, 09:35]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
niepełnosprawność orzeczenie
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź listę ulg i nowe kwoty świadczeń
Shutterstock

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Jedna decyzja urzędowa otwiera drzwi do potężnego pakietu wsparcia finansowego i cennych ulg. Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą wyciągnąć z budżetu państwa realną pomoc. Środki z MOPS, PCPR oraz ulgi podatkowe pozwalają zaoszczędzić tysiące złotych rocznie. Prześwietlamy aktualne przepisy i sprawdzamy, jakie nowe kwoty zasiłków, dofinansowań oraz usług opiekuńczych czekają na pacjentów.

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Wsparcie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o różne formy wsparcia w MOPS/GOPS, PCPR oraz ZUS/KRUS. Wsparcie to obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON, które mają na celu ułatwienie codziennego życia i zwiększenie samodzielności.

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Czym jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Orzeczenie wydawane jest przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W 2026 roku w przypadku chorób rzadkich i nierokujących poprawy orzeczenia te są wydawane bezterminowo. Oznacza ono, że osoba ma:

  • Istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.
  • Potrzebę częściowej pomocy lub wsparcia w codziennym życiu (np. transport, załatwianie spraw urzędowych).
  • Zdolność do pracy, ale wyłącznie w warunkach dostosowanych (np. praca zdalna, stanowisko przystosowane).

Dostępne świadczenia i usługi

Osoby z orzeczeniem mogą liczyć na następujące wsparcie finansowe:

  • Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.
  • Zasiłek stały (MOPS): do 1229 zł miesięcznie. Przeznaczony dla osób niezdolnych do pracy, przy spełnieniu kryterium dochodowego (dla osoby samotnej wynosi ono 1010 zł).
  • Świadczenie wspierające: od ok. 791 zł do 4353 zł. Nowość od 2024/2025 roku. Przysługuje osobom, które w decyzji WZON uzyskały min. 70 punktów potrzeby wsparcia. Można je łączyć z własną pracą zarobkową.
  • Zasiłek okresowy: przyznawany w trudnych sytuacjach, zależny od dochodu rodziny.
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie: Pomoc w domu, higienie czy transporcie. Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest obecnie szeroko dostępny i finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Najważniejsze przywileje pracownicze

Posiadanie orzeczenia o stopniu umiarkowanym daje konkretne korzyści w zatrudnieniu:

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  • Skrócony czas pracy: maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia).
  • Dodatkowy urlop: 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Przerwa w pracy: Dodatkowe 15 minut wliczane do czasu pracy (łącznie 30 minut).
  • Rehabilitacja: Prawo do zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na turnus rehabilitacyjny (do 21 dni w roku).

Wsparcie z PFRON i ulgi

  • Dofinansowania: Do zakupu wózków, aparatów słuchowych, likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu oraz do turnusów rehabilitacyjnych.
  • Karta parkingowa: Przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się (symbol 05-R, 10-N lub 04-O).
  • Ulgi transportowe: Zniżki w PKP/PKS (zależne od rodzaju schorzenia) oraz darmowa lub ulgowa komunikacja miejska (zależnie od uchwały danej gminy).
  • Ulga rehabilitacyjna: Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na leki, sprzęt czy samochód w rocznym zeznaniu PIT.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie instytucje oferują wsparcie osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o wsparcie w MOPS/GOPS, PCPR oraz ZUS/KRUS. Wsparcie obejmuje zasiłki, usługi opiekuńcze oraz dofinansowania z PFRON.

Co oznacza orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie oznacza istotne trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych, potrzebę częściowej pomocy lub wsparcia w codziennym życiu oraz zdolność do pracy wyłącznie w warunkach dostosowanych.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje bez względu na dochód, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.

Jakie przywileje pracownicze daje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie daje skrócony czas pracy: maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, dodatkowy urlop 10 dni roboczych w roku kalendarzowym oraz dodatkowe 15 minut przerwy wliczane do czasu pracy.

Kiedy przysługuje karta parkingowa przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Karta parkingowa przysługuje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli mają znacznie ograniczone możliwości poruszania się: symbol 05-R, 10-N lub 04-O.

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Źródło: INFOR
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