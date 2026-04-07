REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Osoby niepełnosprawne: Coraz więcej skarg na odbieranie punktu 7 z orzeczenia o niepełnosprawności

Osoby niepełnosprawne: Coraz więcej skarg na odbieranie punktu 7 z orzeczenia o niepełnosprawności

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 kwietnia 2026, 14:26

Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Od 6 roku PZON zalicza syna do osób z niepełnosprawnością, lecz nie przyznają nam punktu 7 o potrzebie konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku z ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kolejny list do Infor.pl o tym samym schemacie przebiegu komisji ustalania stopnia i zakresu niepełnosprawności wobec dziecka. Komisje w sprawie niepełnosprawności wykorzystają w ocenie niepełnosprawności trzy pytania, które nie są badaniem medycznym, a rodzajem wywiadu. Z listów rodziców wynika, że jest to bardzo powierzchowny wywiad (niektórzy rodzice używają słowa "prostacki", "nienaukowy"). W przypadku dzieci autystycznych i mających zespół Aspergera są to pytania o 1) imię i nazwisko 2) wiek i 3) ulubione zajęcia. Jeszcze inne pytania są w odniesieniu do dzieci okaleczonych na poziomie wzroku, sprawności nóg albo rąk. W tym wypadku mama takiego dziecka relacjonuje nam, że w badaniu dziecka z niepełnosprawnością na poziomie wzroku i ortopedii kluczowe stały się na komisji orzeczniczej pytania (nie lekarza a pedagoga): 1) czy chłopiec może sam się ubrać, 2) sam się najeść, czy 3) ma kolegów. Matka wyciąga z tego wniosek, że zamiast badania medycznego pod kątem stopnia niepełnosprawności (nie było ortopedy ani okulisty) jej rodzina przeszła jakiś rodzaj testu na samodzielność jej dziecka (jeżeli dziecko się samo ubierze, to nie jest niepełnosprawne).

Dzień dobry.

Jestem mamą trójki dzieci, w tym syna, który urodził się z wrodzona zaćmą centralną na prawym oku. Od urodzenia miał orzeczenie o niepełnosprawności, do 5.roku życia miałam na syna przyznane świadczenie pielęgnacyjne ze względu na schorzenie narządu wzroku. Później zmieniliśmy miejsce zamieszkania, w inny powiat. Co za tym idzie, orzeczenie musiałam złożyć wg. miejsca zameldowania. Od 6 roku PZON zaliczą syna do osób z niepełnosprawnością, lecz nie przyznają nam punkty 7 o potrzebie konieczności stałej lub długotrwałej opieki w związku z ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji. Teraz syn ma skończone 13 lat. Przeszedł operacje wszczepu soczewki do oka prawego. W wyniku powstała jaskra. Do schorzenia narządu wzroku doszło jeszcze schorzenie ruchowe:

1) dysplazja stawu udowo-rzepkowego,

2) nawracającego przemieszczanie się rzepki,

3) pourazowe zwichnięcia rzepki - kwalifikacja do leczenia operacyjnego.

Po komisji w PZON we (…..) również nie przyznano nam punktu 7. Gdzie syn po operacji będzie potrzebował pomocy przy poruszaniu się, zmianie opatrunków, dojazdów na rehabilitację.

Mam tylko zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł

Otrzymując 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego nie będę mogła dziecka po operacji rehabilitować częściej niż tylko na NFZ, gdzie terminy są dość odległe. Na komisji dziecka nawet nie zbadano. Lekarz, który orzekał syna nie był w specjalizacji ani okulistycznej, ani ortopedycznej. W dodatku nawet nie zapoznał się z dokumentacją medyczna dołączona do wniosku o niepełnosprawność. Zadano synowi pytania przez pedagoga:

1) czy może sam się ubrać,

2) sam się najeść, czy

3) ma kolegów.

Zdziwił tylko fakt, że syn że względu na jaskrę wtórna, która powstała po operacji wszczepu soczewki, ma zwolnienie całkowite z zajęć wychowania fizycznego na ten rok szkolny, aby nie powodowało wzrostów ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Lekarze orzecznicy z PZON uzdrowili moje dziecko

To co robią lekarze orzecznicy z PZON to nie mieści się w głowie w ogóle. Uzdrawiają dzieci. Nie zdają sobie sprawy, że dziecko w wieku 13 lat nie jest w stanie samo sobie podać kropli do oka, gdzie dorosła osoba ma z tym problem. Że o zmianie opatrunków, gdy syn będzie już po operacji nie wspomnę (i rehabilitacji), pomocy przy poruszaniu się, higienie i innych czynnościach, które będą ode mnie wymagać pełnego zaangażowania, opieki, pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacjo dziecka. Owszem mam męża, ojca dzieci, który sam ma umiarkowany stopień o niepełnosprawności i sam ma pewne ograniczenia ruchowe (mąż jest po wypadku w pracy- złamanie trójkostkowe wraz ze skręceniem stawu skokowego prawego, leczone z powikłaniami, zakażeniem pooperacyjnym, przeszedł 4 operacje ratujące kończynę), w wyniku czego ma przepukline na kręgosłupie.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Jest nam ciężko finansowo w ogóle. Ale PZON uważa, że jeśli ja nie jestem sama z dziećmi, mam męża to będzie miał kto mi pomóc w rehabilitacji dziecka, a gdzie fundusze na leki, opatrunki, koszt na dojazdy? To się tylko tak mówi, ale nie życzę nikomu aby musiał być w mojej sytuacji i zmagać się z walką z chorym systemem orzecznictwa w PZON.

Pozdrawiam serdecznie,

Pytania zadawane dziecku z autyzmem na komisji

Co wynika z listów do Infor.pl. Jeżeli dziecko odpowiada spójnie i logicznie nie jest traktowane jako niepełnosprawne w spektrum autyzmu. Całość badania trwa kilka minut i sprowadza się do umiejętności prowadzenia przez chłopca albo dziewczynkę sensownej i spójnej konwersacji. Rodzice podnoszą, że ich dzieci autystyczne są przede wszystkim przez zachowania, nastroje, decyzje a nie sposób rozmowy. I są zdumieni, że lekarzy nie interesują zachowania dziecka w szkole (np. oporność wobec nauczycieli, chodzenie sobie w czasie lekcji po sali, uderzanie w szafki, ignorowanie poleceń).

O tej metodzie rozpoznawania stopnia autyzmu systematycznie piszą do Infor.pl matki, które były świadkami tego typu badania wobec ich dzieci:

REKLAMA

Pytania zadawane dziecku z uszkodzonym okiem i nogami na komisji

Dziś list matki, która nie rozumie dlaczego badał jej dziecko lekarz nie mający specjalności ortopeda i okulista. I dlaczego ważnym elementem badania były pytania pedagoga. Matka sugeruje, że komisja po sprawdzeniu (deklaracja chłopca), że ten samodzielnie się ubiera i utrzymuje normalne relacje z kolegami nie jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Takie kryteria oceny niepełnosprawności przesuwają ją z poziomu deficytów organizmu na ocenę sprawności w radzeniu sobie z rzeczywistością. Obserwujemy to wszyscy przy świadczeniu wspierającym - niewidoma i sparaliżowany (od pasa w dół) ma sprawne ręce. Może więc zrobić sobie posiłek, pójść na zakupy. I dlatego nie otrzyma świadczenia wspierającego. Podobny trend wynika z poniższego listu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe obowiązki kierowników i wychowawców zwiększą bezpieczeństwo. Zmiana przepisów dotyczy dzieci i młodzieży na kąpieliskach
07 kwi 2026

Trwają prace nad projektem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników wypoczynku korzystających z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
Z wniosku o urlop na żądanie wynika dorozumiana zgoda na jego udzielenie. To jednak nie odbiera pracodawcy prawa do odmowy
07 kwi 2026

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie pracownika? Choć przez wiele lat przyjmowano, że nie, to jednak w praktyce wykształcił się pogląd, zgodnie z którym żądanie pracownika podlega pewnym ograniczeniom. W tej sprawie wypowiedział się ostatnio Główny Inspektor Pracy. Co powiedział?
WSA prawniczą mądrością koryguje błędy MOPS. I zasiłek pielęgnacyjny zostaje u niepełnosprawnych. I to samo ze świadczeniem pielęgnacyjnym
07 kwi 2026

MOPS przed sądami żądają ściągnięcia od osób niepełnosprawnych albo ich opiekunów pieniędzy z takich świadczeń jak zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Kwoty sięgają do 5000 zł (tu zasiłek pielęgnacyjny) do około 30 000 zł (dla świadczenia pielęgnacyjnego, choć tu mogą być wyższe). I są to rzekomo nienależnie pobrane zasiłki/świadczenia za okres pandemii. Podstawą żądania zwrot tych pieniędzy jest według MOPS to, że osoby niepełnosprawne albo ich opiekunowie nie przekazali do MOPS przedłużonych orzeczeń o niepełnosprawności (były Wydane przez np. PZON, ale nie przekazane do MOPS). W okresie pandemii wydano szereg przepisów zwalniających z dostarczania dokumentów do urzędów. Dotyczy to dostarczania orzeczeń o niepełnosprawności. Przepisy są jednak tak niejasne, że można je interpretować sprzecznie jako zwalniające osoby niepełnosprawne z udania się z nowym orzeczeniem do MOPS jak i to nakazujące. Sądy rozwiązały sprytnie problem. Nie skupiły się na tym jaka interpretacja przepisów jest właściwa. Sposobem na uratowanie niepełnosprawnych przed zwracaniem np. 30 000 zł do MOPS jest przyjęcie, że ci nie zostali prawidłowo poinformowani o obowiązku zwrotu pieniędzy. Ta niewiedza dziś chroni ich w sądzie przed MOPS.
Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].

REKLAMA

Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.

REKLAMA

Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.
Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA