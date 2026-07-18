REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » MOPS pomaga od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo święta. Także te największe

MOPS pomaga od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo święta. Także te największe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lipca 2026, 15:46
[Data aktualizacji 18 lipca 2026, 19:43]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
MOPS będą świadczyły usługi opiekuńcze od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
MOPS będą świadczyły usługi opiekuńcze od 6.00 do 21.00. Wyjątkowo także w święta. W nocy nie, chyba że gmina podejmie uchwałę
Media

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany wprowadza nowy standard usług opiekuńczych. Ma formę rozporządzenia i wchodzi w życie 31 sierpnia 2026 r. W MOPS 7 rodzajów usług opiekuńcze mogą być świadczone na rzecz osób ich potrzebujących w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych. Nie ma opieki nocnej w ofercie typowego MOPS (gmina może wprowadzić to w indywidualnej ofercie). Ale w uzasadnionych przypadkach standard dopuszcza świadczenie usług w dni świąteczne. Jest więc na zasadzie wyjątku możliwe otrzymanie pomocy z MOPS w takie święta jak Wielkanoc.

rozwiń >

Dlaczego artykuł opatruję zdjęciem portfela z pieniędzmi? Bo coraz większym problemem, w mojej ocenie, będą rosnące wyceny 1 h opieki w MOPS. W artykule podaję przykład z Mysłowic dla 2025 r., gdzie opieka nocna kosztuje 72 zł za 1 h. Takie stawki dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat, są w większości przypadków niemożliwe do uniesienia.

REKLAMA

REKLAMA

Jak działa standard usług opiekuńczych MOPS wprowadzony przez rozporządzenie od 31 sierpnia 2026 r.?

Wprowadza katalog kilkudziesięciu świadczeń związanych z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Mają one być świadczone na tym samym poziomie w całej Polsce. Zazwyczaj korzystają z nich osoby niepełnosprawne, ale niepełnosprawność nie jest przesłanką otrzymania świadczenia, tylko rzeczywista potrzeba.

Dziś dla osób korzystających z pomocy MOPS najważniejsze są świadczenia zasiłkowe. Więc dla wielu osób mających kontakt z MOPS usługi opiekuńcze nie są czymś interesującym. Ale w przyszłości, w perspektywie dekady, coraz większe znaczenie będą miały właśnie usługi opiekuńcze. To moja subiektywna ocena - uważam, że dostępność zasiłków wypłacanych przez MOPS i ich siła nabywcza będą malały (patrz zasiłek pielęgnacyjny, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł). Będzie coraz trudniej otrzymać z MOPS realne pieniądze "zasiłkowe". W to miejsce wejdą różne usługi, w tym opiekuńcze (także sąsiedzkie).

Poniżej projekt rozporządzenia (format Word):

REKLAMA

MOPS opieka

MOPS opieka

W jakich godzinach i dniach MOPS świadczą usługi opieki?

Usługi są świadczone w godzinach pracy MOPS, czyli w praktyce do 15.00.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak 7 usług może być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia

I adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00, z wyłączeniem dni świątecznych.

Dni świąteczne są wprost wykluczone. Dlaczego więc w tytule artykułu wspomniałem o dniach świątecznych? Bo rozporządzenie zawiera zwrot-klucz: „W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się świadczenie usług w dni świąteczne”. Jest więc oficjalna podstawa prawna dla pracy opiekunek MOPS. Opieka ta możliwa jest także w Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Całość tych rozwiązań:

  1. opieka od 6:00 do 21:00 oraz
  2. opieka w dni świąteczne

– dotyczy następujących usług świadczonych przez MOPS – jest ich 7:

MOPS zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach związanych z samoobsługą, uwzględniających:

1. przygotowanie prostych posiłków, w tym jednego gorącego, z uwzględnieniem zalecanej diety,

2. pomoc w spożywaniu posiłku lub karmienie i pojenie.

MOPS zapewnia pomoc w innych czynnościach samoobsługowych, uwzględniających:

3. zmianę pozycji ciała, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku,

Oferta MOPS w zakresie opieki higienicznej

Opiekunki i opiekunowie zapewniają w ramach tego rodzaju usług pomoc w:

4. toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku,

5. zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

6. korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych

MOPS może też pomóc w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji

I 7 usługa. Dotyczy przygotowania i przyjmowaniu leków.

Czy praca opiekunek MOPS w godzinach od 6 do 21.00 w święta, to nowość 2026 roku?

I tak, i nie. Na stronach www MOPS można np. znaleźć informacje o pracy opiekunek w święta i niedziele. Np. MOPS w Korszach informuje, że „pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych na 2026 r. przez 7 dni w tygodniu, niedziele i święta wynosi 42,00 zł”.

Można znaleźć gminy z opieką przez cały tydzień w tym święta. Za to rzadkością jest opieka w nocy. Nie jest to powszechna oferta MOPS. Ale są nieliczne instytucje, które ją świadczą.

Przykład

Poniżej UCHWAŁA NR VI/107/24 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 26 września 2024 r. w formacie PDF do ściągnięcia

MOPS opieka

MOPS opieka

Wynika z tego dokumentu, że za opiekę w nocy i w święta opłata za 1 h wynosiła w 2025 r. 45,64 zł. Odpowiednio wyższe opłaty przewidziano dla specjalistycznych usług opiekuńczych:

a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 – 60,00 zł;

b) w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (tj. od 22:00 do 6:00) – 72,00 zł.

Jeżeli osoba potrzebująca nie może skorzystać ze zwolnienia dla osób z niskimi dochodami, są to stawki, na które większej części osób potrzebujących nie będzie stać. 5 h opieki za 72 zł daje koszt 360 zł. A to jest opieka tylko za jedną noc.

Powyższy przykład miasta zapewniającego całodobową opiekę przy wykorzystaniu MOPS jest raczej wyjątkiem. Powszechna opinia wśród osób niepełnosprawnych jest taka, że godzina 15:00 to koniec standardowej opieki, a co dopiero mówić o pracy w nocy czy w Wielkanoc. Dlatego nowe rozporządzenie może spowodować rewolucyjne zmiany w MOPS.

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat

Od 31 sierpnia 2026 r. standard usług przewidujący jako normę pracę w godz. od 6.00 do 21.00

Rozporządzenie określa:

1) standard świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zwanych dalej „usługami opiekuńczymi”;

2) sposób świadczenia usług opiekuńczych;

3) sposób monitorowania i oceny świadczenia usług opiekuńczych.

Osoby wykonujące usługi opiekuńcze przy świadczeniu tych usług uwzględniają standard i sposób świadczenia usług opiekuńczych określony w przepisach niniejszego rozporządzenia i indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób korzystających z tych usług.

2. Ustala się następujący zakres czynności wykonywanych w poszczególnych obszarach usług opiekuńczych:

1) w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) podstawowych czynnościach związanych z samoobsługą, uwzględniających:

– ubieranie się i zmianę odzieży i bielizny osobistej,

– przygotowanie prostych posiłków, w tym jednego gorącego, z uwzględnieniem zalecanej diety,

– pomoc w spożywaniu posiłku lub karmienie i pojenie,

– słanie łóżka i zmianę pościeli,

b) czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, uwzględniających:

– porządkowanie w niezbędnym zakresie, w tym czyszczenie urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, palenie w piecu,

– dokonywanie lub towarzyszenie podczas niezbędnych zakupów lub w korzystaniu z usług w sklepach, aptekach, punktach usługowych lub gastronomicznych położonych najbliżej miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, dostarczanie pomocy rzeczowej,

– utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie jak wózek, balkonik, podnośnik, kule,

– pranie odzieży i pościeli, niezbędne prasowanie, oddawanie i odbiór z pralni,

– załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw związanych z procesem leczenia i profilaktyki zdrowotnej,

– załatwianie lub towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych i płacenie rachunków,

c) innych czynnościach samoobsługowych, uwzględniających w szczególności:

– zmianę pozycji ciała, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku,

– korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, innych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji;

2) w zakresie opieki higienicznej zapewnia się pomoc w szczególności w:

– toalecie porannej i wieczornej, w tym w goleniu, czesaniu, higienie jamy ustnej, przy czym w przypadku osób leżących toaleta jest wykonywana w łóżku,

– kąpieli,

– pielęgnacji niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg,

– korzystaniu z toalety oraz naczyń sanitarnych,

– zmianie pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeń;

3) w zakresie zaleconej przez lekarza pielęgnacji zapewnia się pomoc w szczególności w:

– przygotowaniu i przyjmowaniu leków,

– pielęgnacji miejsc zmienionych chorobowo – smarowaniu, wykonywaniu i zmianie drobnych opatrunków,

– mierzeniu temperatury ciała, tętna, ciśnienia, oklepywanie;

4) w zakresie zapewnienia kontaktów z otoczeniem zapewnia się pomoc w szczególności w:

a) umożliwieniu przebywania na świeżym powietrzu lub towarzyszeniu podczas spacerów,

b) prowadzeniu rozmów,

c) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

d) czytaniu prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,

e) towarzyszeniu podczas drogi i w trakcie pobytu do instytucji kultury i rekreacji.

Usługi są świadczone w sposób ciągły

W razie nieobecności osoby wykonującej usługi zapewnia się zastępstwo, przy czym osoba zastępująca, powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie i trzecie, lit. c tiret pierwsze, pkt 2 tiret pierwsze, czwarte i piąte, pkt 3 tiret pierwsze, mogą być świadczone na rzecz osób ich wymagających w różnych porach dnia i adekwatnie do występujących potrzeb przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 21:00 z wyłączeniem dni świątecznych.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się świadczenie usług w dni świąteczne.

4. W uzasadnionych przypadkach usługi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret pierwsze i pkt 2 tiret drugie, mogą być świadczone jednej osobie, na rzecz której świadczone są usługi, przez dwie osoby wykonujące usługi opiekuńcze w tym samym czasie.

§ 4. Usługi opiekuńcze świadczy się w sposób zapewniający:

1) kierowanie się zasadą dobra osoby, na rzecz której świadczone są usługi;

2) poszanowanie intymności i godności osobistej osoby, na rzecz której świadczone są usługi i respektowanie jej prawa do samostanowienia;

3) potwierdzanie wykonanych czynności, podlegających weryfikacji odbiorcy, w sposób ustalony przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

W zakresie monitorowania i oceny świadczenia usług opiekuńczych podejmowane są działania polegające na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat świadczonych usług opiekuńczych, w szczególności:

1) ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych określa wewnętrzne procedury weryfikacji zapewnienia usług zgodnie ze standardem i sposobem świadczenia usług opiekuńczych określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia, w tym w ramach realizowanych kontroli wewnętrznych i przeprowadzanych ankiet dotyczących prawidłowości realizacji usług;

2) sposób realizacji usług opiekuńczych świadczonych na rzecz odbiorcy usług jest monitorowany przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych przez:

a) kontrole wewnętrzne, realizowane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, przy czym w uzasadnionych przypadkach kontrole wewnętrzne są prowadzone częściej,

b) ankiety oceniające prawidłowość realizacji usług, przeprowadzane nie rzadziej niż jeden raz na pół roku u każdej osoby, na rzecz której świadczone są usługi;

3) ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych w ustalony przez siebie sposób wskazuje odbiorcy usług i jego rodzinie możliwość, również anonimowego, zgłoszenia uwag do sposobu realizacji usług;

4) analiza wyników kontroli wewnętrznych i ankiet, o których mowa w pkt 2, dokonywana jest okresowo, nie rzadziej jednak niż raz w roku, a wyniki stanowią podstawę działań korygujących i usprawniających realizację usług.

Powiązane
MOPS z zasiłkiem 500 zł, gdy potrzebne było 2000 zł
MOPS z zasiłkiem 500 zł, gdy potrzebne było 2000 zł
MOPS: Osoba niepełnosprawna zapłaciła 6000 zł. W tym samym czasie ZUS wypłacił 13 059 zł świadczenia wspierającego
MOPS: Osoba niepełnosprawna zapłaciła 6000 zł. W tym samym czasie ZUS wypłacił 13 059 zł świadczenia wspierającego
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
Sądy i MOPS: Miesięcznie to 3386 zł. Ale MOPS może w prawie odebrać ponad 21.300,00 zł [świadczenie pielęgnacyjne, przykład]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Utrata zaufania to za mało. Pracodawcy wciąż popełniają ten błąd zwalniając pracowników i wpędzają się w problemy
18 lip 2026

Czy utrata zaufania to wystarczający powód do zwolnienia pracownika? Wręczając wypowiedzenie pracodawcy wciąż popełniają te same błędy, a konsekwencje takiego działania są poważne i niemożliwe do odwrócenia przed sądem.
Renta rodzinna po 16. i 25. roku życia a kontynuowanie nauki - warunki, obowiązki, formalności, wyjaśnienia ZUS
17 lip 2026

Renta rodzinna przyznana uczniowi, który ukończył ostatnią klasę szkoły ponadpodstawowej i chce zakończyć swoją edukację przysługuje do końca sierpnia. Maturzyści, którzy zamierzają kontynuować naukę, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS-u odpowiednie zaświadczenie.
Czy list intencyjny to umowa przedwstępna?
17 lip 2026

Czym jest list intencyjny? Czy list intencyjny to umowa przedwstępna w prawie budowlanym? Co zawiera umowa przedwstępna o pracę? Artykuł prezentuje aktualne przepisy i odpowiedzi na ważne pytania.
Rozczarowani świadczeniem wspierającym. 1188 zł to prawie trzy razy mniej niż 3386 zł
17 lip 2026

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł. Świadczenie wspierające w maksymalnej wysokości wynosi 4353 zł (95–100 punktów) oraz 3562 zł (90–94 punkty). Jak więc możliwe, że 3386 zł może być nawet trzy razy wyższe od świadczenia wspierającego? To możliwe, ponieważ najwięcej osób otrzymuje świadczenie wspierające przy wyniku 89 punktów lub mniej, a są to kwoty: 2375 zł, 1583 zł, 1188 zł i 792 zł. Czytelnik, którego list publikujemy, otrzymał 75 punktów i przysługuje mu 1188 zł. To zaledwie jedna trzecia kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

REKLAMA

Ustawa frankowa już niedługo zacznie obowiązywać. Co się zmienia dla Frankowiczów? Kredytobiorcy w euro i dolarowi poza ochroną
17 lip 2026

Podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lipca 2026 r. ustawę dotyczącą postępowań frankowych oceniam ostrożnie pozytywnie. Nie dlatego, że rozwiązuje wszystkie problemy kredytobiorców, ale dlatego, że podczas prac parlamentarnych usunięto z niej przepisy, które mogły poważnie pogorszyć ich sytuację - pisze Karolina Pilawska, adwokat z Kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.
Kiedy pracodawca ma prawo odmówić urlopu wypoczynkowego, a kiedy grozi mu za to grzywna do 60 tys. zł?
17 lip 2026

Od 8 lipca 2026 r. pracodawcy naruszający przepisy o urlopach wypoczynkowych muszą liczyć się z dwukrotnie wyższą grzywną. Za nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu albo bezpodstawne obniżenie jego wymiaru grozi obecnie kara od 2 000 do 60 000 zł – wcześniej było to od 1 000 do 30 000 zł. Zmianę wprowadziła ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała art. 282 § 1 Kodeksu pracy. Reforma zaostrzyła odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, nie oznacza jednak, że każda odmowa urlopu jest niezgodna z prawem. Pracodawca może nie zaakceptować konkretnego terminu wypoczynku, ale nie może systematycznie blokować urlopu ani pozbawiać pracownika możliwości jego wykorzystania. Kiedy odmowa jest dopuszczalna, a kiedy może zakończyć się interwencją Państwowej Inspekcji Pracy i wysoką grzywną?
Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na urząd RPO
17 lip 2026

Sejm powołał w piątek mec. Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 233 posłów. Aby kandydatka zgłoszona przez KO i Lewicę mogła objąć tę funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Według premiera Donalda Tuska „z całą pewnością” uzyska to poparcie.
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
18 lip 2026

W ostatnim czasie ponownie zawrzało na temat wieku emerytalnego kobiet – ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła propozycję zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. „Jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki (najczęściej) wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.” Podobny postulat, od października 2025 r., znajduje się na biurku prezydenta Karola Nawrockiego. Czy kobiety, które nie posiadają dzieci, będą pracować 5 lat dłużej?

REKLAMA

Wysyłanie skanu dowodu przez Internet pod lupą: klienci narażeni na kradzież danych
18 lip 2026

Wysyłanie skanu dowodu osobistego przez Internet to ryzykowna, ale powszechna praktyka wielu firm finansowych. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał właśnie, że takie działanie narusza prawo do prywatności. Wystąpił do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z żądaniem pilnego ukrócenia tego procederu. Podpowiadamy, dlaczego to tak ważne dla twojego bezpieczeństwa i jak chronić dane z dowodu.
Weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej
17 lip 2026

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek dwie rządowe ustawy dotyczące regulacji związków partnerskich – ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisy ją wprowadzające. O swojej decyzji poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA