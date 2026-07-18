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Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”

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18 lipca 2026, 08:38
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wiek emerytalny, emerytury, dzieci, kobiety, praca, prezydent
Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli nowy wiek emerytalny jednakowy dla mężczyzn i bezdzietnych kobiet? „To są dobre, potrzebne zmiany”
Shutterstock

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W ostatnim czasie ponownie zawrzało na temat wieku emerytalnego kobiet – ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiła propozycję zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. „Jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki (najczęściej) wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni.” Podobny postulat, od października 2025 r., znajduje się na biurku prezydenta Karola Nawrockiego. Czy kobiety, które nie posiadają dzieci, będą pracować 5 lat dłużej?

Aktualny wiek emerytalny w Polsce – w jakim wieku na emeryturę mogą przejść kobiety, a w jakim mężczyźni – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – aktualny wiek emerytalny w Polsce – co do zasady – wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn:

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Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem:

  • art. 46 – który dotyczy ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., którzy
    • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa,
    • warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.,
  • art. 47 – który dotyczy nauczycieli urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r.,
  • art. 50 – który dotyczy pracowników kolejowych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy spełniają określone w ww. przepisie warunki,
  • art. 50a i 50e – które dotyczą emerytury górniczej,
  • art. 184 – który dotyczy emerytury dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – który dotyczy prawa nauczycieli, którzy spełniają określone w ww. przepisie warunki do przejścia na emeryturę w wieku niższym niż określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz
  • emerytur pomostowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Aktualnie wiek emerytalny kobiet nie jest zatem zróżnicowany ze względu na to czy posiadają one (lub nie) dzieci.

Wiek emerytalny kobiet w górę – 5 lat więcej pracy za nieposiadanie dzieci, czyli zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i bezdzietnych kobiet (do 65 lat), to ostatnia propozycja minister funduszy i polityki regionalnej

W dniu 10 lipca 2026 r., podczas rozmowy w programie „Tłit” Wirtualnej Polski, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła propozycję zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. Wprowadzenie takiego rozwiązania, w praktyce oznaczałoby 5 lat więcej pracy dla kobiet, które nie posiadają dzieci. Wiek emerytalny dla bezdzietnych kobiet wzrósłby zatem z obecnych 60 do – 65 lat.

Na pytanie dziennikarza Tomasza Żółciaka – „czy 65 brzmi dobrze, jeżeli chodzi o wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn?” – ministra Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała: „Uważam, że nie. Uważam, że to się powinno gdzieś spotkać i powinny być też dodatkowe rozwiązania. Być może, jeżeli kobieta ma dzieci – to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta ma taki (najczęściej) wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni. Po prostu podejmijmy tę rozmowę. Ja widzę – bo ja ostatnio bardzo dużo jeździłam po Polsce, spotkania otwarte, rozmawiałam z ludźmi – wszyscy podnosili, wszyscy ludzie sami chcą rozmawiać o wieku emerytalnym. I muszę powiedzieć, że ja wchodziłam do sali, gdzie byli młodzi. Oni mówili – jak to, naprawdę chcemy jakoś zrównywać wiek emerytalny? A potem, jak usłyszeli, że to jest o nich, że to jest ich przyszłość – to oni na te emerytury będą zaraz tak pracować, że ich to państwo senioralne zaorze po prosto, to – wychodzi i mówili: „Nie, to jest bardzo ważne, to jest nasza przyszłość. Dziękujemy, że pani minister podnosi ten temat.” (…) Może przyszedł taki czas, że trzeba tę puszkę Pandory otworzyć, rozmawiać i zmieniać. (…) To są dobre, potrzebne zmiany i jak się z ludźmi uczciwie rozmawia, to ludzie to naprawdę zaczynają rozumieć.”

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Na dzień dzisiejszy, ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie rozpoczęła jeszcze wdrażania ww. propozycji w życie – nie został oficjalnie opublikowany żaden projekt ustawy, autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (lub opracowany z inicjatywy ww. resortu), który zakładałby zmianę (podwyższenie) wieku emerytalnego dla bezdzietnych kobiet.

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Stopniowe zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w pierwszej kolejności podnosząc do 65 lat ustawowy wiek emerytalny kobiet, które nie posiadają dzieci – na biurko Prezydenta została złożona petycja obywatelska

W październiku 2026 r. do Prezydenta Karola Nawrockiego została wniesiona petycja obywatelska w sprawie stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, poczynając od kobiet bezdzietnych. W opinii petytora – „zrównanie wieku emerytalnego w grupie bezdzietnych kobiet, byłoby pierwszym krokiem w kierunku sprawiedliwego i racjonalnego systemu emerytalnego, dostosowanego do współczesnych realiów demograficznych i gospodarczych.” „Polska stoi w obliczu poważnych wyzwań: gwałtownego starzenia się społeczeństwa, spadku liczby urodzeń oraz liczby osób w wieku produkcyjnym, jak również rosnącego obciążenia systemu emerytalnego. Bez podjęcia odpowiedzialnych decyzji, polskiej gospodarce oraz polskiemu społeczeństwu grożą szczególnie niebezpieczne konsekwencje. Dlatego potrzebna jest odwaga polityczna i dalekowzroczność – nawet jeśli oznacza to wprowadzenie zmian niepopularnych, lecz koniecznych dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu Polski. Stopniowe wprowadzanie reformy – począwszy od kobiet bezdzietnych – pozwoli społeczeństwu oswoić się z nowymi zasadami i przygotować grunt pod dalsze niezbędne kroki w kierunku podwyższania wieku emerytalnego.” – przekonuje dalej autor petycji.

Z pełną treścią petycji w sprawie stopniowego zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w taki sposób aby w pierwszym etapie podnieść do 65 lat ustawowy wiek emerytalny bezdzietnym kobietom, można zapoznać się poniżej:

Petycja z dnia 6 października 2025 r. w sprawie stopniowego zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Informacja o ww. petycji została uwzględniona przez Kancelarię Prezydenta w zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku 2025, ale na dzień dzisiejszy, nie została podana do publicznej wiadomości żadna oficjalna odpowiedź Prezydenta na ww. postulat. Kancelaria Prezydenta poinformowała jedynie, że petycja została przekazania do komórki prawnej w biurze Prezydenta RP. Wszystko wskazuje zatem na to, że decyzja w tej kwestii, nie została jeszcze przez Karola Nawrockiego podjęta.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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