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Nowe kwoty w PFRON od 1 września 2026 roku. Niższe kryteria i dofinansowania

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01 września 2026, 19:40
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Jakie dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego od 1 września 2026 r.?
Jakie dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego od 1 września 2026 r.?
Shutterstock

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Od września 2026 roku zmieniły się kryteria dochodowe i kwoty dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Kto może otrzymać takie wsparcie? Jakie warunki trzeba spełnić?

Dofinansowanie z PFRON do turnusu - jakie kwoty od 1 września 2026 r.?

Nowe wartości wynikają ze zmiany przeciętnego wynagrodzenia. Za kolejne miesiące: wrzesień październik, listopad zastosowanie będzie miała przeciętna płaca z drugiego kwartału 2026 r. Wyniosła ona 9233,13 zł.

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W praktyce oznacza to, iż kryterium dochodowe od września do listopada 2026 r. będzie niższe niż w poprzednim kwartale i wyniesie 4 616,56 zł na osobę w rodzinie i 6 001,53 zł w przypadku osoby samotnej.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie biorą tu pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Przykład

Przykładowo, dla wniosku złożonego we wrześniu, poprzedzającym jest II kwartał, czyli dochody z kwietnia, maja i czerwca.

Ważne

Jeżeli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, to w przypadku ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, kwota dopłaty zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Warto wspomnieć, iż mechanizm ten nie ma zastosowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. W sytuacji przekroczenia progu, dofinansowanie do sprzętu nie będzie zatem przysługiwało.

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Od 1 września zmniejszyły się też kwoty dofinansowań do turnusów. Aktualnie wynoszą one:

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2 769 zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności; dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2 492 zł – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

2 308 zł – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ponadto, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna. Od września wynosi ono 1 846 zł. Tyle samo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopłaca do turnusu dla osób zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej (bez względu na stopień niepełnosprawności).

Ale uwaga! W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania (nie więcej jednak niż o 20 % powyższych kwot) albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie może zostać podwyższone, maksymalnie do kwoty 3 693 zł.

Ważne

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż faktyczny koszt turnusu.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnus rehabilitacyjny stanowi zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem turnusu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Są one organizowane w grupach liczących niemniej niż 20 uczestników, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla różnych grup osób niepełnosprawnych. Są skierowane do osób z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu, wzroku do osób z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia oraz z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami.

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.

Przepisy wymieniają następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

• usprawniająco-rekreacyjny;

• rekreacyjno-sportowy i sportowy;

• szkoleniowy;

• psychoterapeutyczny;

• rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;

• nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź równoważnego.

Kto może otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym?

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

• została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

• w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

• złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Wniosek o dofinansowanie składa się w centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Czy można nie dostać dofinansowania pomimo spełniania kryteriów?

W praktyce taka sytuacja może mieć miejsce, gdy PCPR nie dysponuje już w danym roku odpowiednimi środkami. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają tu osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2026 r., poz. 884)

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694; ost. zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 1937);

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2026 r. (M. P. z 2026 r., poz. 779).

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Źródło: INFOR
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