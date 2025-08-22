REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Alimenty na dziecko » Czy alimenty wlicza się do dochodu w MOPS?
Porada Infor.pl

Czy alimenty wlicza się do dochodu w MOPS?

22 sierpnia 2025, 15:23
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Alimenty dochodem w pomocy społecznej
Alimenty dochodem w pomocy społecznej
shutterstock

„Samotnie wychowuję dziecko i chcę ubiegać się o zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Czy alimenty, które dostaję na córkę MOPS wliczy do naszego dochodu?" – pyta Czytelniczka.

Dlaczego alimenty to dochód w pomocy społecznej?

Świadczenia alimentacyjne nie zostały wyłączone z dochodu rodziny, który organy biorą pod uwagę przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. Z tego powodu najczęściej rzeczywiście wpływają na prawo do świadczeń.

Ważne

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej do dochodu dziecka zaliczamy kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka.

Przykład

Pani Ewelina nie pracuje i aktualnie pobiera zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 950,22 zł miesięcznie. Mieszka razem dzieckiem, na które ojciec płaci alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie. Jeśli jest to jedyny dochód rodziny, to spełni ona wymagane kryterium dochodowe. W tym przypadku wynosi ono 1646 zł (2 x 823 zł). Najwyższy zasiłek okresowy w tej przykładowej sytuacji powinien wynosić 195,78 zł (1646-1450,22), a najniższy 97,98 zł (50%x195,78).

Pamiętajmy, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki zostanie przyznany zasiłek, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności konkretnej sprawy. Ponadto, w danej gminie mogą obowiązywać wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe.

Zobacz również:

Alimenty odliczane od dochodu

Kwestia alimentów ma też znaczenie „w drugą stronę". Otóż kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób pomniejsza dochód w pomocy społecznej.

Stanowi o tym art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przywołanym przepisem, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony) co do zasady bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przykładowo zatem do dochodu zostanie wliczone wynagrodzenie za pracę, emerytury i renty, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla bezrobotnych. Do dochodu nie są zaś wliczane świadczenia wymienione w ustawie takie jak m.in. jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne, świadczenie wychowawcze („800 plus), zasiłek celowy.

Zobacz również:

Kto ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

Pamiętajmy, iż poza określonymi wyjątkami, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (w 2025 r. 1010 zł);

• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w 2025 r. 823 zł);

• rodzinie, której dochód kryterium dochodowego rodziny (sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).

Jednocześnie musi wystąpić co najmniej jeden z powodów udzielenia pomocy społecznej taki jak m.in. sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc domowa; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 620)

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Źródło: INFOR
