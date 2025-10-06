W wybranych województwach obowiązują regionalne programy wsparcia finansowego dla uczniów. Można uzyskać dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski można składać tylko do 22 października 2025 r. Warto jednak zauważyć, że to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście: rozwój utalentowanych dzieci, w trudnej sytuacji. To również wsparcie warsztatowe, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna i działania wzmacniające motywację uczniów. W praktyce stypendium ma otworzyć drzwi dla młodych talentów, które bez dodatkowego wsparcia mogą pozostać nieodkryte. To ważne, aby JST inwestowały w edukację i uczniów, bo to stanowi o przyszłości i rozwoju naszego kraju.

Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r. Małopolska wspiera zdolnych uczniów — rusza nabór stypendialny na rok szkolny 2025/2026

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach komponentu stypendialnego projektu „Małopolski program wspierania uczniów” — inicjatywy mającej wyrównać szanse edukacyjne uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz zachęcić ich do rozwijania talentów poprzez udział w konkursach i olimpiadach.

Dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r. Czego dotyczy program i do kogo jest skierowany?

Program ma dwa cele równoległe:

wzmocnić potencjał uczniów uzdolnionych, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej nie osiągają wyników odpowiadających ich możliwościom, oraz

zredukować bariery utrudniające rozwój szkolny.

Projekt obejmuje uczniów od klasy 2 szkoły podstawowej po uczniów szkół ponadpodstawowych, pod warunkiem że uczęszczają do placówek na terenie województwa małopolskiego i spełniają kryterium sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Zastrzyk finansowy dla rodziców: ile można otrzymać i na jaki okres?

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2025/2026 (od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.) dla uczniów:

klas 2-4 szkół podstawowych – w wysokości 4.200 zł brutto, klas 5-8 szkół podstawowych – w wysokości: 6.600 zł brutto, szkół ponadpodstawowych – w wysokości: 7.200 zł brutto.

Pieniądze dla uczniów. Jak aplikować — dokumenty i kryteria?

Aby ubiegać się o stypendium, wnioskodawca powinien złożyć komplet dokumentów przewidzianych w regulaminie, w tym wniosek, zaświadczenia o dochodach (lub inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną), odpisy świadectw lub zaświadczenia o ocenach oraz, w przypadku młodszych uczniów, potwierdzenia osiągnięć konkursowych. Dodatkowo uwzględnione są sytuacje szczególne: niepełnosprawność, rodzina wielodzietna czy samotne wychowywanie dziecka — każdy przypadek wymaga stosownego zaświadczenia lub oświadczenia.

Harmonogram i tryb składania wniosków

Nabór trwa w wyznaczonym terminie, do 22 października 2025 r., a dokumenty można przesyłać pocztą lub składać osobiście w wyznaczonych punktach Urzędu Marszałkowskiego oraz jego agendach zamiejscowych i lokalnych punktach informacyjnych Funduszy Europejskich. Szczegółowe formularze, regulamin i materiały informacyjne są dostępne na stronie województwa Małopolskiego oraz w materiałach koordynatorów projektu realizowanego we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU UE (komponent 1) 2025/2026.

osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU (komponent 1) 2025/2026 w: Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”, Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206, Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,

z zastrzeżeniem, iż Wnioskodawcy uprawnieni są do wnoszenia aplikacji we wszystkich lokalizacjach, w których znajdują się stanowiska dziennika podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w tym, w Agendach zamiejscowych UMWM w Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Zakopanem, a także Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Jak czytamy na stronie urzędu celem udzielenia wsparcia stypendialnego jest:

Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego. Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier. Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych. Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Co dalej po przyznaniu stypendium — obowiązki stypendysty

Zostanie podpisana umowa stypendialna, stypendysta musi przedstawić dokumenty określone we wzorach: Indywidualny Plan Rozwoju, oświadczenie o rachunku bankowym, zgody dotyczące przetwarzania wizerunku i danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika projektu współfinansowanego z EFS+. Plan rozwoju należy sporządzić najpóźniej do wskazanego terminu po utworzeniu list rankingowych, a uczeń musi także nawiązać współpracę z Opiekunem dydaktycznym.

Ten regionalny program to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście do rozwoju uczniów

Ten regionalny program to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście: diagnoza, wsparcie warsztatowe, pomoc psychologiczno pedagogiczna i działania wzmacniające motywację uczniów. W praktyce stypendium ma otworzyć drzwi dla młodych talentów, które bez dodatkowego wsparcia mogą pozostać nieodkryte lub niewykorzystane. Realizacja programu w partnerstwie z placówkami edukacyjnymi i MCDN ma szansę przynieść długofalowe korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i lokalnego systemu edukacji.

Więcej szczegółów można znaleźć w placówce: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2025/2026 w projekcie pn. „Małopolski program wspierania uczniów” (komponent 1) w ramach działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów. Szczegółowe zasady określa Regulamin wsparcia stypendialnego dla uczniów w ramach Działania FEMP.06.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego typ projektu A. Małopolski program wspierania uczniów (.docx, 251KB)