REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Mieszkanie senioralne. Przyszłość bez barier. Bezpieczeństwo, komfort, niezależność

Mieszkanie senioralne. Przyszłość bez barier. Bezpieczeństwo, komfort, niezależność

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2025, 14:05
Katarzyna Kania
Prawnik
senior, dokument, praca, zaskoczony, emeryt
Mieszkanie senioralne. Przyszłość bez barier. Bezpieczeństwo, komfort, niezależność
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, mieszkania senioralne stają siękluczowym elementem nowoczesnej polityki mieszkaniowej. Według prognoz GUS, do 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły 40% populacji.

rozwiń >

W związku z powyższym, konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań mieszkaniowych dostosowanych do osób starszych. Zmiany te potrzebne są nie tylko pod względem architektonicznym, ale również społecznym, zdrowotnym i funkcjonalnym. Mieszkania senioralne, będące pośrednim modelem między samodzielnym mieszkaniem a opieką instytucjonalną, zyskują na znaczeniu jako innowacyjna odpowiedź na zmieniające się potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

„W mieście rozwijane będą wkrótce nowoczesne modele zamieszkania dla osób starszych, które mają przeciwdziałać samotności, wspierać samodzielność i tworzyć społeczności oparte na relacjach. Nie wyczerpuje to jednak skali działań samorządu, który cały czas poszukuje najlepszych form wsparcia seniorów w sferze mieszkalnictwa. Naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gliwic wychodzi m.in. program tzw. najmu senioralnego, którego założenia przedstawiła 7 sierpnia Marzena Okła-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialna za politykę senioralną” - prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka.

W związku z tym, że żyjemy coraz dłużej, miasta stają przed nowymi wyzwaniami a mianowicie zapewnienie osobom starszym samodzielnego życia oraz godnych warunków mieszkaniowych.

Gliwice przodownikiem?

„Dla Gliwic – miasta, które intensywnie rozwija program budowy tysiąca mieszkań na wynajem komunalny i w systemie TBS, wykorzystując do tego dostępne formy dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego – niezwykle ważne jest, obok zaspokajania potrzeb osób młodych i rodzin, wpisanie się w rosnące potrzeby mieszkaniowe osób starzejących się i seniorów. Mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie – zrealizowane osiedle przy ul. Warszawskiej 37, na którym Gliwice uczyły się, jak budować mieszkania adresowane do osób starszych. Niestety nie wszystkie elementy w tym projekcie doczekały się realizacji (a planowano m.in. przestrzenie wspólne), bo okazało się, że nie obejmowały ich koszty kwalifikowane. Przyszłe rozwiązania obecnego rządu w sferze poprawy warunków mieszkaniowych osób starszych są jednak tak obiecujące, że po ich wejściu w życie jako miasto na pewno z nich skorzystamy” – podkreśla prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka, która rozmawiała o mieszkalnictwie dla seniorów, a także najmie senioralnym z Marzeną Okłą-Drewnowicz

REKLAMA

Na czym polega najem senioralny i jak zmieni życie starszych osób?

Projekt ustawy o najmie senioralnym znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych i – zgodnie z zapowiedziami rządu – może wejść w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku. To innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu poprawę jakości życia osób starszych, szczególnie tych, które zmagają się z ograniczoną mobilnością i barierami architektonicznymi w dotychczasowych miejscach zamieszkania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Program skierowany jest przede wszystkim do seniorów będących właścicielami mieszkań, którzy – ze względu na stan zdrowia, wiek lub ograniczoną sprawność – mają trudności z codziennym funkcjonowaniem. Dotyczy to na przykład osób mieszkających na wyższych piętrach w budynkach pozbawionych windy, gdzie każde wyjście z domu stanowi poważne wyzwanie. Nowa forma wsparcia – tzw. najem senioralny – ma umożliwić tym osobom przeprowadzkę do mieszkań lepiej dostosowanych do ich potrzeb, bez konieczności rezygnowania z prawa własności dotychczasowego lokalu.

Zasady programu są proste, a zarazem korzystne dla seniorów:

  • Senior zawiera dobrowolną umowę z gminą, na mocy której przekazuje jej w najem swoje mieszkanie własnościowe.
  • W zamian otrzymuje lokal komunalny przystosowany do potrzeb osób starszych – zlokalizowany na parterze, w budynku z windą lub pozbawiony barier architektonicznych.
  • Po zakończeniu umowy najmu – czy to z decyzji seniora, czy w wyniku jego śmierci – pierwotne mieszkanie wraca do właściciela lub staje się częścią spadku.

Co istotne, w przeciwieństwie do wielu innych programów mieszkaniowych, najem senioralny nie będzie obwarowany kryterium dochodowym. Oznacza to, że z rozwiązania skorzystać mogą również seniorzy, którzy formalnie nie kwalifikują się do pomocy społecznej, ale z przyczyn zdrowotnych lub funkcjonalnych nie są w stanie samodzielnie mieszkać w dotychczasowych warunkach. Głównym kryterium będzie więc nie sytuacja finansowa, lecz ograniczona samodzielność.

Charakter programu.

Program ma charakter całkowicie dobrowolny, a jego wdrożenie odbywać się będzie za pośrednictwem gmin. Samorządy mają pełnić funkcję gwaranta praw seniorów, oferując im nie tylko odpowiedni standard mieszkań, ale też transparentne zasady i bezpieczeństwo prawne wynikające z zawieranych umów. Kluczowym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. „więźniów czwartego piętra” – osób starszych uwięzionych w swoich mieszkaniach, które z powodu barier architektonicznych nie są w stanie swobodnie wychodzić z domu.

Nowe podejście do mieszkalnictwa senioralnego – od mieszkań współdzielonych po domy wielopokoleniowe

Podczas jednej z konferencji w Gliwicach, minister Agnieszka Okła-Drewnowicz podkreśliła, że współczesna polityka senioralna powinna opierać się na odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni życiowej – bezpiecznej, dostępnej, funkcjonalnej i zintegrowanej z miejskim otoczeniem oraz systemem wsparcia społecznego.

Gliwice to jedno z miast, które już dziś wprowadzają nowatorskie rozwiązania w tym zakresie. Wspólnie z Fundacją Habitat for Humanity Poland miasto przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego projektu mieszkania współdzielonego dla seniorów. W dwóch połączonych lokalach komunalnych na parterze budynku przy ul. Młyńskiej powstanie przestrzeń, w której zamieszka kilka samotnych seniorek. Miejsce to ma promować ideę wspólnoty, wzajemnego wsparcia i codziennego kontaktu, które pomagają przełamywać samotność i izolację starszych osób.

Projekt mieszkań senioralnych.

Jeśli projekt spotka się z pozytywnym odbiorem i zostanie dobrze oceniony, miasto planuje rozwijać koncepcję tzw. cohousingu senioralnego – sieci mieszkań współdzielonych przez osoby starsze, funkcjonujących na zasadach wspólnotowych. To podejście wpisuje się w szerszy europejski trend, w którym seniorzy wybierają model życia oparty na współzamieszkiwaniu, ale z zachowaniem prywatności i samodzielności.

W dalszych planach samorządu znajduje się również adaptacja dużego pustostanu na potrzeby domu wielopokoleniowego, który miałby oferować miejsce do życia zarówno seniorom, jak i młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej, czy rodzinom z dziećmi. To przedsięwzięcie, także realizowane we współpracy z Fundacją Habitat for Humanity, ma na celu budowanie solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenie silnych, wspierających się wspólnot lokalnych.

Powiązane
Czy będzie 800+ dla seniora? Kiedy projekt wejdzie w życie?
Czy będzie 800+ dla seniora? Kiedy projekt wejdzie w życie?
Tanio już było. W ciągu dekady mieszkania w Polsce podrożały o ponad 100 proc.
Tanio już było. W ciągu dekady mieszkania w Polsce podrożały o ponad 100 proc.
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mieszkanie senioralne. Przyszłość bez barier. Bezpieczeństwo, komfort, niezależność
06 paź 2025

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, mieszkania senioralne stają siękluczowym elementem nowoczesnej polityki mieszkaniowej. Według prognoz GUS, do 2050 roku osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły 40% populacji.
50 tys. zł grzywny i brak możliwości uczęszczania do publicznej placówki przez niezaszczepione dziecko – 17 października 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące szczepień ochronnych
06 paź 2025

Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a już niebawem – w jednym z miast w Polsce, niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków.
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
06 paź 2025

Pracownicy i pracodawcy długo starali się o to, by organy podatkowe przyznały, że nie każde nieodpłatne świadczenie, które pojawia się w ich relacji jest przychodem ze stosunku pracy. Dziś już jest jasne kiedy nie trzeba w takich przypadkach płacić PIT. Ale to nie koniec podatków.
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
06 paź 2025

W wybranych województwach obowiązują regionalne programy wsparcia finansowego dla uczniów. Można uzyskać dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski można składać tylko do 22 października 2025 r. Warto jednak zauważyć, że to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście: rozwój utalentowanych dzieci, w trudnej sytuacji. To również wsparcie warsztatowe, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna i działania wzmacniające motywację uczniów. W praktyce stypendium ma otworzyć drzwi dla młodych talentów, które bez dodatkowego wsparcia mogą pozostać nieodkryte. To ważne, aby JST inwestowały w edukację i uczniów, bo to stanowi o przyszłości i rozwoju naszego kraju.

REKLAMA

Rząd: Bez rewolucji w pomocy społecznej. Zmiany będą, ale nie te oczekiwane
05 paź 2025

Osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby w niedostatku korzystające ze świadczeń w MOPS liczyły na korzystne dla nich zmiany w polskim prawie. Najnowsza propozycja rządu w mojej ocenie rozmija się z tymi oczekiwaniami. Zapowiadana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma charakter porządkujący, a jedyna interesująca dla szerokiego grona klientów MOPS zmiana dotyczy rodzinnych wywiadów środowiskowych - obowiązek ograniczą oświadczenia zamiast rodzinnego wywiadu środowiskowego (przy kierowaniu do niektórych form wsparcia). W nowelizacji nie ma zaszytych podwyżek starych świadczeń oraz wprowadzenia nowych. Osoby korzystające ze świadczeń z MOPS oczekują dostosowania wsparcia z MOPS do problemów 2025 roku (np. były oczekiwane urealnione zasady ustalania progów dochodowych, ich coroczna waloryzacja, nowego typu dodatki rekompensujące wysokie czynsze, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za prąd).
Co nowego dla osób z niepełnosprawnościami? Plany na 2026, 2027 i 2028 r. [FAQ]
06 paź 2025

Trwają prace legislacyjne nad nowymi rozwiązaniami dla osób starszych i niepełnosprawnych. Co już wiemy o ustawowej asystencji osobistej? Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego? Czy wsparciem zostaną również objęte osoby pobierające świadczenie wspierające? Prezentujemy odpowiedzi na ważne pytania. Warto też pamiętać, iż planowane zmiany są w fazie projektów, a zatem ich kształt może jeszcze ulec zmianie.
Zagraniczna emerytura. Jak otrzymać świadczenie z kilku różnych państw?
05 paź 2025

Jeśli pracowałeś w innym kraju lub kilku innych krajach UE, Twoje składki emerytalne nie przepadają. Gwarantują Ci to przepisy unijne, które określają też sposób, w jaki należy złożyć wniosek o zagraniczną emeryturę. Nie uwierzysz, jakie to proste.
To już przesądzone: Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu, zakupy w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca, koniec z zakazem handlu w kolejne 20 niedziel w roku?
06 paź 2025

Na III czytanie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oczekuje projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy - Kodeks pracy (druk sejmowy nr 384), który ma na celu zmianę regulacji dotyczących zasad prowadzenia handlu i czynności związanych z handlem w niedziele, poprzez wprowadzenie co najmniej dwóch niedziel handlowych w każdym miesiącu roku kalendarzowego. Dotychczasowe 4 niedziele handlowe – zostałyby zatem zastąpione aż 24 takimi niedzielami, w które nie obowiązywałby zakaz handlu. W związku z deklaracjami Prezydenta Karola Nawrockiego, jakie padły podczas jego kampanii prezydenckiej odnośnie jego stosunku do złagodzenia zakazu handlu w niedziele – wydaje się, że dalsze losy tego projektu są już jednak przesądzone.

REKLAMA

System kaucyjny przejął 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje przychód kilkaset milionów
05 paź 2025

Polacy oskarżają nowy system kaucyjny o kradzież wartości "złomowej" puszek. To około 7 groszy na puszce. Tyle można szacunkowo otrzymać za nią w skupie złomu (za 1 kg około 5 zł, na kilogram wchodzi około 65-70 puszek o wadze około 14-16 gramów, co daje 7 groszy za puszkę). Oczywiście prawie nikt nie oddaje puszek na złom. I dla Kowalskiego 7-8 groszy to pomijalne kwoty. Co innego jak zsumujemy grosiki. Daje to duże przychody rocznie (od których trzeba odjąć koszty funkcjonowania systemu kaucyjnego).
Seryjne przeliczanie emerytur przez ZUS: 176 korzystnych wyroków. 36 jest prawomocnych [sprawa TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]
05 paź 2025

W sądach cywilnych (okręgowych i apelacyjnych) ZUS przegrał prawie 200 spraw z emerytami. To już seria. To konsekwencje braku publikacji wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20. I zmuszenia poszkodowanych emerytów do pójścia do sądów. Szacuje się, że liczba osób poszkodowanych pomniejszeniem emerytury w okresie 2013 - 2025 r. może wynosić nawet 150 000 - 200 000 osób. Więc 200 spraw przegranych przez ZUS to kropla w morzu.

REKLAMA