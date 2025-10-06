REKLAMA

400 złotych dla rodziców już tylko w październiku. Niezależnie do Dobrego Startu. Trzeba pilnować terminu na złożenie wniosku

400 złotych dla rodziców już tylko w październiku. Niezależnie do Dobrego Startu. Trzeba pilnować terminu na złożenie wniosku

06 października 2025, 11:13
[Data aktualizacji 06 października 2025, 11:13]
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
400 złotych dla rodziców już tylko w październiku. Niezależnie do Dobrego Startu. Trzeba pilnować terminu na złożenie wniosku
400 złotych dla rodziców już tylko w październiku. Niezależnie do Dobrego Startu. Trzeba pilnować terminu na złożenie wniosku
Wielu rodziców twierdzi, że 300 złotych, które otrzymują w ramach świadczenia Dobry Start to na początku nowego roku szkolnego kropla w morzu potrzeb. Ceny rosną, a koszty utrzymania są coraz trudniejsze do pokrycia z domowych budżetów.

Rodzice mogą dostać nie tylko Dobry Start i 800+

Rodzina 800+ i Doby Start to dwa podstawowe świadczenia, których zadaniem jest wspieranie rodziców w wychowaniu i ponoszeniu kosztów edukacji dzieci. Większość rodziców i opiekunów wie, że o przysługujące z nich pieniądze mogą się starać i w jakim terminie należy złożyć odpowiedni wniosek. Jednak na tych dwóch świadczeniach pomoc państwa dla rodzin się nie kończy i warto o ty pamiętać. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą obok tej najbardziej powszechnej formy pomocy skorzystać również z innych jej form, jednak należy pamiętać o tym, że w tych przypadkach prawo do świadczeń będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Ile można zyskać? Rodzice spełniający określone warunki mają szansę na to, że na ich konta wpłynie nawet ponad 400 złotych.

Można dostać dodatkowe środki na utrzymanie dzieci

Pierwsze świadczenie związane z dziećmi, które można uzyskać to dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100,00 złotych. Mają do niego prawo te osoby, którym przyznano zasiłek rodzinny, a więc spełniające obowiązujące w tym zakresie kryterium dochodowe. Kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać w tym wypadku przekroczona to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. Wniosek o przyznanie tej pomocy należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce.

Polecamy: Kalendarz 2026

Kolejny dodatek możliwy do uzyskania to dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Wynosi on 193,00 zł i przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, którzy mają prawo do zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że również w tym przypadku trzeba spełniać wskazane już kryteria dochodowe. Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, dodatek na wszystkie nie może wynosić więcej niż 386,00 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Co ważne, to świadczenie przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Gdy do szkoły jest daleko, można liczyć na pomoc

Na dodatkową pomoc mogą liczyć również te rodziny, które ponoszą zwiększone koszty wynikające z tego, że dzieci uczą się w placówkach znajdujących się poza ich miejscem zamieszkania. Jeśli pobierają zasiłek rodzinny, mogą ubiegać się o specjalny dodatek do niego. Analogicznie, prawo to mają matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka lub osoby uczącej się (pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów). Pomoc przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek ten wynosi 113 złotych miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 złotych miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna

ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1208)

Źródło: INFOR
