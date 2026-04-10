Sądy: lawina sporów z MOPS. O świadczenie pielęgnacyjne, gdy niepełnosprawność (stopień znaczny) powstała po 18 roku życia

Nie wiadomo dlaczego świadczenia dla niepełnosprawnych są zależne od wieku nabycia niepełnosprawności (tak jest np. w rencie socjalnej). Najbardziej drastyczna sytuacja była w świadczeniu pielęgnacyjnym (starym). Przepisy mówiły, że niepełnosprawność musi powstać generalnie przed pełnoletniością (wyjątki dla nauki). Jednak w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest to niezgodne z Konstytucją RP - nie ma żadnego uzasadnienia, aby starego świadczenia pielęgnacyjnego nie dostał opiekun osoby niepełnosprawnej niewidomej albo jeżdżącej na wózku od trzydziestego roku życia.

Przepisy o świadczeniu wspierającym wprowadziły nowe świadczenie pielęgnacyjne (do 18. roku życia). Stare świadczenie pielęgnacyjne będzie obecne jeszcze przez wiele lat. Dlatego jest tak dużo sporów z MOPS w sądach o to świadczenie.

Wyrok TK 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) - świadczenie pielęgnacyjne nie tylko dla niepełnosprawności (stopień znaczny) powstałej w młodości

Formalnie art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej u.ś.r.) stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Nigdy nie został usunięty z przepisów (aż do nowelizującej mocy ustawy o świadczeniu wspierającym). Pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13

Ważne W TK doszło do uznania niekonstytucyjności części wskazanej normy prawnej w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na datę powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, nie może stanowić podstawy odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Dlatego przepis nie może stanowić podstawy odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W MOPS jest jednak inaczej. Poniżej przykład

Świadczenie pielęgnacyjne a udar, cukrzyca, nadciśnienie i wiek nabycia niepełnosprawności

III SA/Kr 1384/24 - Wyrok WSA w Krakowie z 19 marca 2025 r. Link do wyroku

Prezydent Miasta Krakowa decyzją z dnia 5 stycznia 2024 r. nr SO-04.8252.632.2023-1/24 odmówił przyznania skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawna matką.

MOPS ocenił, że jest faktyczna opieka nad niepełnosprawną matką. Ale jest też negatywna przesłanka do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała po ukończeniu 18 roku życia i po ukończeniu 25 roku życia.

Co z tym zrobił sąd? Stwierdził tak:

"Skoro zatem TK kategorycznie przyjął, że art. 17 ust. 1b ustawy narusza prawa opiekunów osób, których niepełnosprawność́ powstała odpowiednio po ukończeniu 18 oraz 25 roku życia, to nie sposób uznać, iż orzeczenie to nie ma wpływu na sytuację prawną skarżącej. Wręcz przeciwnie - data ustalenia niepełnosprawności jej matki nie mogła być negatywną przesłanką do przyznania świadczenia".

Nie wiemy, czy zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Bo MOPS utrącając wniosek o świadczenie pielęgnacyjna (na bazie kryterium wieku osoby niepełnosprawnej) nie analizował już dokładnie jej niepełnosprawności (stopień znaczny) i niesamodzielności. MOPS uwzględni takie zdarzenia medyczne jak:

Cukrzyca - mierzenie poziomu cukru, podawanie leków/insuliny, odpowiednia dieta,

- mierzenie poziomu cukru, podawanie leków/insuliny, odpowiednia dieta, Ciśnienie – mierzenie ciśnienia, dawkowanie leków celem podwyższenia lub obniżenia ciśnienia,

– mierzenie ciśnienia, dawkowanie leków celem podwyższenia lub obniżenia ciśnienia, Stan po udarze

Problemy z poruszaniem się

Chore serce

Astma

Zadanie dla MOPS zlecone przez WSA? Dokładna analiza aktualnej dokumentacji medycznej (o którą wcześniej organ nie wezwał) da organowi obraz zdrowia matki skarżącej, co w niewątpliwy sposób pozwoli ustalić zakres tej opieki i ocenę, czy skarżąca może pozostawić tak chorą matkę samą w domu na kilka godzin bez niebezpieczeństwa dla jej życia.

Przepisy o świadczeniu pielęgnacyjnym nie uwzględniają wyroku Trybunału Konstytucyjnego