Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Pozwy » Postępowanie cywilne » Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?

Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?

05 maja 2026, 08:09
Urszula Wilk-Winter
Obecność w sądzie często stanowi stresujące przeżycie, nawet jeśli się ma być jedynie świadkiem. Większy niepokój może wywoływać niewiedza, jak się zachować, niż samo udzielanie odpowiedzi na pytania sądu. Jak zminimalizować niepokój i dezorientację?

Strona powołująca kogoś na świadka nie musi ani uprzedzać o swojej decyzji tej osoby, ani tym bardziej pytać o zgodę. Może się również zdarzyć, że to sąd w toku postępowania uzna, iż informacje która dana osoba może posiadać są istotne w sprawie i tym samym dopuszcza dowód z przesłuchania świadka z urzędu.

Wezwanie świadka do stawienia się w sądzie

Świadek otrzymuje pisemne wezwanie do stawienia się w sądzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na dokumencie wskazany jest sąd, sygnatura akt sprawy, nazwiska stron oraz data i miejsce posiedzenia.

Niemożność stawienia się świadka w sądzie

Może się okazać, że świadek w momencie zapoznania się z terminem swojego przesłuchania wskazanym na wezwaniu już wie, że w tej dacie nie będzie mógł się stawić na rozprawie z ważnych powodów. Są nimi uprzednio zaplanowany pobyt w szpitalu, wyjazd służbowy czy urlopowy. Wtedy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie sąd na piśmie załączając dowody na swoje twierdzenia jeśli taki posiada np. skierowanie do sanatorium. Składając do sądu jakiekolwiek dokumenty, należy pamiętać, aby zamazać na nich swoje dane osobowe numer PESEL, adres oraz informacje o stanie zdrowia - rozpoznania chorobowe czy rodzaj oddziału. Pismo do sądu powinno zostać albo złożone na biurze podawczym tego sądu albo wysłane listem poleconym za pośrednictwem poczty. Jak dopełni się tych czynności należy oczekiwać z sądu wezwania na kolejny termin.

Grzywna za niestawiennictwo świadka

Warto podkreślić, że sąd jeśli uzna, iż świadek może posiadać istotne informacje związane ze sprawą, może nałożyć na świadka karę pieniężna za nieusprawiedliwione stawiennictwo. Pierwsza grzywna to zazwyczaj kwota między 300 a 500 zł i może być ponawiana - każda kolejna jest wyższa. Maksymalna kwota grzywny to 3 000 zł

Dokument tożsamości świadka

Świadek powinien posiadać ze sobą aktualny dowód tożsamości tj. dowód osobisty albo paszport. Jest to dokument którego okazania oczekuje sąd gdy rozpoczyna przesłuchanie aby ustalić personalia danej osoby. Co do zasady świadek nie posiadający żadnego dokumentu tożsamości nie może być przesłuchany i będzie się musiał stawić na kolejną rozprawę ponownie.

Strój świadka

Osobę, która ma być przesłuchana w charakterze świadka, tak jak wszystkich na sali rozpraw obowiązuje strój odpowiedni do miejsce w którym się znajduje. Powinien być czysty, schludny i elegancki, ale niekoniecznie odświętny. Dla panów akceptowalne są ciemne dżinsy, stonowana koszula i buty. Panie mogą ubrać się podobnie, ewentualnie założyć sukienkę czy spodnie zastąpić spódnicą. Mile widziana jest marynarka czy żakiet ewentualnie elegancki kardigan. Zdecydowanie nie należy zakładać rzeczy sportowych, szortów, minispódniczek, klapek, odzieży z dużymi dekoltami, na ramiączka, prześwitującej, koronkowej. Mogą nie zostać niezaakceptowane koszulki z kontrowersyjnymi nadrukami czy napisami. Sąd może wyprosić świadka z sali rozpraw za niewłaściwy strój oraz ukarać go grzywną.

Ile czasu trzeba zarezerwować?

Na wyznaczoną godzinę wezwania nie należy się spóźnić aczkolwiek należy się liczyć z koniecznością oczekiwania. Tym samym lepiej pozostawić sobie zapas czasowy zarówno na dotarcie do budynku sądu jak i pobyt w nim.

