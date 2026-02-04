Niepewność rośnie - coraz mniej pracowników deklaruje poprawę sytuacji zawodowej

Poprawę swojej sytuacji zawodowej deklaruje 26 proc. pracowników, mniej o 5 punktów procentowych niż przed rokiem - wynika z badania Antal. Zdaniem ekspertów sugeruje to pogłębiające się poczucie niepewności wśród pracowników i mniejszą stabilność na rynku pracy.

Poprawa sytuacji zawodowej według branż

Z badania wynika również, że najrzadziej poprawę swojej sytuacji zawodowej deklarują pracownicy logistyki (20 proc.), sprzedaży (24 proc.) i wyższej kadry zarządzającej (23 proc.). Coraz lepsze warunki pracy odnotowali natomiast pracownicy marketingu (31 proc.), inżynierii (38 proc.) oraz prawnicy - połowa ankietowanych w tej grupie.

„Spadek liczby osób deklarujących poprawę swojej sytuacji zawodowej w ciągu ostatniego roku częściowo wynika z informacji o globalnych redukcjach zatrudnienia w dużych korporacjach oraz utrzymującej się niepewności gospodarczej. Szczególnie dotyczy to branż najbardziej narażonych na wahania rynkowe i presję kosztową” - uważa, cytowany w badaniu, prezes Antal Artur Skiba.

Jednocześnie wzrosła średnia liczba zaproszeń do procesów rekrutacyjnych z trzech do pięciu oraz coraz częstszy udział kandydatów w tych procesach. Równocześnie jedynie jedna trzecia badanych deklaruje aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Najwięcej zaproszeń do procesów rekrutacyjnych otrzymują specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio 12), podczas gdy najmniej ofert trafia do pracowników administracji (2). „Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, utrzymuje się także dysproporcja ze względu na płeć - kobiety otrzymały średnio 4 zaproszenia do procesów rekrutacyjnych, a mężczyźni 6” - zauważyli autorzy.

Podwyżki i wynagrodzenia

Dodali, że 54 proc. otrzymało podwyżki w ciągu roku, z czego 21 proc. otrzymało podwyżki do 5 proc., a 27 proc. od 6 do 20 proc., a 6 proc. powyżej 20 proc. Jednocześnie w wybranych sektorach wzrosła średnia wysokość podwyżek, mimo spadku odsetka pracowników, którzy je otrzymali. W inżynierii i IT (odpowiednio 24 i 20 proc. badanych) otrzymało podwyżki powyżej 20 proc.

Czynniki motywujące zmianę pracy

„Kwestia finansowa spadła na trzecie miejsce wśród najczęściej wskazywanych powodów zmiany pracy, ustępując złemu zarządzaniu oraz niekorzystnej atmosferze w miejscu pracy” - wskazali autorzy. Dodali, że jednocześnie wynagrodzenie pozostaje kluczowym elementem atrakcyjnej oferty, a niemal trzy czwarte respondentów deklaruje, że to właśnie jego wysokość w największym stopniu decyduje o zainteresowaniu nowym miejscem pracy. Wśród innych kluczowych elementów oferty pracy badani najczęściej wskazywali stabilną formę zatrudnienia w postaci umowy o pracę (57 proc.), możliwość pracy zdalnej (53 proc.) oraz dogodną lokalizację, istotną dla połowy respondentów.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w dniach 4 września - 3 listopada 2025 r. na próbie 1626 specjalistów i menedżerów w Polsce.

Antal zajmuje się rekrutacją pracowników, consultingiem HR oraz outsourcingiem.