REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Niepewność rośnie - coraz mniej pracowników deklaruje poprawę sytuacji zawodowej

Niepewność rośnie - coraz mniej pracowników deklaruje poprawę sytuacji zawodowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lutego 2026, 12:10
Niepewność rośnie - coraz mniej pracowników deklaruje poprawę sytuacji zawodowej
Niepewność rośnie - coraz mniej pracowników deklaruje poprawę sytuacji zawodowej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Poprawę swojej sytuacji zawodowej deklaruje 26 proc. pracowników, mniej o 5 punktów procentowych niż przed rokiem - wynika z badania Antal. Zdaniem ekspertów sugeruje to pogłębiające się poczucie niepewności wśród pracowników i mniejszą stabilność na rynku pracy.

Poprawa sytuacji zawodowej według branż

Z badania wynika również, że najrzadziej poprawę swojej sytuacji zawodowej deklarują pracownicy logistyki (20 proc.), sprzedaży (24 proc.) i wyższej kadry zarządzającej (23 proc.). Coraz lepsze warunki pracy odnotowali natomiast pracownicy marketingu (31 proc.), inżynierii (38 proc.) oraz prawnicy - połowa ankietowanych w tej grupie.

REKLAMA

„Spadek liczby osób deklarujących poprawę swojej sytuacji zawodowej w ciągu ostatniego roku częściowo wynika z informacji o globalnych redukcjach zatrudnienia w dużych korporacjach oraz utrzymującej się niepewności gospodarczej. Szczególnie dotyczy to branż najbardziej narażonych na wahania rynkowe i presję kosztową” - uważa, cytowany w badaniu, prezes Antal Artur Skiba.

Jednocześnie wzrosła średnia liczba zaproszeń do procesów rekrutacyjnych z trzech do pięciu oraz coraz częstszy udział kandydatów w tych procesach. Równocześnie jedynie jedna trzecia badanych deklaruje aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Najwięcej zaproszeń do procesów rekrutacyjnych otrzymują specjaliści i menedżerowie w branży IT (średnio 12), podczas gdy najmniej ofert trafia do pracowników administracji (2). „Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, utrzymuje się także dysproporcja ze względu na płeć - kobiety otrzymały średnio 4 zaproszenia do procesów rekrutacyjnych, a mężczyźni 6” - zauważyli autorzy.

Podwyżki i wynagrodzenia

Dodali, że 54 proc. otrzymało podwyżki w ciągu roku, z czego 21 proc. otrzymało podwyżki do 5 proc., a 27 proc. od 6 do 20 proc., a 6 proc. powyżej 20 proc. Jednocześnie w wybranych sektorach wzrosła średnia wysokość podwyżek, mimo spadku odsetka pracowników, którzy je otrzymali. W inżynierii i IT (odpowiednio 24 i 20 proc. badanych) otrzymało podwyżki powyżej 20 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czynniki motywujące zmianę pracy

„Kwestia finansowa spadła na trzecie miejsce wśród najczęściej wskazywanych powodów zmiany pracy, ustępując złemu zarządzaniu oraz niekorzystnej atmosferze w miejscu pracy” - wskazali autorzy. Dodali, że jednocześnie wynagrodzenie pozostaje kluczowym elementem atrakcyjnej oferty, a niemal trzy czwarte respondentów deklaruje, że to właśnie jego wysokość w największym stopniu decyduje o zainteresowaniu nowym miejscem pracy. Wśród innych kluczowych elementów oferty pracy badani najczęściej wskazywali stabilną formę zatrudnienia w postaci umowy o pracę (57 proc.), możliwość pracy zdalnej (53 proc.) oraz dogodną lokalizację, istotną dla połowy respondentów.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w dniach 4 września - 3 listopada 2025 r. na próbie 1626 specjalistów i menedżerów w Polsce.

Antal zajmuje się rekrutacją pracowników, consultingiem HR oraz outsourcingiem.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
04 lut 2026

2026 rok nie obfituje w zmiany skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to szczególnie kwot dostępnych świadczeń. Czy zmienią się kryteria? Co z możliwością łączenia różnych form wsparcia? Poniżej kilka odpowiedzi na często zadawane pytania o możliwe nowości w prawie.
WIBOR: legalny jak pieczątka, rynkowy jak miraż
03 lut 2026

Kiedy w obronie WIBOR staje Związek Banków Polskich, zawsze wiadomo, jak będzie wyglądała linia narracji. Dużo słów o „porządku prawnym”, „nadzorze”, „regulacjach unijnych” i „konieczności oddzielenia publicystyki od prawa”. Mało – albo wcale – o tym, czy ten wskaźnik rzeczywiście jeszcze cokolwiek mierzy. Tak jest i tym razem, w polemice ZBP z artykułem opublikowanym na łamach Infor.pl, autorstwa radcy prawnego Łukasza Hirsza. ZBP zarzuca autorowi brak metodologicznego porządku, mieszanie ocen prawnych z ekonomicznymi i budowanie narracji publicystycznej zamiast analizy prawnej. Problem polega na tym, że to właśnie ZBP próbuje przykryć realny problem publicystyką o „legalności”.
Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
03 lut 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wraz z uposażeniem wzrosną także dodatki za długoletnią służbę wojskową. O ile wzrosną kwoty uposażenia zasadniczego?
Komunikat PFRON: Od 1 kwietnia 2026 r. stosujcie e-Doręczenia
04 lut 2026

PFRON do 31 marca 2026 r. umożliwia prowadzenie oficjalnej korespondencji elektronicznej zarówno przez ePUAP, jak i przez e-Doręczenia. Od 1 kwietnia 2026 r.– oficjalna korespondencja elektroniczna z PFRON będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem e-Doręczeń.

REKLAMA

CUS (jednostki gminne) zastępują MOPS. Czy opieka i świadczenia niepieniężne ważniejsze niż zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wspierający i pielęgnacyjne?
03 lut 2026

Rząd konsekwentnie rozwija system wspierania osób potrzebujących pomocy świadczeniami niepieniężnymi. Każda osoba niepełnosprawna wie o ustawie o asystencji, która rodzi się w wielkich bólach, ale kiedyś wejdzie w życie. Niedawno RCL opublikował projekt ustawy o opiece długoterminowej. Teraz mamy kolejną ważną publikację - projekt nowelizacja ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Nowelizacja sprawa, że takie Centra są atrakcyjniejsze dla prowadzących je gmin. Celem rządu jest zachęcenie do przekształcenia MOPS w CUS. Czym są CUS? To instytucje, które zastąpią w mojej ocenie MOPS w perspektywie dekady. Na razie jest ich 130, ale już 250 kolejnych gmin jest zainteresowanych powołaniem CUS na swoim terenie (wszystkich gmin w Polsce jest 2479).
ZUS: Przy nagłym zamknięciu szkoły lub przedszkola (np. z powodu pogody awarii) możemy wypłacić rodzicom zasiłek opiekuńczy
03 lut 2026

W związku z ostatnimi zjawiskami pogodowymi, takimi jak intensywne opady śniegu, gołoledź i srogi mróz, a także z powodu awarii, wiele placówek oświatowych zostało zmuszonych do nagłego zawieszenia zajęć. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że rodzice dzieci do lat 8, w takiej sytuacji mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

ZUS wypłaca co miesiąc ok. 6600 zł. Sprawdź, kto dostanie świadczenie honorowe w 2026 roku
03 lut 2026

Według ostatnich danych ZUS w Polsce żyje ponad cztery tysiące osób, które po osiągnięciu wieku stu lat, pobierają tzw. świadczenie honorowe. Obecnie to niespełna 6,6 tys. zł brutto miesięcznie - poinformował rzecznik opolskiego oddziału ZUS Sebastian Szczurek.
Nagroda dla pracownika jest dodatkowym wyróżnieniem. Nie może być powszechnie przyznawana
03 lut 2026

Nagroda jest dodatkowym wyróżnieniem dla pracownika. Powinien on otrzymać zawiadomienie, którego kopię wraz z uzasadnieniem należy dołączyć do akt osobowych. Nagroda nie może być przyznawana powszechnie, gdyż wówczas nie stanowi wyróżnienia.

REKLAMA

Gigantyczna premia za 50 lat pracy? Do Sejmu trafił przełomowy projekt. To mogą być ogromne pieniądze!
03 lut 2026

Czy czeka nas nowa premia dla seniorów za 50 lat pracy? W Sejmie czeka na swoją kolej pomysł, który może namieszać w nagrodach jubileuszowych. Chodzi o ustawową, gwarantowaną wypłatę za 50 lat pracy. Sprawa jest już w parlamencie, a posłowie będą musieli pochylić się nad pomysłem, który elektryzuje tysiące Polaków, a zapewne szokuje pracodawców. O jakich kwotach mowa?
Czy są realne powody kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych? Związek Banków Polskich zaprzecza [polemika]
03 lut 2026

Argumentacja przedstawiona przez Krzysztofa Szymańskiego w artykule pt. „Istnieją realne podstawy do kwestionowania WIBOR-u w umowach kredytowych – i nie są to tylko naruszenia obowiązków informacyjnych”, opublikowanym w portalu infor.pl, opiera się między innymi na dwóch zasadniczych założeniach. Po pierwsze, że objęcie WIBOR rozporządzeniem BMR miało charakter konstytutywny dla jego rzetelności, a po drugie, że z raportu Najwyższej Izby Kontroli można wyprowadzać wnioski o manipulowaniu wskaźnikiem w okresie wcześniejszym. Oba te założenia są nieuprawnione.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA