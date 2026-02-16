REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet

Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 10:36
Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rusza nabór na kursy baców i juhasów w Małopolsce. Coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem, który pozwala zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz produkcji regionalnych serów.

Liczba baców i juhasów w Polsce

Obecnie w Polsce jest 12 baców z tytułem mistrzowskim, w tym dwie kobiety, 163 baców czeladników, w tym siedem kobiet, jeden mistrz juhaski oraz 91 juhasów-czeladników, w tym 11 pań.

REKLAMA

Rekrutacja na kursy - szczegóły i harmonogram

Rekrutacja potrwa od 16 do 27 lutego. Kursy są organizowane przez Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach już od 2017 r. Przygotowano 40 miejsc, a podział na poszczególne stopnie – bacę mistrza, bacę czeladnika i juhasa czeladnika – będzie zależał od liczby zgłoszeń.

Zainteresowanie jest bardzo duże, dzwonią do nas ludzie z całej Polski. Są wśród nich osoby kontynuujące rodzinne tradycje, jak i ci spoza branży, którzy chcieliby zamienić biuro na górskie hale – powiedziała PAP Sabina Cygan, koordynatorka projektu. – To jednak nie kurs dla nowicjuszy, wymagane jest co najmniej trzyletnie doświadczenie w zawodzie juhasa lub bacy. Szkolenia podnoszą kwalifikacje, a nie uczą od podstaw.

Zajęcia teoretyczne będą odbywać się weekendowo w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Kurs dla baców obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne w wybranej bacówce. Kandydaci na juhasów przejdą 150-godzinny staż w kilku bacówkach na Podhalu i w okolicach od 1 czerwca do 31 sierpnia. Będą uczyć się m.in. opieki nad stadem, dojenia owiec i wyrobu oscypków. – To ciężka, fizyczna praca, a największym wyzwaniem bywa zmęczenie – przyznaje koordynatorka.

Trend wzrostu liczby kobiet

Zdecydowana większość uczestników to mężczyźni, ale rok 2025 pokazał, że kobiety coraz chętniej startują w kursach. W ubiegłym roku egzamin zdało siedem pań, w tym jedna uzyskała tytuł bacy mistrza.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kursy są bezpłatne i finansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Kończą się państwowym egzaminem, przeprowadzanym przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Egzaminy składają się z części praktycznej – samodzielnego wykonania zadań – oraz teoretycznej – pisemnej i ustnej, obejmującej m.in. przepisy BHP, prawo pracy, rachunkowość zawodową, technologię, materiałoznawstwo i maszynoznawstwo.

Historia zawodów bacy i juhasa w Polsce

Zawody baca i juhas zostały wpisane na ministerialną listę zawodów w 2010 r. Bacowanie, czyli praktyka kulturowego wypasu owiec, znajduje się z kolei na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego od 2022 r.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Liczba ofert pracy w Internecie spada. Jakie zawody znikają z rynku?
Liczba ofert pracy w Internecie spada. Jakie zawody znikają z rynku?
Ważny element orzeczenia. Data powstania niepełnosprawności [Przykłady]
Ważny element orzeczenia. Data powstania niepełnosprawności [Przykłady]
Co może pracownik na zwolnieniu lekarskim? Od 13 kwietnia 2026 r. nowe przepisy
Co może pracownik na zwolnieniu lekarskim? Od 13 kwietnia 2026 r. nowe przepisy
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zawód bacy i juhasa staje się bardziej zróżnicowany. Przybywa coraz więcej kobiet
16 lut 2026

Rusza nabór na kursy baców i juhasów w Małopolsce. Coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem, który pozwala zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz produkcji regionalnych serów.
Bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
16 lut 2026

Zdrowie stóp ma bezpośredni wpływ na jakość życia, szczególnie wśród osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które często borykają się z ograniczoną mobilnością i zwiększonym ryzykiem poważnych schorzeń. Problemy te mogą nie tylko powodować dyskomfort, ale także prowadzić do poważniejszych powikłań, ograniczając samodzielność codziennego funkcjonowania i poruszania się. Świadomość tego wpłynęła na uruchomienie programu podologicznego dla seniorów i OzN.
Kolejna rewolucja w doręczeniach? Ledwo ogarnęliśmy e-Doręczenia, a UE już planuje nowe przepisy
16 lut 2026

Polacy jeszcze nie oswoili się z e-Doręczeniami - w naszej niedawnej sondzie ok. 80 proc. czytelników oceniło je negatywnie. Tymczasem Komisja Europejska rozpoczęła prace nad „Unijnym aktem o doręczeniach", który ponownie zmieni reguły gry na rynku pocztowym. Polska prezydencja ogłosiła to jako sukces. Ale czy my mamy mieć powody do radości? Wątpliwe.
Liczba ofert pracy w Internecie spada. Jakie zawody znikają z rynku?
16 lut 2026

Barometr Ofert Pracy w styczniu 2026 r. spadł - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Po raz czwarty z rzędu spadła liczba publikowanych w internecie ofert pracy.

REKLAMA

Świadczenie wspierające z ZUS. Podwyżka od 1 marca 2026 roku
16 lut 2026

Znamy już oficjalną kwotę renty socjalnej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2026 r. To ważna informacja dla osób pobierających świadczenia wspierające. Od wysokości renty zależy bowiem kwota świadczenia z ZUS. Jakie wsparcie będzie można otrzymać?
Przykład na 23.886,49 zł. Emeryt zwraca do ZUS emeryturę i dodatkowe świadczenie. Za trzy lata
16 lut 2026

To stosunkowo rzadka sytuacja, ale się zdarza – trzeba zwrócić do ZUS nienależną emeryturę albo rentę. Przykładem jest wypłata drugiej emerytury byłemu wojskowemu albo policjantowi. Jeżeli ma pecha i obowiązują go niekorzystne przepisy, to może mieć tylko jedną emeryturę – albo z ZUS albo mundurową. W artykule omówienie niekorzystnego wyroku, kiedy emeryt jednak przez kilka lat otrzymywał dwie emerytury (niezgodnie z przepisami).
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
16 lut 2026

Cieknący kran, problem z uszczelką, urwane gniazdko czy obraz czekający miesiącami na powieszenie – to problemy, które przestają spędzać sen z powiek seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z gminą wychodzi naprzeciw potrzebom wielu, oferując program, który zmienia jakość życia. Kto może liczyć na darmowe wsparcie „Złotej Rączki”?
Prezes Manowska skieruje do TK sprawę odśnieżania chodników - tak dłużej być nie może, żeby obywatel machał łopatą za gminę
16 lut 2026

A jednak będą zmiany w odśnieżaniu? Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, zapowiedziała walkę z kontrowersyjnym obowiązkiem odśnieżania miejskich chodników przez prywatnych właścicieli posesji. Skieruję wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli sędziowie TK stwierdzą niekonstytucyjność tego obowiązku, gminy stracą darmową siłę roboczą. Czy to koniec pańszczyzny?

REKLAMA

Umowę o dożywocie senior będzie mógł zawrzeć z gminą i nadal pozostać w swoim mieszkaniu – koniec z wyłudzaniem mieszkań od osób starszych i umieszczaniem ich w DPS-ach
16 lut 2026

Projekt ustawy autorstwa grupy posłów Lewicy, który jest aktualnie procedowany w Sejmie – stanowi odpowiedź na poważny problem wyłudzania mieszkań od seniorów przez nieuczciwe osoby, w ramach tzw. umów o dożywocie. Wprowadzenie możliwości zawarcia przez seniora, takiej „umowy o dożywocie”, z gminą (niezależnie od osiąganych dochodów, statusu majątkowego i powierzchni posiadanej nieruchomości) z gwarancją zachowania prawa do dalszego zamieszkiwania w „swoim” mieszkaniu – ma zapobiec dramatycznym przypadkom utraty dachu nad głową przez osoby starsze i jednocześnie zapobiec ich ubóstwie w „jesieni życia”, z powodu posiadania niskich świadczeń emerytalno-rentowych. Rozwiązanie proponowane przez Lewicę – ma stanowić dla seniorów „bezpieczne źródło dodatkowych środków bez ryzyka oszustwa”.
Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów
14 lut 2026

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA