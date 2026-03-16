Rynek pracy w sieci rośnie, ale liczba wakatów nadal spada. Co to oznacza dla pracowników?

W lutym 2026 r. w internecie opublikowano więcej ofert pracy niż w styczniu, ale liczba wakatów nadal jest na poziomach niższych niż przed rokiem - poinformowało BIEC. Zdaniem ekspertów w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym br. wzrósł do 246,7 pkt wobec 240,7 pkt w styczniu. „Był to pierwszy wzrost po czterech miesiącach spadków. Jednak w wyniku redukcji obserwowanej przez większość ubiegłego roku liczba wakatów obecnie utrzymuje się poniżej poziomu sprzed roku” - zauważyli autorzy raportu.

Zmiany w poszczególnych województwach

Wzrost ofert pracy notowany jest we wszystkich województwach, a skala wzrostów w regionach zarówno o niskiej, jak i wysokiej stopie bezrobocia była zbliżona. Najwięcej ofert przybyło w woj. warmińsko-mazurskim, opolskim oraz mazowieckim, a najmniej nowych ofert pracy w woj. małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim.

„W grupie zawodów o charakterze społecznym liczba wakatów z wyjątkiem okazjonalnych wzrostów, takich jak obserwowany obecnie, kurczy się” - zauważyli autorzy raportu. Jak podali, najwięcej ogłoszeń przybyło w branży nieruchomości, sprzedaży i zawodów biurowych. Redukcja z kolei najbardziej dotknęła grafików, HR i bankowości. Natomiast w grupie zawodów ścisłych BIEC obserwuje ożywienie. Najwięcej ofert przybyło dla informatyków, w tym głównie związanych z administrowaniem systemami IT, pracowników badań i rozwoju oraz inżynierów.

Prognozy i zagrożenia dla rynku pracy

Zdaniem ekspertów BIEC w kolejnych miesiącach, „poza oddziaływaniem osłabionej koniunktury gospodarczej możemy spodziewać się negatywnych skutków spowodowanych konfrontacją na Bliskim Wschodzie”. Wskazali, że rosnące koszty surowców energetycznych oraz potencjalne utrudnienia dostaw mogą negatywnie oddziaływać zarówno na pracodawców, jak i na gospodarstwa domowe.

Zdaniem BIEC największe konsekwencje czekają zawody w większym stopniu uzależnione od cen energii i paliw, np. z branży logistycznej czy zawody inżynieryjne. „Jednak pośrednio, przez możliwe ograniczenie wydatków gospodarstw domowych, tę sytuację może również odczuć branża turystyczna oraz sprzedaż, a w pesymistycznym scenariuszu znacznych wzrostów kosztów firm – cały rynek” - uważają eksperci.

Wpływ na pracowników i rynek wynagrodzeń

Ponadto, w ich ocenie w warunkach kurczącej się liczby ogłaszanych ofert pracy oraz podwyższonej stopy bezrobocia może wystąpić, na razie nieznaczne, pogorszenie pozycji przetargowej pracowników, co w konsekwencji będzie sprzyjać niższemu tempu wzrostu zarobków oraz wydłużeniu czasu poszukiwania pracy.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej.