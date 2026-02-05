REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Bezpieczeństwo pracy » Pracownik może odmówić pracy z powodu zimna. Kiedy przepisy BHP na to pozwalają?

Pracownik może odmówić pracy z powodu zimna. Kiedy przepisy BHP na to pozwalają?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 18:56
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
minimalna temperatura w miejscu pracy bhp najniższa
Pracownik może odmówić wykonywania pracy z powodu zimna. Kiedy przepisy BHP na to pozwalają?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy BHP określają minimalną temperaturę w miejscu pracy. Co jeśli w pracy jest zimniej? Pracownik może odmówić wykonywania pracy z powodu zbyt niskiej temperatury. Kiedy dokładnie przepisy na to pozwalają?

Minimalna temperatura w pracy

O ile przepisy prawne nie określają jasno najwyższej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy (trwają nad tym prace PIP), o tyle istnieje konkretne wskazanie na minimalną temperaturę w pracy. Zgodnie z § 30 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy czyli metod pracy i podejmowanego wysiłku fizycznego, który jest niezbędny do jej wykonania. Nie może być to jednak temperatura niższa niż 14°C (czyli 287 K), chyba że nie da się tego zapewnić ze względu na problemy technologiczne. W miejscu wykonywania lekkiej pracy fizycznej i w pomieszczeniach biurowych minimalna temperatura powinna wynosić 18°C (czyli 291 K).

REKLAMA

Co więcej, pomieszczenia i stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji, a także przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

Ważne

Obowiązek utrzymywania minimalnej temperatury w miejscu pracy dotyczy pomieszczeń pracy. Czym de facto są pomieszczenia pracy? PIP tłumaczy, że są to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie chodzi o konkretne miejsca w obrębie danego pomieszczenia, w którym pracownik wykonuje określone czynności, ale o całe pomieszczenie, które przeznaczone jest na pobyt pracowników w celu świadczenia pracy.

Klimatyzacja i wentylacja w pracy

Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna nie mogą powodować przeciągów, wyziębienia czy przegrzewania pomieszczeń pracy (chyba że jest to wentylacja awaryjna), a powietrze pochodzące z nich powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Oczywiste jest również, że strumienia powietrza z wentylacji nawiewnej nie należy kierować bezpośrednio na stanowisko pracy.

Zobacz również:

Awaria ogrzewania zimą w pracy

W związku z określeniem minimalnej temperatury w miejscu pracy można zadać sobie pytanie: co w przypadku awarii ogrzewania? Czy pracownik może zaprzestać wykonywania pracy i opuścić miejsce pracy?

Zimą bez uruchomienia grzejników z pewnością temperatura spadnie poniżej przewidzianej normy.  Pracodawca ma jednak inne możliwości podniesienia temperatury, jak np. dmuchawy ciepła czy grzejniki elektryczne. Jeśli ze względów ekonomicznych w zakładzie pracy jest zimniej niż zakładają to przepisy prawa, nie usprawiedliwia to faktu uchybienia obowiązkowi przestrzegania przepisów bhp przez pracodawcę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Względy technologiczne uniemożliwiające utrzymywanie wyższej temperatury w miejscu pracy to np. konieczność zapewnienia niskiej temperatury w pomieszczeniu ze względu na produkcję produktów mrożonych.  Jeśli więc pracodawca ze względów technologicznych nie może utrzymywać przewidzianej przepisami bhp  temperatury, powinien zapewnić pracownikom odpowiednią odzież, posiłki regeneracyjne i przerwy od pracy.

Kary za zbyt niską temperaturę w pracy

Na jakie kary narażony jest pracodawca, jeśli względy technologiczne na to pozwalają, a nie utrzymana jest prawidłowa temperatura w pomieszczeniach pracy? Może otrzymać mandat w maksymalnej wysokości 2000 zł od Państwowej Inspekcji Pracy.  Co więcej, przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość zasądzenia kary  grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282  § 1 Kodeksu pracy).

Pracownik może odmówić wykonywania pracy z powodu zimna

Bardzo niska temperatura w miejscu pracy usprawiedliwia natomiast zaprzestanie wykonywania pracy przez pracownika. Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w przypadku gdy warunki pracy nie są zgodne z przepisami bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. Niezwłocznie zawiadamia o tym przełożonego. Sytuacja bardzo niskiej temperatury w pracy wyczerpuje znamiona niezgodności z przepisami bhp, a także zagraża zdrowiu pracownika. Dotyczy to w przede wszystkim sytuacji obsługi maszyn i innych prac, gdzie ostrożność, skupienie i precyzyjne prace manualne mają szczególne znaczenie.  W świetle art. 210 § 3 Kodeksu pracy pracownik zachowuje w prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu zbyt niskiej temperatury w miejscu pracy.

Ważne

PIP tłumaczy: Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w ww. przypadkach. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Nie zawsze jednak zbyt niska temperatura będzie stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Czy wychłodzenie pomieszczenia do 15-16°C w biurze uzasadnia odmowę wykonywania pracy? Wydaje się, że pracodawca może podważyć taką decyzję.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw z 2003 Nr 169, poz. 1650)

Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
BHP zimą - jakie obowiązki ma pracodawca?
BHP zimą - jakie obowiązki ma pracodawca?
5 dodatkowych obowiązków pracodawcy w okresie zimowym, który trwa do 31 marca 2026 r.
5 dodatkowych obowiązków pracodawcy w okresie zimowym, który trwa do 31 marca 2026 r.
Niska temperatura w pracy - co zrobić?
Niska temperatura w pracy - co zrobić?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
05 lut 2026

Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.
Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
05 lut 2026

Zarówno żołnierz zawodowy, jak i niezawodowy, mogą sprawować funkcję radnego samorządu terytorialnego. Czy to jest przesłanka do nadania mu stopnia oficerskiego?
Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz
05 lut 2026

Rok 2026 przynosi przełom dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia próg uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego spadł do 70 punktów. To szansa na dodatkowe pieniądze dla ogromnej grupy osób, które do tej pory pozostawały bez wsparcia. Sprawdź nowe stawki, które wzrosną już 1 marca wraz z waloryzacją renty socjalnej.

REKLAMA

KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?
05 lut 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu. KRUS już wysyła PIT-y do świadczeniobiorców.
Przełom czy cios dla frankowiczów? Ministerstwo interpretuje wyrok TSUE – czy staje po stronie banków w tej jednej kwestii?
05 lut 2026

Potrącenie legalne. Odsetki do przeliczenia. Koszty procesu - niewiadoma. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zostawia wątpliwości: wyrok TSUE z 22 stycznia 2026 r. (sprawa Herchoski) zmienia układ sił w sporach frankowych. Resort traktuje orzeczenie jako potwierdzenie założeń nowej ustawy przyspieszającej te postępowania. Dla frankowiczów i ich prawników to sygnał do rewizji strategii, a sądy właśnie dostały nowe wytyczne z Brukseli.
Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy. Kto, oprócz Ukraińców, szuka pracy w Polsce?
05 lut 2026

W bazach ZUS zapisano już 1,29 mln cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata – czytamy w wydaniu „Rz”.
203-204 zł – tyle średnio wzrasta emerytura po przeliczeniu przez ZUS tzw. emerytur czerwcowych
05 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych i przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te zasady. Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków.

REKLAMA

WIBOR: nie udowodniono manipulacji ale wykazano problem systemowy
05 lut 2026

W debacie publicznej dotyczącej wskaźnika WIBOR coraz częściej pojawia się argument uspokajający: skoro Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego ani Narodowy Bank Polski nie stwierdziły formalnie manipulacji stawką WIBOR, to nie ma podstaw, by kwestionować jego wiarygodność. To jednak rozumowanie uproszczone, a w istocie – mylące. Brak stwierdzenia manipulacji nie oznacza automatycznie, że mechanizm ustalania WIBOR był w pełni rynkowy, reprezentatywny i wolny od strukturalnych wad. Wskaźnik referencyjny nie musi być „manipulowany”, aby mógł funkcjonować w sposób systemowo nieadekwatny do realiów rynku, który ma mierzyć.
Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia
04 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA