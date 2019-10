Niedziela handlowa i niehandlowa w 2020 r. - kalendarz

Niedziela handlowa w 2020 r. i latach następnych

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza zasadę zakazu handlu w niedziele i święta. Przewiduje jednak 7 wyjątków, kiedy sklepy będą otwarte w niedziele. Należą do nich:

ostatnia niedziela stycznia, niedziela poprzedzająca bezpośrednio I Dzień Wielkiej Nocy, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnie niedziela sierpnia, 2 niedziele poprzedzające bezpośrednio Boże Narodzenie.

Stopniowe ograniczanie liczby niedziel handlowych w roku

Ustawodawca stopniowo doprowadzał do powyższej zasady. Od początku obowiązywania nowej ustawy czyli od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dwie niedziele w miesiącu zakaz handlu nie obowiązywał. Była to każda pierwsza i każda ostatnia niedziela miesiąca kalendarzowego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. mieliśmy tylko jedną niedzielę handlową w każdym miesiącu. Była to zawsze ostatnia niedziela miesiąca.

Kalendarz niedziel handlowych w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać już docelowa zasada 7 niedziel handlowych w roku. W przyszłym roku Polacy zrobią więc zakupy w następujące niedziele:

26 stycznia 2020 r. 5 kwietnia 2020 r. 26 kwietnia 2020 r. 28 czerwca 2020 r. 30 sierpnia 2020 r. 13 grudnia 2020 r. 20 grudnia 2020 r.

Niedziela handlowa i niehandlowa 2020 - kalendarz. Autor: Emilia Panufnik

Jeżeli w niedzielę handlową wypada święto ustawowo wolne od pracy, zakaz handlu obowiązuje.

Zakaz handlu

Zakaz handlu wyrażony został w art. 5 omawianej ustawy i brzmi następująco: W niedziele i święta w placówkach handlowych: handel, wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane.

Ponadto ogranicza się handel i czynności związane z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w Wigilię Bożego Narodzenia oraz sobotę bezpośrednio poprzedzającą I dzień Wielkiej Nocy. Ograniczenie polega na wskazaniu godziny 14:00, do której można te czynności we wskazanych dniach wykonywać. W świetle art. 8 ustawy po tej godzinie wykonywanie powyższych czynności jest zakazane. Co istotne, pracownik za czas nieprzepracowany w tych dniach zatrzymuje prawo do wynagrodzenia. Obliczane jest ono jak za urlop wypoczynkowy.