Handel w niedzielę - rozpakowywanie towarów bez zakazu

Rozpakowywanie towarów bez zakazu. Ważne zmiany dotyczące niedzielnego handlu

Sejm przyjął nowelę przepisów tzw. specustawy przygotowanej do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Zmiany dotyczą m.in. zasad pracy placówek handlowych w niedziele objęte zakazem handlu. To ważne decyzje, które mają zapewnić, że świeże produkty w sklepach będą dostępne od poniedziałkowych poranków.

Na początku marca parlament przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Przepisy określają m.in. zasady wypłaty dodatkowego zasiłku dla rodziców opiekujących się dziećmi, kiedy zamknięte są szkoły, przedszkola czy żłobki oraz przewidują możliwość pracy zdalnej.

reklama reklama



Rząd przygotował nowelę ustawy. Tak zwana tarcza antykryzysowa to przede wszystkim pakiet rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców i pracowników. Nowe przepisy mają zapewnić firmom wsparcie i zapobiec utracie miejsc pracy czy zamykaniu przedsiębiorstw.

Sejm przyjął ustawę w tej sprawie.

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy

Zmiany dotyczące handlu w niedziele

W przyjętym pakiecie rozwiązań znalazły się też te dotyczące placówek handlowych, objętych zakazem niedzielnego handlu. Przypomnijmy, w niedziele niehandlowe obowiązuje zakaz wykonywania czynności związanych z handlem oraz wykonywania związanych z tym zadań. Nowela specustawy dopuszcza czasową rezygnacje z tego zakazu.

To oznacza, że sklepy sprzedające m.in. żywność i inne produkty pierwszej potrzeby będą mogły w niedziele wolne od handlu m.in. przyjąć i rozpakować towar, żeby był on dostępny dla klientów już od poniedziałkowego poranka. Ale uwaga, w niedziele sklepy dla klientów – oprócz tych objętych wyłączeniami – nadal będą zamknięte.

Cel zmiany

Celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, tj. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów (rozmieszczania na półkach sklepowych), aby były one powszechnie dostępne dla obywateli – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Co ważne, zmiana nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla firm. Do przedsiębiorcy będzie należała decyzja, czy skorzysta z możliwości dostarczania towarów w niedziele (w które nie wypadają święta), czy też będzie funkcjonował jak dotychczas.

Dla przedsiębiorców oznacza to większą elastyczność w działaniu.

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem.

Więcej informacji na: gov.pl/rodzina oraz gov.pl/koronariwus.

Polecamy serwis: Praca