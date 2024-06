Jak korzystnie zaplanować urlop z dzieckiem w roku szkolnym 2024/2025

Wiemy już, jak wygląda organizacja roku szkolnego na rok 2024/2025. Wiemy też, kiedy będą wypadać dni ustawowo wolne od pracy do końca 2024 i w 2025 r. Można więc zaplanować urlop tak, aby jak najbardziej skorzystać z dodatkowych dni wolnych. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Długi urlop z dzieckiem - jak to zrobić

Jak dobrze zaplanować urlop z dzieckiem, korzystając jednocześnie z dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od zajęć w szkole? Nie jest to takie trudne. Wystarczy zaznajomić się z kalendarzem szkolnym na przyszły rok, wypisać wszystkie dni ustawowo wolne od pracy i sprawdzić, kiedy można dodać dzień urlopu, aby jak najdłużej cieszyć się odpoczynkiem. Brzmi skomplikowanie? Jak tak, to po prostu wystarczy skorzystać z naszych propozycji.

Dni ustawowo wolne od pracy 2024/2025

Na początek sprawdźmy, jak przedstawiają się dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, czyli od września do końca czerwca. Tę rozpiskę warto sobie zanotować.

1 listopada – Wszystkich Świętych (piątek)

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa)

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek)

1 stycznia – Nowy Rok (środa)

6 stycznia – Święto Trzech Króli (poniedziałek)

20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela)

21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek)

1 maja – Święto Państwowe (czwartek)

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota)

8 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela)

19 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek)

Dni wolne od zajęć w szkole

Teraz przyjrzyjmy się, jak wypadają przerwy w nauce w roku szkolnym 2024/2025.

23–31 grudnia 2024 r. - zimowa przerwa świąteczna

20 stycznia – 2 marca 2025 r. - ferie zimowe

17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r. - wiosenna przerwa świąteczna

27 czerwca 2025 r. - zakończenie roku szkolnego.

Ponadto, dyrektor każdej szkoły może wyznaczyć dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć. Dla szkół podstawowych takich dni jest 6, dla liceów i techników do 10. Dni te przeważnie wykorzystywane są przy okazji majówki czy piątku po Bożym Ciele oraz w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

Przypomnijmy jeszcze, jak przewidziane są ferie dla poszczególnych województw:

20 stycznia - 2 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego - 2 marca: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Jak korzystnie zaplanować urlop z dzieckiem w roku szkolnym 2024/2025

Listopad 2024

Pierwsza okazja na długi weekend pojawia się w listopadzie i to dwukrotnie. 1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w piątek, a 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) w poniedziałek. W tych przypadkach bez brania dodatkowego dnia urlopu można skorzystać z dwóch przedłużonych weekendów.

Grudzień 2024

Kolejne wolne dla uczniów i rodziców to koniec grudnia. Uczniowie zimową przerwę świąteczną zaczynają dzień przed Wigilią, czyli 23 grudnia, jest to poniedziałek i mają wolne już do końca roku (a faktycznie wracają do zajęć 2 stycznia 2025 r.). Pracujący rodzice w dużej części będą mieć wolne raczej tylko 25 i 26 grudnia (to jest środa i czwartek), jeśli wezmą dodatkowy urlop 27 grudnia to łącznie będzie już 5 dni wolnego. Wolny jest też Nowy Rok, który w 2025 r. wypada w środę. Urlop 27, 30 i 31 grudnia da łącznie 8 dni wolnego.

Styczeń 2025

W styczniu rodzice i uczniowie, oprócz Nowego Roku mają także wolne 6 stycznia, to jest poniedziałek. 20 stycznia pierwsza tura rozpoczyna także ferie zimowe. Ostatnia tura zakończy je 2 marca. W tym czasie nie przypadają żadne dodatkowe święta ani dni wolne.

Kwiecień 2025

Kolejna szansa na dłuższe wolne wypada dopiero w kwietniu. Od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2025 r. uczniowie mają wiosenną przerwę świąteczną. Dwa dni Wielkanocy wypadają 20 i 21 kwietnia (to, jak zawsze, niedziela i poniedziałek). Uczniowie mają wolne od Wielkiego Czwartku, więc - jeśli rodzice chcą skorzystać z dłuższego wolnego powinni wziąć urlop 17 i 18 kwietnia - wówczas będzie łącznie 5 dni.

Maj 2025

Jedno z bardziej wyczekiwanych dłuższych wolnych to majówka. 1 maja wypada w 2025 r. w czwartek (w piątek w większości szkół będą pewnie dni dyrektorskie). 3 maja to sobota, Kodeks pracy gwarantuje pracownikom dzień wolny za święto w sobotę. Jeśli pracujący rodzic odbierze ten dzień 2 maja, to aby mieć 4 dni wolnego, nie będzie musiał nawet wykorzystywać urlopu.

W maju odbywają się także egzaminy maturalne i ósmoklasisty. Daty tych egzaminów jeszcze nie są znane, ale ich organizacja wiąże się z dodatkowymi dniami wolnymi dla pozostałych uczniów (dni dyrektorskie).

Czerwiec 2025

Święto Bożego Ciała wypada zawsze w czwartek, w 2025 r. będzie to 19 czerwca. W piątek w większości szkół będą dni dyrektorskie, pracujący rodzice, którzy wezmą 20 czerwca urlop będą mogli zaplanować 4-dniowy wypoczynek.

Wakacje 2025

Dodatkowym dniem wolnym dla rodziców w wakacje jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które jest 15 sierpnia i w 2025 r. wypada w piątek.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 240) Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

