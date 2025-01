Kolejny dzień dyrektorski dla pracowników. I 2 dni, 4 dni, 6 dni, 8 dni i 10 dni urlopu za staż pracy od 5 lat do 25 lat [projekt nowelizacji]

Rząd wzmacnia prestiż zawodu opiekunów w żłobkach. Projekt ustawy (a potem ustawa) przyzna im od 2 do 10 dni wolnego (dodatkowo do 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego), a a także wolne od pracy w ramach 8 godzinnej delegacji albo dnia dyrektorskiego.

Najważniejsza jest propozycja dodatkowego urlopu wypoczynkowego. To urlop tylko dla pracowników żłobków, a to nie wszystkich - tylko opiekunów i opiekunek dzieci do lat 3.

REKLAMA

Opiekunowie mają jak każdy z nas 26 dni urlopu wypoczynkowego. I do tego dodają sobie 2 dni, 4 dni, 6 dni, 8 dni albo 10 dni dodatkowego urlopu. 10 dni to górny limit

Przykład Pracownik żłobka ma 10 lat stażu. Przysługuje mu więc 4 dni dodatkowego urlopu

Wymiar dodatkowego urlopu - po 5 latach zatrudnienia wymiar to 2 dni. Dodajemy kolejne 2 dni za każde kolejne 5 lat pracy. Maksymalnie za 25 lat 10 dni urlopu.

Przykład Pracownik żłobka ma 10 lat stażu. Przysługuje mu więc 4 dni dodatkowego urlopu

Jest to przywilej, który ma dać pracowników żłobków rodzaj rekompensaty za pracę w ferie i wakacje. Tak jak przewiduje Karta Nauczyciela dla nauczycieli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Formuła dodatkowego urlopu:

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego + 26 dni urlopu "zwykłego"

25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni) + 26 dni urlopu "zwykłego",

Więcej w:

Kolejny dzień dyrektorski dla pracowników - tym razem opiekunki w żłobkach (i opiekunowie)

Rząd proponuje obowiązkowe oddelegowanie pracowników w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na 8 godzin rocznie lub wyznaczenie dnia wolnego, tzw. dnia dyrektorskiego, aby opiekunowie mogli brać udział w szkoleniach. Ma to na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów, zapewniając wysokie standardy opieki nad dziećmi. Podobne rozwiązania obowiązują już w przedszkolach, gdzie nauczyciele mają prawo do płatnego urlopu na dalsze kształcenie się oraz inne ulgi związane z edukacją (art. 68 Karty Nauczyciela). Wprowadzenie tego obowiązku w instytucjach opieki nad dziećmi ma na celu ujednolicenie standardów.

Powyższą propozycję można przedstawić w 5 punktach:

Jasne, oto propozycja w punktach:

Propozycja wprowadzenia obowiązkowego oddelegowania pracownika na 8 godzin rocznie lub ustalenia dowolnego dnia wolnego (tzw. dnia dyrektorskiego) dla wszystkich opiekunów i dziennych opiekunów w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. Celem jest zapewnienie czasu na udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i kompetencje opiekunów. Rząd dąży do wprowadzenia wysokich standardów opieki nad dziećmi do lat 3, co wymaga regularnego uzupełniania i poszerzania wiedzy przez opiekunów. Nauczyciele w przedszkolach mają prawo do płatnego urlopu na dalsze kształcenie się oraz inne ulgi i świadczenia związane z edukacją (art. 68 Karty Nauczyciela). Wprowadzenie podobnego obowiązku dla dyrektorów żłobków, kierowników klubów dziecięcych oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów ma na celu zbliżenie standardów opieki nad dziećmi do obowiązujących w przedszkolach.

PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł