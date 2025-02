W urzędzie wymiar pracy zmniejszony o 5h tygodniowo. Bez zmian wynagrodzenie i urlop. Pilotaż do końca wakacji

Ważne

„Często przechodząc pierwszy do pracy, a wychodząc ostatni obserwuję jak pracownicy przychodzą do pracy. Niestety ludzie od wielu, wielu lat są nauczeni, że przychodzą do pracy na godzinę 7.30 ja tłumaczę grzecznie, że tak naprawdę o 7.30 powinniśmy rozpocząć pracę. Bo mamy 8-godzinny dzień pracy. My nie przychodzimy do pracy na 7.30, tylko rozpoczynamy pracę o 7.30 i pracujemy do 15.30, a nie wychodzimy o 15.30. W związku z powyższym powiedziałam, że jeżeli jest taka sytuacja, może zróbmy 7-godzinny dzień pracy trzydziestopięciogodzinny tydzień pracy, ale efektywnie”.