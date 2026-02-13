REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników

Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 10:33
Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników
Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nadmiar nowych rozwiązań technologicznych w firmie może prowadzić do spadku zaangażowania pracowników, a nawet rezygnacji z pracy. Badacze UŁ i KUL opracowali narzędzie, które pomaga ocenić, czy wdrażane technologie wspierają efektywność i satysfakcję pracowników, czy tylko zwiększają presję i tempo wykonywania obowiązków.

Technostres - rosnące wyzwanie dla pracowników

- Pracownicy coraz częściej mierzą się ze zmianami technologicznymi, do których nie są przygotowani, w związku z tym pojawia się u nich coś co nazywamy technostresem. Nowe rozwiązania technologiczne wprowadzane są do firm zbyt intensywnie, zbyt często się zmieniają. Niejednokrotnie winowajcą jest sam manager, tzw. gadżeciarz, który wprowadza nową wersję jakiegoś rozwiązania, chociaż nie daje ona większej wartości, nie ma wielu nowych, przydatnych funkcji - powiedział PAP dr. hab. Artur Modliński, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

REKLAMA

Badania na temat wpływu technologii na pracowników

Z raportu EY Business Academy z 2024 roku wynika, że ponad 50 proc. respondentów postrzega technologie jako inwazyjne i doświadcza trwałego technostresu. Co trzeci badany deklaruje, że technologie ograniczają jego czas wolny, natomiast co czwarty przyznaje, że ma trudności z nadążaniem za nowymi rozwiązaniami technologicznymi, co prowadzi do frustracji. W konsekwencji gwałtownych przemian technologicznych organizacje i sami pracownicy mierzą się również ze wzrostem tempa pracy, rosnącą potrzebą ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz obawami dotyczącymi spadku wartości pracowników na rynku pracy, szczególnie wśród starszych pokoleń.

Technologia może być istotną przyczyną zmiany pracy

- W konsekwencji technologia może być istotną przyczyną zmiany pracy. Zestresowany technologią pracownik bardzo często odchodzi w ciszy, nie mówi o swoich problemach. Pierwszym objawem technostresu jest spadek zaangażowania - opisał PAP badacz Uniwersytetu Łódzkiego.

Coraz częściej pojawia się więc pytanie o to, do którego momentu wykorzystanie technologii pozwala zachować pracownikom optymizm, zaangażowanie i gotowość do wykonywania obowiązków, a kiedy jest przyczyną frustracji.

- Dotychczasowe badania nad technologią w pracy koncentrowały się głównie na jej akceptacji lub gotowości pracowników do korzystania z nowych narzędzi. Pytano więc, czy technologia jest użyteczna, łatwa w obsłudze albo czy ludzie są na nią mentalnie gotowi. Znacznie rzadziej analizowano to, co dzieje się później, kiedy technologia staje się codziennym elementem pracy i zaczyna realnie wpływać na zdrowie, relacje społeczne i satysfakcję zawodową - wskazał dr hab. Artur Modliński.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku, zespół dr. Modlińskiego oraz badaczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: dr. Pawła Fortuny, dr. Marcina Wojtasińskiego oraz dr. Przemysława Tużnika wprowadził pojęcie Postrzeganej Technologicznej Zrównoważoności Organizacji (PTSO) i opracował skalę do jej mierzenia. Pojęcie to odnosi się do subiektywnego doświadczenia pracowników i dotyczy tego, czy technologia w ich miejscu pracy wprowadza równowagę pomiędzy wymaganiami a zasobami posiadanymi przez osoby zatrudnione.

W praktyce to kwestionariusz składający się z 12 pytań.

Nowe narzędzie ocenia wpływ technologii na pracowników

- Nasze narzędzie pozwala określić, czy technologia w danej instytucji pomaga radzić sobie z obowiązkami i rozwijać kompetencje, czy raczej zwiększa tempo pracy, liczbę zadań i poczucie presji. Może być wykorzystywane zarówno jako skala akademicka, jak i narzędzie managerskie i dla działów HR, służące do diagnozy organizacji. Dzięki niemu konkretna organizacja może przywrócić równowagę technologiczną w miejscu pracy – powiedział ekspert UŁ.

Rozwiązanie jest bezpłatne i dostępne poprzez publikację na łamach pisma Employee Relations (doi.org/10.1108/ER-03-2025-0194)

- Dzięki naszemu rozwiązaniu możemy sprawdzić na przykład czy technologia nie ogranicza kreatywności pracowników, czy nie zabiera im kontaktu z drugim człowiekiem, czy pracownicy nie spędzają za dużo czasu tylko i wyłącznie z komputerem, czy mają zapewnione warsztaty, które pomogą im opanować technologię, czy znają funkcjonalności wykorzystywanych w pracy rozwiązań technologicznych - opisał autor rozwiązania.

Kluczowe znaczenie ma to - zauważył - aby technologia nie prowadziła do przeciążenia, wykluczenia, bądź zastępowania tych aspektów pracy, które pracownicy postrzegają jako „typowo ludzkie”. W przeciwnym razie technologia może stać się źródłem zagrożeń – zwiększać liczbę obowiązków, pogarszać samopoczucie psychiczne lub fizyczne, sprzyjać poczuciu nadmiernej kontroli oraz osłabiać relacje społeczne w zespole.

Ewelina Krajczyńska-Wujec (PAP)

Kodeks pracy 2026
Autopromocja

Kodeks pracy 2026

Sprawdź

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Co może pracownik na zwolnieniu lekarskim? Od 13 kwietnia 2026 r. nowe przepisy
Co może pracownik na zwolnieniu lekarskim? Od 13 kwietnia 2026 r. nowe przepisy
Utrata zaufania to nie jest jasna i konkretna przyczyna, który może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę
Utrata zaufania to nie jest jasna i konkretna przyczyna, który może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę
Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef
Nawet kilkanaście tysięcy złotych przy odejściu z pracy. Sprawdź, ile musi wypłacić Ci szef
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
13 lut 2026

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.
Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
13 lut 2026

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji zapowiedziała, że dzisiaj (tj. 13 lutego 2026 r.) o godz. 12, zostanie ona złożona w Sejmie.
1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
13 lut 2026

Od 1 października 2026 r. wzrośnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
13 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zaskakujący wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Zawodowy żołnierz nie otrzymał pozwolenia na broń. Zdecydowała przeszłość kryminalna wnioskodawcy, chociaż oficjalnie nie figurował już w Krajowym Rejestrze Karnym, bo doszło do zatarcia skazania. Jednak Policja trzymała informacje w kartotece. Wyrok ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie na broń.

REKLAMA

Zmiany jakich nie było w rzeczach znalezionych. Prezydent 12 lutego 2026 r. podpisał ustawę
13 lut 2026

Koniec z bieganiem do urzędu z każdym znalezionym pieniądzem i absurdami biurokratycznymi. Sejm właśnie uchwalił totalną przebudowę przepisów o rzeczach znalezionych a Prezydent podpisał ustawę. Od 2026 roku limity rosną, a procedury mają być prostsze – zwłaszcza dla uczciwych znalazców, którzy w końcu będą mogli legalnie wzbogacić się o wyższą gotówkę. Jaką i na jakich zasadach?
Waloryzacja emerytur i rent. Czy konieczny jest wniosek o podwyżkę świadczenia?
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosną o 5,3 procent. Czy świadczeniobiorcy powinni składać wnioski o podwyżkę świadczeń?
Niesłuszne zarzuty bez odszkodowania. RPO alarmuje: prawo wymaga pilnych zmian
13 lut 2026

Osoby niesłusznie oskarżone w Polsce często latami walczą o oczyszczenie z zarzutów, ale nawet po uniewinnieniu nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowanie. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że obecne przepisy pozostawiają pokrzywdzonych bez realnej ochrony.
Zmiany w dowodach osobistych: dłuższy okres ważności, ułatwienia w odbiorze, lepsza ochrona praw dzieci
13 lut 2026

Dowód osobisty będzie miał dłuższy okres ważności, łatwiej będzie zgłosić jego utratę lub uszkodzenie, a prawa dzieci będą lepiej chronione. Trwają prace nad nowelizacją przepisów dotyczących dowodów osobistych.

REKLAMA

Nowe technologie w pracy? Naukowcy stworzyli narzędzie do oceny ich wpływu na pracowników
13 lut 2026

Nadmiar nowych rozwiązań technologicznych w firmie może prowadzić do spadku zaangażowania pracowników, a nawet rezygnacji z pracy. Badacze UŁ i KUL opracowali narzędzie, które pomaga ocenić, czy wdrażane technologie wspierają efektywność i satysfakcję pracowników, czy tylko zwiększają presję i tempo wykonywania obowiązków.
Komunikat ZUS: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku - 5,3%. Najniższa emerytura od 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z 13 lutego 2026 r. poinformował, że od 1 marca br. świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA