Umowa na okres próbny 2019

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny stanowi w praktyce pierwszy rodzaj umowy o pracę, którą pracodawca zawiera z pracownikiem. Stosuje się ją w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości zatrudnienia go na danym stanowisku. Taka umowa trwa maksymalnie 3 miesiące. Stosunek pracy nawiązuje się z dniem wskazanym w umowie, a jeśli takiego terminu nie podano z dniem podpisania umowy. Jeśli chodzi o miesięczny termin zakończenia umowy, uznaje się, że mija on w przeddzień upływu wskazanego w umowie terminu. W piśmie z 17 stycznia 2011 r. (GPP-364-4560-103-1/10/PE/RP) Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, która w swojej ocenie uwzględnia orzecznictwo Sądu Najwyższego, dla celów obliczania okresów pracy warunkujących nabycie uprawnień pracowniczych należy przyjąć, że miesiąc pracy upływa w dniu poprzedzającym upływ miesięcznego terminu obliczonego stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Umowa na okres próbny została zawarta 13 marca 2019 r. Czas trwania umowy oznaczono na 2 miesiące. Umowa rozwiąże się z dniem 12 maja 2019 r. Nie ma przy tym znaczenia, że dzień ten przypada na niedzielę. Umowa nie ulegnie wydłużeniu.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny

Co do zasady umowa na okres próbny zawierana jest z tym samym pracownikiem tylko raz. Następnie pracodawca powinien zdecydować, czy chce zatrudnić pracownika na stałe, czy nie. Jeśli tak, zwykle podpisuje się umowę na czas określony bądź na czas nieokreślony. Warto podkreślić, że pracodawca nie ma przymusu zatrudnienia pracownika na stałe, nawet jeśli sprawdził się on w pracy na danym stanowisku.

W praktyce pracodawcy często stosowali maksymalnie długo umowy na czas określony, unikając zatrudnienia bezterminowego. W obecnym stanie prawnym obowiązuje limit, którego muszą przestrzegać. Zatrudnienie na podstawie umów na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a zawarcie kolejnej umowy na czas określony po trzech umowach terminowych uważa się za zawarcie umowy na czas nieokreślony. Do wskazanego limitu nie wlicza się umowy na okres próbny. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule >>> Maksymalna długość umowy na czas określony – 33 miesiące.

Kodeks pracy przewiduje ponowne zawarcie umowy na czas próbny z tym samym pracownikiem, ale tylko w dwóch określonych przypadkach:

1. jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2. po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny ( art. 25 § 3 Kodeksu pracy).