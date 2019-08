Ubezpieczenie zdrowotne studenta do 26 roku życia a umowa zlecenia i umowa o pracę.

Student pracuje i traci ubezpieczenie

Każda osoba, która się uczy aż do ukończenia 26 roku życia ma ubezpieczenie albo „przy rodzicu” albo z uczelni. Niestety wiele jest sytuacji, w których student podczas wizyty u lekarza dowiaduje się, że „świeci się na czerwono”, co oznacza, że nie jest ubezpieczony i nie ma prawa do bezpłatnego leczenia. Dlaczego w systemie NFZ jest nieubezpieczony?

Tą sytuacją zaskoczeni są rodzice, którzy zgłosili wcześniej dziecko do ubezpieczenia i byli pewni, że gdy zrobili to raz to wystarczy, więc pytają, dlaczego ich dziecko wypadło z systemu? Niekiedy okazuje się, że to oni sami zapomnieli o odpowiednim zgłoszeniu swojego dziecka w kadrach firmy, w której pracują lub nie wiedzą, że podpisanie przez dziecko umowy zlecenia lub umowy o pracę skutkuje „wypadnięciem” z rodzicielskiego ubezpieczenia.

- Dziecko, które studiuje, ubezpieczenie zdrowotne „przy rodzicu” ma tylko do momentu ukończenia 26 roku życia – bez względu na to jak długo studiuje. Potem musi złożyć wniosek w dziekanacie swojej uczelni, która zgłosi studenta do ubezpieczenia– mówi Iwona Kowalska – Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Niewiele osób wie, że dziecko korzysta z ubezpieczenia rodzica tylko do czasu, gdy nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Gdy w czasie wakacji młody człowiek podejmuje pracę. Po podpisaniu umowy, gdy pracodawca zgłosi go do ZUS wtedy automatycznie traci ubezpieczenie „u rodzica”. – dodaje rzeczniczka.

Dlatego tak ważne jest, aby - gdy umowa studenta się zakończy rodzic musi go ponownie zgłosić u swojego płatnika składek (zwykle pracodawcy).

- Ta zasada dotyczy każdego rodzaju umowy, którą podpisze student. Nie ma znaczenia czy jest to umowa zlecenia czy umowa o pracę. Także zlecenie „wyrzuci” studenta z ubezpieczenia rodzica, bo w czasie jego wykonywania będzie opłacana składka zdrowotna przez firmę, w której student pracuje – uprzedza Iwona Kowalska

O tym trzeba pamiętać

Na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, (gdy nie ma on własnego ubezpieczenia) mamy 7 dni od momentu, gdy (dziecko lub małżonek) straci swój tytuł do ubezpieczenia. Członka rodziny zgłaszamy do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek. Musimy także poinformować pracodawcę, że nasze dziecko nie ma już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny w momencie, gdy rozpoczęło pracę albo, gdy ukończyło studia czy naukę w szkole.

W razie jakichkolwiek wątpliwości konsultanci ZUS są do dyspozycji pod numerem telefonu 22 560 16 00, mailowo pod adresem cot@zus.pl oraz w salach obsługi klienta w placówkach w całym kraju.