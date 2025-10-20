REKLAMA

Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada

Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada

20 października 2025, 10:28
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto może dostać bon ciepłowniczy w 2025 i 2026 r.?
Już 3 listopada 2025 r. gminy zaczną przyjmowanie wniosków o bony ciepłownicze za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Drugi nabór wystartuje na początku przyszłego roku. Czym jest bon ciepłowniczy i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie? Kiedy można spodziewać się wypłaty środków?

rozwiń >

Bon ciepłowniczy. Co to za rozwiązanie?

Bon ciepłowniczy stanowi środek ochrony osób najuboższych przed znacznym wzrostem cen ciepła systemowego. Mechanizm osłonowy został wprowadzony po to, by odbiorcy o najniższych dochodach byli w stanie poradzić sobie z powrotem do rynkowych cen ciepła. Nowe świadczenie jest wzorowane na rozwiązaniach związanych z bonem energetycznym.

Bon ciepłowniczy w 2025 i 2026 r. Dla kogo?

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jest to próg dochodowy. Kryteria dochodowe wynoszą:

3272,69 zł - w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych,

2454,52 zł na osobę – w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Ważne

Warto pamiętać, iż bon będzie wypłacany dwukrotnie. Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. przeciętnym dochodem jest dochód z roku 2024. W przypadku kolejnego okresu - od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. - będzie to dochód za rok 2025.

Drugi warunek dotyczy korzystania z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Po trzecie, bon będzie kierowany do gospodarstw, które płacą za to ciepło powyżej 170 zł/GJ netto.

Ile wynosi bon ciepłowniczy?

Za drugie półrocze 2025 r. bon wynosi jednorazowo 500, 1000 albo 1500 zł w zależności od jednoskładnikowej ceny ciepła. Za rok 2026 wartość bonu to: 1000, 2000 albo 3500 zł.

Szczegółowe kwoty prezentują poniższe tabele:

Bon ciepłowniczy za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.

500 zł

dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 170 zł/GJ netto i nie wyższa niż 200 zł/GJ netto

1000 zł

dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 200 zł/GJ netto i nie wyższa niż 230 zł/GJ netto

1750 zł

dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 230 zł/GJ netto

Bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

1000 zł

dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 170 zł/GJ netto i nie wyższa niż 200 zł/GJ netto

2000 zł

dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 200 zł/GJ netto i nie wyższa niż 230 zł/GJ netto

3500 zł

dla gospodarstwa domowego w przypadku, gdy jednoskładnikowa cena ciepła netto obowiązująca w rozliczeniach z odbiorcami ciepła w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym jest wyższa niż 230 zł/GJ netto

W przypadku bonu ciepłowniczego gminy będą stosowały tzw. zasadę złotówka za złotówkę. Oznacza to, iż przy przekroczeniu progu dochodowego wartość bonu będzie odpowiednio zmniejszana. Minimalna kwota bonu będzie wynosiła 20 zł.

Gminy będą tu brały pod uwagę dochody (netto) w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przykład

Przykładowo, kwoty 13. i 14. emerytury nie będą miały wpływu na przyznanie bonu ciepłowniczego.

Bon ciepłowniczy. Kiedy i gdzie składać wnioski?

Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w terminie:

• od 3 listopada 2025 r. do 15 grudnia 2025 r. - za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

• od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. - za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony po terminie organ gminy pozostawi bez rozpoznania.

O bon można zawnioskować w formie papierowej lub elektronicznej (przez platformę ePUAP czy aplikację mObywatel).

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Energii https://www.gov.pl/web/energia/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen

Wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zgodności z prawdą informacji przedstawionych we wniosku.

Bon ciepłowniczy 2025. Czy potrzebne jest zaświadczenie ze spółdzielni?

W poradniku skierowanym do samorządów Ministerstwo Energii odniosło się m.in. do kwestii tego jak organ otrzyma informację o jednostkowej cenie ciepła netto oraz korzystania z ciepła od przedsiębiorstwa energetycznego. Z informacji podanych przez resort energii wynika, iż w zależności od konkretnej sytuacji podstawą może tu być zaświadczenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej albo informacja zawarta we wniosku.

„Na podstawie danych opublikowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lub zarządzający budynkiem, lub inny podmiot zobowiązany do zapewnienia dostarczania ciepła do gospodarstwa domowego w terminie 7 dni od wystąpienia przez wnioskodawcę wydaje zaświadczenie potwierdzające fakt korzystania z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy na potrzeby ogrzewania przez przedsiębiorstwo energetyczne właściwe dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację o wysokości jednoskładnikowej ceny ciepła netto stosowanej w rozliczeniu z odbiorcami w danej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym właściwych dla gospodarstwa domowego wnioskodawcy, na właściwy dzień odpowiednio dla okresu za jaki składany jest wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego” – tłumaczy resort energii. Takie zaświadczenie wnioskujący o wypłatę bonu ciepłowniczego załącza do wniosku składanego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

„W przypadku, gdy składający wniosek posiada umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania gospodarstwa domowego objętego wnioskiem, powyżej opisane informacje zamieszcza bezpośrednio we wniosku” – czytamy w poradniku.

Kto powinien złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Ta kwestia może budzić sporo wątpliwości, ponieważ wnioskodawcą może być dowolna osoba należąca do danego gospodarstwa domowego. Gdy do gminy wpłynie wiele wniosków dla tego samego gospodarstwa domowego wieloosobowego, to bon zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Zgodnie z przepisami, na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku dwóch lub więcej gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem i otrzymujących jeden, wspólny rachunek za dostarczone ciepło będzie przysługiwał tylko jeden bon ciepłowniczy. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożyła więcej niż jedna osoba z tych gospodarstw domowych, bon ten zostanie wypłacony osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz liczbę gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem ustala się na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Ważne

Gmina powinna rozpatrzyć złożony wniosek w terminie 90 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata bonu może nastąpić zarówno przelewem na rachunek bankowy, jak i w formie gotówkowej np. w kasie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1302)

REKLAMA