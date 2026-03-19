Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Ważne prawo konsumenta - 14 dni na odstąpienie od umowy
ECK przypomina, iż kupując online w kraju UE mamy co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Termin ten liczymy od momentu otrzymania towaru. Sprzedawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt najtańszej oferowanej formy dostawy do klienta.
Pamiętajmy, iż istnieją wyjątki, kiedy odstąpienie bez podania przyczyny nie przysługuje. Wynikają one z dyrektywy konsumenckiej i są takie same w całej UE.
Tak jest m.in. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo będzie to zatem zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem.
Inny przykład to artykuły spożywcze - taki towar szybko ulega zepsuciu.
Sprzedawca czy konsument - kto płaci za odesłanie produktu?
W praktyce koszty zwrotu przesyłki do innego kraju mogą zaskoczyć konsumenta.
„Zakupy w e-sklepach z innych krajów Unii Europejskiej są dziś tak samo bezpieczne jak zakupy krajowe. Kupujący w całej UE korzystają z jednolitych praw. Konsumenci mogą być jednak zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny. Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym z góry np. podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia.” – mówi Wojciech Szczerba, koordynator Europejskie Centrum Konsumenckiego
Kto zatem ponosi taki koszt? Otóż w większości przypadków jest to konsument – ale tylko wtedy, gdy sprzedawca poinformował o tym przed zakupem. Jeśli zaś taka informacja nie została przekazana w sposób jasny i zrozumiały, obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na przedsiębiorcę.
Zapamiętaj! Przedsiębiorca ponosi koszt odesłania towaru, gdy:
• nie poinformował wcześniej o tym, że konsument ma pokryć koszt zwrotu,
• zgodził się go ponieść (np. oferując darmowe zwroty),
• towar jest niezgodny z umową (reklamacja).
Zwrot płatności - w jakim terminie?
Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina, że sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności. Może jednak wstrzymać się z przelewem do momentu otrzymania towaru z powrotem lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania.
Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie, Infor.pl
