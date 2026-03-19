Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Konsument w UE » Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?

Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?

19 marca 2026, 13:56
Europejskie Centrum Konsumenckie
Europejskie Centrum Konsumenckie
Pomoc prawna dla konsumentów w UE
Wioleta Matela-Marszałek
oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto ponosi koszty zwrotu przesyłki?
Kto ponosi koszty zwrotu przesyłki?
Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.

Ważne prawo konsumenta - 14 dni na odstąpienie od umowy

ECK przypomina, iż kupując online w kraju UE mamy co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Termin ten liczymy od momentu otrzymania towaru. Sprzedawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt najtańszej oferowanej formy dostawy do klienta.

Ważne

Pamiętajmy, iż istnieją wyjątki, kiedy odstąpienie bez podania przyczyny nie przysługuje. Wynikają one z dyrektywy konsumenckiej i są takie same w całej UE.

Przykład

Tak jest m.in. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo będzie to zatem zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem.

Inny przykład to artykuły spożywcze - taki towar szybko ulega zepsuciu.

Sprzedawca czy konsument - kto płaci za odesłanie produktu?

W praktyce koszty zwrotu przesyłki do innego kraju mogą zaskoczyć konsumenta.

„Zakupy w e-sklepach z innych krajów Unii Europejskiej są dziś tak samo bezpieczne jak zakupy krajowe. Kupujący w całej UE korzystają z jednolitych praw. Konsumenci mogą być jednak zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny. Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym z góry np. podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia.” – mówi Wojciech Szczerba, koordynator Europejskie Centrum Konsumenckiego

Ważne

Kto zatem ponosi taki koszt? Otóż w większości przypadków jest to konsument – ale tylko wtedy, gdy sprzedawca poinformował o tym przed zakupem. Jeśli zaś taka informacja nie została przekazana w sposób jasny i zrozumiały, obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na przedsiębiorcę.

Zapamiętaj! Przedsiębiorca ponosi koszt odesłania towaru, gdy:

• nie poinformował wcześniej o tym, że konsument ma pokryć koszt zwrotu,

• zgodził się go ponieść (np. oferując darmowe zwroty),

• towar jest niezgodny z umową (reklamacja).

Zwrot płatności - w jakim terminie?

Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina, że sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności. Może jednak wstrzymać się z przelewem do momentu otrzymania towaru z powrotem lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie, Infor.pl

REKLAMA

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

