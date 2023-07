Terapia u specjalisty w poradni – czy pacjenci z chorobami przewlekłymi doczekają się takiej alternatywy? Czy podanie leku biologicznego będzie mogło odbywać się w poradni zamiast w szpitalu? Czy takie rozwiązanie wpłynie na wzrost dostępności leczenia i usprawni system?

W opinii ekspertów, możliwość terapii dla przewlekle chorych w poradniach, spowoduje zwiększenie dostępności takiej formy leczenia. Przychodnie są bowiem w stanie przyjąć więcej pacjentów niż szpitale. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rekomenduje takie rozwiązanie, licząc, że Ministerstwo Zdrowia ustosunkuje się do tego stanowiska pozytywnie.

Podawanie leków w poradniach ambulatoryjnych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rekomenduje umożliwienie przewlekle chorym, którzy w ramach programów lekowych muszą przyjmować leki w placówkach szpitalnych – podawanie ich w poradniach ambulatoryjnych z kontynuacją farmakoterapii w domu. Jak mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków, gdyby zmiana tego typu weszła w życie, chorzy – często niesamodzielni – nie byliby zmuszeni jeździć do szpitali, w wielu przypadkach znacznie oddalonych od miejsca ich zamieszkania na podanie leków biologicznych. Rychwalski podkreśla, że poradnie mogą też przyjąć znacznie więcej pacjentów, co poprawiłoby dostępność leczenia biologicznego w Polsce. Jest to ważne, biorąc pod uwagę niski odsetek chorych leczonych biologicznie w Polsce, który, jak wskazują eksperci, wynika wprost z przyjętego przez płatnika publicznego modelu finansowania tychże leków w ramach programów lekowych w lecznictwie szpitalnym.

Leki biologiczne - przełomowa skuteczność leczenia wielu chorób

Leki biologiczne zrewolucjonizowały medycynę. Są to biofarmaceutyki wysoce skutecznych preparatów opartych na naturalnie występujących białkach i wytwarzanych z użyciem żywych komórek. Cząsteczki tych preparatów są o wiele większe niż małe molekuły leków otrzymywanych w wyniku syntezy chemicznej – te ostatnie wciąż stanowią większość leków dostępnych na rynku.

Do leków biologicznych zalicza się m.in. insulinę, hormon wzrostu i przeciwciała monoklonalne – ogromne osiągnięcie w medycynie. Dzięki tym lekom pacjenci wchodzą w długie remisje bądź jak w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów czy łuszczycowego zapalenie stawów – mają szansę na ograniczenie kalectwa, co wpływa na poprawę ich jakości życia.

Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego

Leki biologiczne zrewolucjonizowały medycynę, bo okazały się skuteczne wobec chorób, na które dotychczas stosowane farmaceutyki nie działały. Niestety w Polsce dostęp do tych terapii wciąż jest dużo gorszy niż w innych krajach UE. Zgodnie z raportem „Nierówności w dostępie do leczenia biologicznego w chorobach autoimmunizacyjnych w Europie” w 2020 roku, dostęp do terapii biologicznych w Polsce miało około 1,8 proc. pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Tymczasem w innych krajach Europy stosuje się je u około 20-25 proc. chorych. – „Dlatego dziwi nas, że resort zdrowia chce refundować leki dostępne bez recepty w sytuacji, kiedy tak wiele potrzeb w zakresie farmakoterapii pozostaje niezaspokojonych. Wydatkując ograniczone środki ze składek zdrowotnych Polaków potrzebna jest przecież gradacja tych potrzeb” – wskazuje Grzegorz Rychwalski.

Dzięki konkurencji na rynku leków biologicznych, spadek kosztu leczenia biologicznego sięgnął nawet 80 proc. Wygenerowane oszczędności można przeznaczyć na udostępnienie tych leków większej liczbie chorych. Jednak zdaniem ekspertów, osiągnięcie stopnia dostępności, jaki obserwujemy w innych krajach, nie będzie możliwe bez zmian organizacyjnych, bo szpitale prowadzące programy lekowe nie są w stanie leczyć tak wielu chorych.

Roman Topór-Mądry, prezes AOTMiT, rekomenduje wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej terapii realizowanych obecnie w ramach programów lekowych w szpitalach dla osób przewlekle chorych. Jego zdaniem, poprawi to dostępność do terapii, zmniejszy obciążenie szpitali, które realizują programy oraz odciąży cały system eliminując nieuzasadnione klinicznie hospitalizacje.

Efektywne rozwiązanie nie tylko dla pacjenta

– „Bezpłatne udostępnianie leku poza szpitalem w warunkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli w lokalnej przychodni, tej najbliżej pacjenta to bardzo efektywne rozwiązanie. Lek podawany byłby choremu przy okazji cyklicznej kontroli stanu jego zdrowia i wydawany do kontynuacji terapii w domu” – tłumaczy Grzegorz Rychwalski, i dodaje: – „To zabezpieczyłoby pacjenta przed ponoszeniem kosztów farmakoterapii. Rozwiązanie takie odciążyłoby również lekarzy zajmujących się pacjentami w najcięższym stanie, tych leczonych właśnie w szpitalu. Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia ustosunkuje się pozytywnie do tych rekomendacji, aby zwiększyć dostęp pacjentów do leczenia biologicznego.”

