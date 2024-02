Począwszy od 6 września 2023 roku w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego, pacjenci mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta. Postępowanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego przed Rzecznikiem Praw Pacjenta zastępuje dotychczas funkcjonujące postępowanie o ustalenie zdarzenia medycznego, przeprowadzane przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które ostatecznie zakończą swoje działania z dniem 1 lipca 2024 roku.

rozwiń >

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne to zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego:

a) zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,

b) uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, albo

c) śmierć pacjenta

- którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć w przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo zastosowania innej dostępnej metody diagnostycznej lub leczniczej, chyba że doszło do dających się przewidzieć normalnych następstw zastosowania metody, na którą pacjent wyraził świadomą zgodę.

W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie kompensacyjne przysługuje:

krewnemu pierwszego stopnia (czyli rodzice lub dzieci pacjenta, ale nie rodzeństwo),

niepozostającemu w separacji małżonkowi,

osobie pozostającej w stosunku przysposobienia,

osobie pozostającej z pacjentem we wspólnym pożyciu.

W jakim terminie można ubiegać się o świadczenie kompensacyjne w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego?

Fundusz Kompensacyjny dotyczy zdarzeń, które miały miejsce po dniu wejścia w życie nowelizacji (tj. po dniu 6 września 2023 roku), a także zdarzenia wcześniejsze, jeśli pacjent dowiedział się o szkodzie po dniu 6 września 2023 roku.

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zakażeniu biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, jednakże nie później niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Czy za operację w prywatnym szpitalu można otrzymać świadczenie kompensacyjne?

O świadczenie kompensacyjne można ubiegać się w przypadku zdarzenia medycznego zaistniałego w szpitalu, w którym udzielane są świadczenia finansowane ze środków publicznych.

Fundusz nie zrekompensuje np. zdarzenia medycznego wynikającego z operacji wykonanej przez pacjenta prywatnie.

Jak złożyć wniosek i czy podlega opłacie?

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego najlepiej przygotować na wzorze udostępnionym przez Rzecznika Praw Pacjenta na stronie internetowej. Dzięki temu zostaną spełnione wszystkie wymogi formalne i wnioskodawca będzie miał pewność, jakie informacje musi podać, żeby jego sprawa została rozpoznana.

Do wniosku załącza się m.in. kopię posiadanej dokumentacji medycznej.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej, wysyłając na adres Rzecznika Praw Pacjenta, lub elektronicznie (platforma ePUAP lub poprzez e-Doręczenia).

Wniosek podlega opłacie w kwocie 300 złotych, która podlega zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.

O jaką kwotę świadczenia kompensacyjnego można się ubiegać?

Wysokość świadczenia zależy od rodzaju zdarzenia medycznego:

zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym - od 2.000 zł do 200.000 zł;

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta - od 2000 zł do 200 000 zł;

śmierć pacjenta - od 20 000 zł do 100 000 zł.

O wysokości świadczenia decyduje Rzecznik Praw pacjenta, po uzyskaniu opinii w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków wydanej przez Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego.

Kiedy nie można ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Postępowanie o świadczenie kompensacyjne nie będzie prowadzone lub zostanie umorzone wówczas, gdy w związku ze zdarzeniem medycznym:

prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie;

toczy się postępowanie cywilne w sprawie o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie;

wnioskodawca uzyskał odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie od osoby odpowiedzialnej za szkodę, w tym z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

sąd orzekł na rzecz wnioskodawcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązkę.\

Zatem jeśli już o to samo zdarzenie prowadzona jest sprawa przed sądem cywilnym o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie, sprawa ta została zakończona lub otrzymał pieniądze od ubezpieczyciela, to wówczas wnioskodawca nie może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.

Podobnie w sytuacji, w której zdarzenie medyczne jest wynikiem przestępstwa, w związku z którym wnioskodawca jako pokrzywdzony uzyskał w wyroku sądu karnego obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę.

Jak długo potrwa postępowanie i czym się zakończy?

Postępowanie powinno być zakończone w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnego i prawidłowo opłaconego wniosku.

Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli Rzecznik będzie uzyskiwał dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia od wnioskodawcy lub szpitala.

W toku postępowania Zespół do praw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych wydaje opinię w przedmiocie wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. W skład zespołu wchodzi 20 osób, w tym co najmniej 15 wykonujących zawód lekarza.

Postępowanie zakończy się wydaniem przez Rzecznika decyzji administracyjnej w sprawie:

przyznania świadczenia kompensacyjnego i ustalenia jego wysokości

albo

odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Czy pacjentowi przysługuje odwołanie od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta?

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej do Spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Wnioskodawca może wnieść odwołanie wówczas, gdy:

nie zgadza się z ustaloną wysokością świadczenia (uważa, że powinien otrzymać więcej pieniędzy)

nie zgadza się z odmową przyznania świadczenia (uważa, że nieprawidłowo odmówiono mu przyznania świadczenia).

Odwołanie podlega opłacie w kwocie 200 złotych.

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją Komisji Odwoławczej, wówczas przysługuje mu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

O wszelkich środkach odwoławczych i trybie ich wniesienia wnioskodawca będzie informowany w pouczeniach w treści decyzji.

Zostało przyznane świadczenie kompensacyjne oraz decyzja jest prawomocna – co dalej?

W przypadku prawomocności decyzji, w której przyznano świadczenie kompensacyjne i ustalono jej wysokość:

w terminie 30 dni, wnioskodawca składa Rzecznikowi oświadczenie o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego lub o rezygnacji ze świadczenia kompensacyjnego, oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne mogących wynikać ze zdarzenia medycznego w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku – oznacza to, że wnioskodawca nie będzie mógł skutecznie dochodzić przed sądem dalszych roszczeń związanych ze zdarzeniem medycznym, za które otrzymał świadczenie kompensacyjne,

oświadczenie o rezygnacji jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę ze świadczenia kompensacyjnego – wówczas wnioskodawca może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego lub w innym trybie.

Niezłożenie oświadczenia oznacza rezygnację i wywołuje takie same skutki.

W przypadku akceptacji świadczenia kompensacyjnego, jest ono wypłacane w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Jakie są obowiązki szpitala w związku z postępowaniem w sprawie świadczenia kompensacyjnego?

Szpital, w którym miałoby dojść do zdarzenia medycznego objętego wnioskiem nie jest stroną postępowania. Oznacza to, że zarówno nie ma uprawnień, jak i obowiązków strony w toku postępowania i dlatego np. nie będzie musiał ustosunkowywać się do wniosku pacjenta. Nawet jeśli Rzecznik wyda decyzję, w której przyzna świadczenie kompensacyjne i ustali jego wysokość, to szpitalowi nie będzie przysługiwało odwołanie do Komisji Odwoławczej lub skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Są to wyłącznie uprawnienia wnioskodawcy, który jest jedyną stroną postępowania.

Szpital ma jednak obowiązek udzielić Rzecznikowi informacji, złożenia wyjaśnień, przedstawienia posiadanych dokumentów, dotyczących zdarzenia medycznego.

W przypadku wypłaty świadczenia kompensacyjnego, Rzecznik informuje o tym szpital. Wówczas, szpital:

dokonuje analizy przyczyn źródłowych zdarzenia medycznego

oraz

formułuje i wdraża zalecenia podjęcia działań na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej mających na celu zapobieżenie ponownemu wystąpieniu zdarzenia medycznego,

chyba że w tym zakresie analiza ta została już przeprowadzona.