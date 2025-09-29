REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Zwrot i wymiana » System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami

System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2025, 10:43
Adam Kuchta
Adam Kuchta
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już od 1 października w Polsce startuje system kaucyjny, ale zamiast porządku i wygody czeka nas chaos, rozczarowanie i tysiące nieporozumień. Eksperci ostrzegają, że przez najbliższe miesiące klienci będą masowo odsyłani od kas, a sklepy – nawet te duże – mogą mieć ogromne problemy z przyjmowaniem opakowań. Wielu Polaków, którzy z nadzieją przyniosą do sklepu butelki czy puszki, usłyszy jedno: „nie przyjmujemy”.

rozwiń >

1 października nie będzie takiego startu systemu kaucyjnego, jakiego oczekiwaliśmy – Polacy mogą być kompletnie zdezorientowani

Już w najbliższą środę w Polsce wchodzi w życie długo zapowiadany system kaucyjny. Jednak – jak ostrzegają eksperci – pierwsze miesiące mogą być prawdziwym testem cierpliwości dla klientów i sklepów. Choć teoretycznie od 1 października każdy napój w butelce plastikowej do 3 litrów, metalowej puszce do 1 litra, a od 2026 roku również w szklanej butelce wielorazowego użytku do 1,5 litra, ma być objęty dodatkową opłatą w postaci kaucji, to rzeczywistość będzie zupełnie inna.

REKLAMA

REKLAMA

Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z PAP nie pozostawia złudzeń: Pierwszego października nie zetkniemy się z jakąś masową obecnością napojów oznakowanych kaucją na półkach, bo jeszcze sami wprowadzający nie przygotowali tego w ten sposób. Myślę, że tę datę trzeba traktować bardzo umownie. Trudno mówić o tym, że 1 października ruszy powszechny ogólnopolski system kaucyjny, tak nie będzie.” To oznacza, że klienci, którzy od pierwszego dnia października pójdą do sklepów z zamiarem odzyskania kaucji, mogą przeżyć niemiłe rozczarowanie.

Sklepy w pułapce: obowiązki, brak przygotowania i niejasności prawne

Według przepisów, duże sklepy powyżej 200 m kw. będą zobowiązane do odbioru pustych butelek i puszek oraz do wypłacenia klientom należnej kaucji. Jednak, jak zaznacza Gantner, operatorzy systemu nie zdążyli jeszcze podpisać niezbędnych umów o współpracy, które regulują sposób rozliczania kaucji i zebranych opakowań. „Myślę, że najbliższe pół roku (...) to będzie czas docierania się systemu, docierania się rozwiązań technologicznych. Pewnie też niezbyt łatwy czas dla konsumentów, gdzie ten system jeszcze nie będzie taki wygodny (...), ani taki powszechny, jak wszyscy by chcieli.”

Co to oznacza dla przeciętnego klienta? Chaos. Nie każdy sklep będzie gotowy, nie wszędzie będzie można oddać opakowania, a wiele z nich – mimo obowiązku – może mieć poważne problemy z realizacją nowych przepisów. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja w mniejszych, tradycyjnych sklepach, które według Gantnera w ogromnej większości nie są przygotowane na przyjęcie systemu.

REKLAMA

W praktyce może to oznaczać, że klienci, którzy codziennie robią zakupy w osiedlowych sklepach, zostaną pozbawieni możliwości odzyskania kaucji. W efekcie będą zmuszeni podróżować do większych marketów, co dodatkowo zwiększy kolejki i frustrację. Dla wielu osób starszych czy mieszkających na wsiach będzie to ogromne utrudnienie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

65 tysięcy sklepów – czy Polska zdoła osiągnąć tę liczbę?

Według szacunków Polskiej Federacji Producentów Żywności, aby system kaucyjny miał sens, potrzebnych jest co najmniej 65 tysięcy sklepów uczestniczących w zbiórce. Z tego aż 50 tysięcy powinny stanowić małe i średnie sklepy prowadzące zbiórkę manualną, a około 15 tysięcy – automaty ustawione w dużych marketach. Docelowo system ma osiągnąć aż 95% efektywność zbiórki, czyli niemal wszystkie butelki i puszki mają być zwracane.

Jednak Gantner tonuje nastroje: „Szacuję, że być może w drugiej połowie przyszłego roku będziemy się zbliżać do tych wartości i do takiej objętości systemu kaucyjnego.” To oznacza, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu klienci będą musieli liczyć się z problemami – kolejkami, brakiem automatów czy odmową przyjmowania opakowań.

Co więcej, osiągnięcie pełnej gotowości może być trudniejsze, niż zakładają plany rządu. Wdrożenie automatów wymaga nie tylko inwestycji finansowych, ale też odpowiedniej infrastruktury. Wielu właścicieli sklepów podkreśla, że nie mają miejsca na ustawienie takich maszyn. W małych punktach handlowych oznacza to praktycznie brak możliwości wprowadzenia zbiórki opakowań.

Pułapka 50 groszy: nie każda butelka będzie warta kaucji – Polacy mogą poczuć się oszukani

Największy szok może jednak nadejść 1 października, gdy klienci zaczną przynosić butelki i puszki, które wcale nie zostaną przyjęte. Jak wyjaśnia Gantner: „1 października br. żaden sklep nie wypłaci klientom 50 groszy za butelkę z tworzywa lub puszkę, która nie ma na etykiecie znaku kaucji, czego nie wszyscy konsumenci są świadomi.”

To oznacza, że nawet jeśli ktoś kupi napój w październiku, ale jego opakowanie nie będzie miało specjalnego oznaczenia, kaucji nie odzyska. A to może wywołać ogromne oburzenie. W praktyce oznacza to dwa podstawowe fakty:

  • nie wszystkie opakowania kupione po 1 października będą objęte kaucją,
  • sklepy nie przyjmą opakowań bez specjalnego symbolu, nawet jeśli klient zapłacił za nie kaucję.

To sytuacja, która może rodzić wiele nieporozumień i skarg ze strony konsumentów.

Kampania informacyjna spóźniona – Polacy nie wiedzą, jak działa system

Według badań IBRiS przeprowadzonych na zlecenie Clear Communication Group, prawie połowa Polaków nie ma pojęcia, jak działa system kaucyjny. Zaledwie 47% deklaruje, że rozumie jego zasady, a aż 25% tylko coś o nim słyszało. Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w grupie wiekowej 18-29 lat – niemal połowa z nich nigdy wcześniej nie słyszała o kaucjach na butelki i puszki.

Eksperci biją na alarm: kampania informacyjna Ministerstwa Klimatu i Środowiska ruszyła dopiero 1 września, czyli miesiąc przed startem systemu. „W związku z tym pewnie będzie sporo nieporozumień wokół tego. Konsumenci mogą czuć się (...) też rozczarowani, przynosząc opakowania do sklepów, które mogą im tych opakowań (...) nie przyjąć” – ostrzega Gantner.

Badanie ujawniło również, że:

  • 37% Polaków oczekuje plakatów i wyraźnych oznaczeń w sklepach,
  • prawie 20% liczy na pomoc obsługi w zrozumieniu systemu.

Tymczasem wiele sklepów nie jest gotowych nawet na podstawowe pytania klientów. Część pracowników sama nie ma jasnej wiedzy o tym, jak działa system. Brak szkoleń i materiałów informacyjnych pogłębia problem.

Polska kontra Europa – gdzie system działa, a gdzie zawiódł?

Systemy kaucyjne od lat funkcjonują w wielu krajach Europy i Azji. Niemcy wprowadzili go już w 2003 roku, obejmując zarówno butelki plastikowe, puszki, jak i opakowania szklane. W Szwecji i Norwegii poziom zwrotu sięga ponad 90%. W Izraelu czy Korei Południowej systemy funkcjonują od dekad. Natomiast w Polsce dopiero stawiamy pierwsze kroki.

Nie wszędzie jednak wdrożenie było sukcesem. W Czechach próba wprowadzenia systemu w 2025 roku zakończyła się porażką – projekt odrzucono, co było kompromitacją tamtejszego rządu. W Austrii z kolei po wprowadzeniu kaucji mieszkańcy przygranicznych regionów zaczęli masowo kupować tańsze piwo w Niemczech, by następnie zwracać butelki we własnym kraju.

Warto dodać, że Unia Europejska zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do osiągnięcia poziomu 90% zbiórki butelek i puszek do 2029 roku. Polska, mimo startu systemu, jest na początku bardzo trudnej drogi.

Dlaczego to takie ważne? Śmieci, recykling i miliardy z kaucji

System kaucyjny nie został wprowadzony po to, by sklepy czy operatorzy zarabiali. Jego celem jest zebranie jak największej liczby opakowań i przekazanie ich do recyklingu. Każda nieodebrana kaucja trafi do finansowania całego systemu.

W praktyce oznacza to, że jeśli klient nie odda butelki czy puszki, jego pieniądze wspierają system. Kaucja ma działać jak motywator: albo odzyskasz swoje 50 groszy czy 1 złotówkę, albo stracisz je na zawsze.

W Niemczech system ten pozwolił ograniczyć śmieci na ulicach i w lasach niemal do minimum. W Szwecji część osób decyduje się nawet przekazywać swoją kaucję na cele charytatywne. Polska jednak dopiero musi udowodnić, że potrafi zrealizować ten model.

Najbliższe pół roku – chaos, nieporozumienia i próba cierpliwości Polaków

Eksperci są zgodni: pierwsze sześć miesięcy po starcie systemu kaucyjnego będzie wyjątkowo trudne. Gantner przewiduje, że dopiero w drugiej połowie 2026 roku system zacznie działać z pełną efektywnością. Do tego czasu konsumenci mogą liczyć na nieustanne problemy – od braku oznakowania, przez trudności w oddaniu butelek, aż po niejasności przy zwrocie kaucji.

Polacy staną przed dylematem: czy warto walczyć o odzyskanie kaucji, czy lepiej zrezygnować i traktować ją jako dodatkowy koszt napoju? Jeśli system szybko nie nabierze rozpędu, istnieje ryzyko, że wielu klientów po prostu się zniechęci, a to oznacza straty nie tylko dla nich, ale i dla całego programu.

Czy Polska udźwignie ten obowiązek? Czy chaos informacyjny i brak przygotowania nie zniechęci konsumentów? Jedno jest pewne – 1 października 2025 roku nie będzie początkiem uporządkowanego systemu, lecz początkiem długiej i trudnej walki o jego funkcjonowanie.

Zobacz również:
Powiązane
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, istotna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Takie wpłaty to nie darowizna. Skarbówka zmienia zdanie – przełomowa interpretacja po wyrokach sądów, istotna dla tysięcy twórców internetowych i darczyńców!
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Gotówka od ojca to problem. Skarbówka stawia sprawę jasno – odmowa zwolnienia z podatku od darowizny, nawet gdy pieniądze wpłyną na konto obdarowanego
Gigantyczny deficyt i nowe podatki. Rząd ogłasza budżet na 2026 rok - co to oznacza dla naszych portfeli?
Gigantyczny deficyt i nowe podatki. Rząd ogłasza budżet na 2026 rok - co to oznacza dla naszych portfeli?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Tak rodzice tracą korzystając ze zwolnienia na dziecko. Wiele działów kadr wprowadza pracowników w błąd i pozbawia ich uprawnień
29 wrz 2025

Choć pracownicy powinni mieć możliwość uzyskania od pracodawcy jako podmiotu profesjonalnego informacji o swoich prawach, często zdarza się, że nie jest to najlepsze źródło informacji. Tak bywa w przypadku korzystania z dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
29 wrz 2025

Już od 1 października w Polsce startuje system kaucyjny, ale zamiast porządku i wygody czeka nas chaos, rozczarowanie i tysiące nieporozumień. Eksperci ostrzegają, że przez najbliższe miesiące klienci będą masowo odsyłani od kas, a sklepy – nawet te duże – mogą mieć ogromne problemy z przyjmowaniem opakowań. Wielu Polaków, którzy z nadzieją przyniosą do sklepu butelki czy puszki, usłyszy jedno: „nie przyjmujemy”.
Umowy w codziennym życiu – 6 błędów najczęściej popełnianych przez konsumentów i przedsiębiorców
29 wrz 2025

Umowy są nieodłącznym elementem życia codziennego – zawieramy je kupując telefon, wynajmując mieszkanie, korzystając z usług Internetu czy podpisując umowę o pracę. Choć często traktujemy je jako formalność, niedopatrzenia w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Błędy przy zawieraniu umów popełniają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – nierzadko z powodu pośpiechu, niewiedzy lub braku należytej staranności. W niniejszym artykule omawiamy najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów i przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak ich unikać.
Płatności kartą w podróży zagranicznej: co trzeba wiedzieć (i zrobić) by nie przepłacać
29 wrz 2025

Płatności kartą to dla osób podróżujących za granicę ogromne ułatwienie oraz bezpieczeństwo. Nie wszyscy są jednak świadomi kosztów, możliwości i ograniczeń jakie wiążą się z tą wygodną forma płatności. Wybór odpowiedniej karty – debetowej, kredytowej, walutowej czy wielowalutowej – może decydować o tym, ile faktycznie zapłacimy za zakupy czy wypłaty gotówki za granicą. Zagraniczne wakacje z kartą płatniczą mogą być znacznie tańsze, jeśli wie się, jak jej używać i jak zadbać o bezpieczeństwo swojego portfela.

REKLAMA

Sąd: Kolejny nakaz zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego. Tym razem 14 747,30 zł
29 wrz 2025

Świadczenie pielęgnacyjne to 3287 zł miesięcznie. W 2026 r. będzie podwyżka o 3%. Sądy nakazują zwrot świadczenia za 3 miesiące albo za 6 miesięcy albo za 9 miesięcy albo za cały rok. Wszystko zależy od okresu rozpatrywania wniosku o świadczenie wspierające przez WZON (jest tu jak wiadomo przewlekłość). Jeżeli osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie wspierające, to jej opiekun musi zwrócić za ten okres świadczenia pielęgnacyjne.
Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy? A kiedy po raz ostatni przestawimy zegarki? Oto data!
28 wrz 2025

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2025 roku? A kiedy po raz ostatni zmienimy czas? Przez długi czas trwały rozmowy na ten temat, a teraz projekt zaczyna się konkretyzować. Istnieje szansa, że niedługo po raz ostatni przestawimy zegary. Kiedy to może nastąpić i jakie będą konsekwencje przejścia na stały czas letni? Oto szczegóły.
Polacy pytają: Gdzie mam w mieszkaniu gromadzić butelki [System kaucyjny od 1 października 2025 r.]
27 wrz 2025

W tytule umieściłem przykładowy komentarz Internauty niezadowolonego z systemu kaucyjnego. Z sarkazmem kreśli obraz pokoju wypełnionego butelkami PET, które musi zanieść do sklepu dla odzyskania kaucji. Jest dużo takich opinii w Internecie – Polacy nie chcą przechowywać w domu niezgniecionych butelek PET. Druga obawa to o podwyżki opłat za odbiór „zwykłych” śmieci – gminy będą miały mniej odpadów (o butelki "przejęte" przez sklepy) więc przy tych samych kosztach działania segregacji śmieci, podniosą opłaty. Tego się boją Polacy.
Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych: koniec września 2025 r. Wysokie odsetki raczej dla mniejszych kwot
29 wrz 2025

Po obniżce stóp procentowych NBP, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej na początku września 2025 r. - większość banków pogorszyła warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Trzy banki postanowiły jednak pójść pod prąd – oferując wyższy procent, choć najczęściej kosztem jeszcze większego ograniczenia kwoty, którą można na lepszych warunkach ulokować lub skrócenia czasu trwania promocji.

REKLAMA

Kontynuowanie postępowania sądowego mimo braku adresu dłużnika – czy to możliwe? Natalia Mądry, Head of Legal w Julianus Inkasso wyjaśnia
26 wrz 2025

Nieznajomość miejsca pobytu dłużnika w postępowaniu cywilnym, choć stanowi istotną przeszkodę proceduralną, nie implikuje ipso facto paraliżu procesu sądowego, lecz aktywuje mechanizmy uregulowane w KPC, które umożliwiają kontynuację postępowania przy zachowaniu konstytucyjnie ugruntowanego prawa do obrony. Autorka: Natalia Mądry, Head of Legal w Julianus Inkasso Sp. z o.o.
Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia
26 wrz 2025

Wiele osób słyszało pojęcia: „odrzucenie spadku” i „zrzeczenie się dziedziczenia”. Pojęcia te są często używane zamiennie, co jest błędem. Pojęcia te zdecydowanie należy odróżnić- gdyż odnoszą się one do różnych „instytucji prawnych”, mają różne skutki, etc. W niniejszym artykule zakreślone zostaną podstawowe cechy różniące obie te instytucje, ale - dla pełnego obrazu- pokazane zostaną też ich najważniejsze podobieństwa.

REKLAMA