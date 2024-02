Rząd proponuje emerytom srebrną gospodarkę. Co to jest?

Propozycja rządu to wprowadzania zachęt do utrzymywania aktywności zawodowej przez dłuższy czas. Gospodarka oparta na pracy emerytów, to srebrna gospodarka.

Rząd kolejny raz podkreśla, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Pracujcie z własnej woli więcej nić 60/65 lat Rząd nie planuje podnoszenia wieku emerytalnego, ale wraz ze zmieniającą się sytuacją demograficzną widzi potrzebę wprowadzania zachęt do utrzymywania aktywności zawodowej przez dłuższy czas - poinformowała podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Fakt, że coraz więcej osób osiąga coraz wyższy wiek jest absolutnie niezaprzeczalny. Z tego faktu – chciałabym to jednoznacznie zasygnalizować i podkreślić – nie wynikają plany podnoszenia wieku emerytalnego, takich planów rząd nie ma i nie będzie realizował" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. "Aczkolwiek widzimy potrzebę wprowadzania zachęt do tego, żeby aktywność zawodowa była utrzymywana dłużej, wraz ze zmieniającą się sytuacją demograficzną, ale także wyzwaniami srebrnej gospodarki" - dodała.