Wykluczenie cyfrowe seniorów. Zapobiegnie mu młodzież. Szkoły będą otwarte nie tylko dla dzieci. Trwają prace nad bonem senioralnym.

Szkoły będą otwarte dla seniorów, a młodzież nauczy ich korzystania ze smartfonów i internetu. Wszystko po to, by ułatwić życie i dogonić europejską średnią.

Młodzież będzie uczyła seniorów

Jak zapowiedziała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, młodzież będzie uczyła osoby starsze korzystania ze smartfonów i internetu. Rozpoczęły się prace nad nowym programem przeciw wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Bon senioralny wejdzie w życie w 2026 r. Jak twierdzi minister, umiejętność korzystania z komputera wśród seniorów w Polsce wynosi obecnie 6 procent, podczas gdy średnia w UE to 16 procent.

„Mamy dużo do zrobienia w tej dziedzinie” - podkreśliła na konferencji prasowej. Dodała, że wszystkie aplikacje, takie - jak choćby mObywatel - ułatwiają życie. Pomagają zapisać się do lekarza, wypełniać dokumentację drogą elektroniczną, a to wymaga umiejętności korzystania z internetu.

Minister poinformowała, że powołano już zespół roboczy, który ma wypracować projekt edukacyjny polegający na tym, że dzieci, młodzież i studenci będą uczyć seniorów obsługi smartfona oraz internetu.

„W tym celu m.in. chcemy sprawić, żeby szkoły, szczególnie na obszarach wiejskich, były otwarte nie tylko dla dzieci, ale też dla seniorów. To będzie pełna integracja młodego i starszego pokolenia, a uczenie od małego procesu starzenia się będzie naturalne. Przełamiemy stereotypy i zmienimy świadomość, żeby solidarność pokoleniowa stała się rzeczywistością, bo bez niej nie będzie dobrej polityki senioralnej, zostaną jedynie wykluczenie oraz izolacja" – powiedziała.

Zdaniem minister zdobyta przez seniorów wiedza będzie przeciwdziałać samotności, a program będzie stanowił pomoc w realizacji innych projektów.

Toczą się prace nad jednolitym systemem opieki długoterminowej

Drugim priorytetem, na który zwróciła uwagę Marzena Okła-Drewnowicz, jest wypracowanie jednolitego systemu w opiece długoterminowej. „To jest wielki problem, nierozwiązany od wielu lat. Z jednej strony mamy zakłady opiekuńczo-lecznicze, z drugiej domy pomocy społecznej, które są różnie finansowane, a często pacjent jest ten sam. Musimy ten system ujednolicić. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że prace rozpoczął zespół międzyresortowy, gdzie będziemy tworzyć grupy robocze, które po kolei będą dokonywały analizy tego, co jest i wypracowywały koncepcje działań systemu w przyszłości” – powiedziała. Zapytana o stan prac nad wprowadzeniem bonu senioralnego odpowiedziała, że w praktyce wejdzie on w życie w 2026 roku i będzie kosztował kilka miliardów złotych.

Bon senioralny został przygotowany do prac legislacyjnych. W III kwartale tego roku rozpoczną się konsultacje publiczne, później prace w sejmie. W 2025 r. zostaną przeprowadzone szkolenia, czyli przygotowanie osób do świadczenia tego typu usług. Na początek potrzebujemy ok. 25 tys. przeszkolonych opiekunów, a docelowo aż 90 tys.” – wyjaśniła. Celem bonu - jak dodała - jest świadczenie pomocy osobom starszym w sytuacji, kiedy ich bliscy zobowiązani do opieki są aktywni zawodowo. „W ten sposób pokazujemy solidarność młodego pokolenia i wzmacniamy seniorów wtedy, kiedy potrzebują opieki” – podkreśliła. (PAP)