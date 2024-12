Renta wdowia 2025. MRPiPS zapowiada kalkulator, ankieta już jest

Jak przekonuje posłanka Iwona Maria Kozłowska seniorzy mają obawy dotyczące procesu składania wniosków do ZUS. Zapytała więc o dostępne metody składania i wymagane dokumenty, a także o pomoc seniorom (oddelegowane osoby w jednostkach ZUS, punkty informacyjne).

Odpowiedzi udzielił wiceminister Sebastian Gajewski, po uzyskaniu informacji z ZUS. Pismo zostało zamieszczone na stronach Sejmu 23 grudnia 2024 r. Oto treść odpowiedzi:

„W odpowiedzi na interpelację numer 6517 Pani Posłanki Iwony Marii Kozłowskiej w sprawie składania wniosków o rentę wdowią, po uzyskaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) niezbędnych informacji, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Odpowiadając na pytanie, dotyczące dostępnych metod składania wniosków o rentę wdowią od 1 stycznia 2025 r. informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ustalenie zbiegu prawa do renty rodzinnej z prawem do własnego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym (tzw. „renty wdowiej”) oraz ich wypłata będą następować na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek można złożyć zarówno w postaci papierowej z podpisem własnoręcznym, jak i w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej PUE/eZUS.

Przygotowany przez ZUS formularz wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) będzie dostępny w każdej placówce ZUS i na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) od 1 stycznia 2025 r. Formularz ten ułatwi proces ubiegania się o rentę wdowią dla osób, które spełniają warunki do łącznej wypłaty świadczeń. Formularz zawiera dane oraz informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rentę wdowią. Użycie przygotowanego przez ZUS formularza pozwoli na przyspieszenie procesu rozpatrywania wniosku oraz będzie zapobiegać konieczności prowadzenia dodatkowego postępowania w celu pozyskania informacji koniecznych do rozpatrzenia sprawy.

Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń(„rentę wdowią”) będzie można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. Osoby potrzebujące pomocy przy zakładaniu konta na PUE/eZUS będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS.

Wniosek osoby zainteresowane będą mogły złożyć również w formie tradycyjnej, tj.

na piśmie, za pośrednictwem poczty lub w placówce ZUS,

ustnie do protokołu w placówce ZUS.

W celu ustalenia prawa do wypłaty renty rodzinnej wraz z własnym świadczeniem (tzw. „renta wdowia”), konieczne jest ustalenie prawa do obu tych świadczeń. Dlatego osoby, które nie mają przyznanej renty rodzinnej lub własnego świadczenia bądź żadnego z tych świadczeń, a spełniają warunki do ich przyznania, powinny w pierwszej kolejności złożyć o nie wniosek. Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć występując o przyznanie danego rodzaju świadczenia emerytalno-rentowego znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Osoby zainteresowane informacje w tym zakresie mogą uzyskać również stacjonarnie w placówkach ZUS oraz kontaktując się telefonicznie z Centrum Kontaktu Klientów ZUS (CKK). Następnie należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Osoby, które mają prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie muszą dołączać żadnych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne są dokumenty, którymi ZUS nie dysponuje, ZUS poprosi klienta o ich dostarczenie.

Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości oddelegowania w jednostkach ZUS osób do pomocy seniorom w wypełnianiu i składaniu wniosków o rentę wdowią, informuję, że ZUS jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowego wsparcia swoim klientom w procesie składania wniosków, co dotyczy zwłaszcza osób starszych i ze szczególnymi potrzebami.

Prezes ZUS zadeklarował przygotowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym zakresie również do obsługi wniosków o przyznanie renty wdowiej. Zasady organizacji pracy w instytucji dostosowano do zwiększonego zainteresowania klientów w okresie składania wniosków.

Prezes ZUS podkreślił, że już na początku listopada br. do wszystkich terenowych jednostek skierowano wytyczne, określające zasady organizacji pracy w salach obsługi klientów (SOK).

Ponadto, 3 grudnia br. na stronie www.zus.pl zamieszczono ankietę interaktywną, dzięki której klient może samodzielnie sprawdzić, czy będzie uprawniony do tzw. renty wdowiej.

W ankiecie podaje się własną datę urodzenia, płeć, datę śmierci małżonka oraz składa oświadczenia o pozostawaniu we wspólności majątkowej, zawarciu związku małżeńskiego czy wysokości dotychczasowych świadczeń. Po wypełnieniu ankiety klient otrzymuje informację o spełnieniu warunków bądź o zakresie w jakim ich nie spełnia.

Od stycznia 2025 r. ankieta zostanie połączona z kalkulatorem do wyliczenia szacunkowej kwoty połączonych świadczeń.

Uwzględniając specyfikę świadczenia, z którego będą korzystać głównie osoby starsze, ZUS położył nacisk na potrzebę promowania możliwości załatwiania spraw w ZUS bez konieczności wychodzenia z domu poprzez:

e-wizytę – konsultację on-line z ekspertem ZUS po wybraniu tematu rozmowy. Z e-wizyty klient może skorzystać także w obecności opiekuna faktycznego lub prawnego. Wideorozmowę z pracownikiem ZUS może także umówić pełnomocnik, uzyskując wsparcie zarówno w założeniu profilu PUE/eZUS, jego potwierdzeniu oraz w złożeniu wniosku o rentę wdowią (rezerwacja e-wizyt zostanie rozbudowana o dodatkowy kafel „Emerytury i renty krajowe, Renta wdowia”);

Istnieje także możliwość rezerwacji wizyty w placówce ZUS w określonym przez klienta terminie. Taką wizytę klienci mogą zarezerwować:

telefonicznie – wykaz numerów telefonów do poszczególnych oddziałów ZUS znajduje się na www.zus.pl,

poprzez profil klienta na PUE/eZUS,

aplikację mobilną mZUS.

Pomoc dla klientów zainteresowanych rentą wdowią świadczona będzie również za pośrednictwem infolinii ZUS. Obsługa zapytań klientów w tej sprawie będzie odbywała się od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 18.00. Jeszcze w grudniu utworzona zostanie nowa kolejka dedykowana wyłącznie temu zagadnieniu. Przygotowana zostanie również specjalna zapowiedź głosowa dla klientów oraz informacja na stronie internetowej ZUS. Klienci mogą również uzyskać informacje w sprawie renty wdowiej poprzez wysłanie zapytania:

przez formularz kontaktowy zapytania ogólnego,

wysłanie pytania na adres: cot@zus.pl,

po zalogowaniu do portalu PUE/eZUS przez opcję „Zadaj pytanie ZUS”.

Prowadzone są również prace nad udostępnieniem usług elektronicznych, będących wsparciem dla osób zainteresowanych rentą wdowią.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela pełnego poparcia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który niezależnie od działań organizacyjnych, podejmowanych bezpośrednio w placówkach ZUS, przygotowuje ZUS do uruchomienia obsługi klientów również poza siedzibą ZUS, aby wesprzeć klientów zarówno w uzyskaniu informacji, jak i w złożeniu wniosków o rentę wdowią. W części oddziałów ZUS spotkania ze świadczeniobiorcami odbywały się już w listopadzie, m.in. w ramach obchodów Dnia Seniora.

ZUS zamierza też doprowadzić do nawiązania lokalnej współpracy między poszczególnymi placówkami ZUS, np. z jednostkami CARITAS, uniwersytetami trzeciego wieku, jednostkami samorządu terytorialnego, w celu przeprowadzenia szkoleń oraz konsultacji dla swoich klientów.

Pracownicy ZUS będą też obsługiwali klientów w ramach tzw. mobilnych punktach wsparcia, gdzie uzyskają pomoc w założeniu profilu PUE/eZUS, złożeniu wniosku i otrzymają pełną informację o warunkach prawa do renty wdowiej. Dyżury będą organizowane, np. w urzędach/ośrodkach pomocy w tych miejscowościach, w których nie ma placówek ZUS.

Przed każdym dyżurem ekspertów ZUS, czy też przed organizowanym wydarzeniem z udziałem pracowników ZUS, przeprowadzona zostanie lokalna kampania informacyjna w celu uświadomienia lokalnej społeczności o możliwości pozyskania informacji o rencie wdowiej, terminach i zasadach składania wniosków.

Wybór miejsca i częstotliwość organizacji mobilnych punktów wsparcia dla klientów będą dostosowywane lokalnie do faktycznych potrzeb i oczekiwań klientów na danym terenie.

Wszelkie informacje oraz wyjaśnienia dla klientów związane z rentą wdowią są i będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.zus.pl".