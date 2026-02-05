REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » 5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 roku. Kto je dostanie? [LISTA]

5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 roku. Kto je dostanie? [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 09:19
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie mniej znane świadczenia można otrzymać z pomocy społecznej w 2026 r.?
Jakie mniej znane świadczenia można otrzymać z pomocy społecznej w 2026 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!

Zasiłek zwrotny z MOPS w 2026 roku bez względu na dochód? Tak, ale wyjątkowo

Zasiłkiem zwrotnym potocznie określa się zasiłek celowy lub zasiłek okresowy, które ośrodek pomocy społecznej wypłaca pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty. Jest to pomoc pieniężna przyznawana na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba lub rodzina nie spełnia wymaganych kryteriów dochodowych. Przypomnijmy, iż w 2026 r. progi dochodowe wynoszą 1010 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 823 zł w przypadku osoby w rodzinie.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Przepisy ustawy o pomocy społecznej przewidują też możliwość odstąpienia od żądania zwrotu, jeżeli stanowiłoby to nadmierne obciążenie wnioskodawcy czy niweczyłoby skutki udzielanej pomocy.

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Pomoc dla osób usamodzielnianych w 2026 roku Na czym to polega?

To ważna forma wsparcia, z której mogą korzystać m.in. dorosłe osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki wychowawcze czy schroniska dla nieletnich.

REKLAMA

Jednym z warunków jest kryterium dochodowe, które w 2025 r. wzrosło i od tego czasu nadal wynosi 2020 zł dla osoby samotnej i 1646 zł dla osoby w rodzinie. W 2025 r. zwaloryzowano też kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy. W 2026 r. wynosi ona 2066 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek na pokrycie kosztów pogrzebu w 2026 roku. Kto może dostać po zmianach?

Wprawdzie możliwość przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu istniała już wcześniej, jednak od 1 stycznia 2026 r. znacznie zmieniły się kryteria udzielania takiej pomocy.

Po zmianach MOPS może przyznać taki zasiłek na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu, jeżeli:

  • po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy albo
  • koszty związane z pogrzebem są nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek przyznaje się niezależnie od dochodu, ale w określonych przypadkach trzeba liczyć się z jego zwrotem.

Piszemy o tym więcej w artykule pt. Zasiłek z MOPS na pogrzeb? Od 1 stycznia 2026 roku nowe zasady

Ubezpieczenie zdrowotne z MOPS na 90 dni. Jakie zasady w 2026 roku?

To wyjątkowa procedura, z której mogą skorzystać osoby, które nie mają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą zostać do niego zgłoszone przez członków rodziny. Aby skorzystać z prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, trzeba w swoim ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek. W nagłych stanach może to również zrobić szpital. Jednym a kryteriów jest dochód (1010 zł na osobę samotną albo 823 zł w przypadku osoby w rodzinie). Po złożeniu wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Świadczenie w tej formie jest przyznawane co do zasady na okres 90 dni. Gdy istnieje konieczność dłuższego leczenia, to gmina może wydać kolejną decyzję.

Usługi opiekuńcze w gminie. Jakie kryteria w 2026 roku?

Osoby starsze czy niepełnosprawne mogą też uzyskać w swojej gminie pomoc w formie usług opiekuńczych (np. sprzątanie, zakupy, opieka higieniczna) czy specjalistycznych usług (świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym). Warto pamiętać, iż samo przyznanie takich usług nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Od dochodu zależy jednak poziom odpłatności za usługi. Z tego powodu warto o szczegóły zapytać w swojej gminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1302)

Powiązane
Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny w 2026 r. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
Nawet 1646, 2469, 3292 czy 4115 zł dla rodziny w 2026 r. Komu MOPS wypłaca specjalny zasiłek?
Świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2026 r. MOPS wypłaci 3386 zł
Świadczenie pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2026 r. MOPS wypłaci 3386 zł
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy. Kto, oprócz Ukraińców, szuka pracy w Polsce?
05 lut 2026

W bazach ZUS zapisano już 1,29 mln cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata – czytamy w wydaniu „Rz”.
203-204 zł – tyle średnio wzrasta emerytura po przeliczeniu przez ZUS tzw. emerytur czerwcowych
05 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych i przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te zasady. Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków.
WIBOR: nie udowodniono manipulacji ale wykazano problem systemowy
05 lut 2026

W debacie publicznej dotyczącej wskaźnika WIBOR coraz częściej pojawia się argument uspokajający: skoro Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego ani Narodowy Bank Polski nie stwierdziły formalnie manipulacji stawką WIBOR, to nie ma podstaw, by kwestionować jego wiarygodność. To jednak rozumowanie uproszczone, a w istocie – mylące. Brak stwierdzenia manipulacji nie oznacza automatycznie, że mechanizm ustalania WIBOR był w pełni rynkowy, reprezentatywny i wolny od strukturalnych wad. Wskaźnik referencyjny nie musi być „manipulowany”, aby mógł funkcjonować w sposób systemowo nieadekwatny do realiów rynku, który ma mierzyć.
Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia
04 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.

REKLAMA

Rewolucja w sądach: praca dla studentów prawa i nowe stawki wynagrodzeń. Sejm zdecydował
04 lut 2026

Pod koniec stycznia 2026 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, która otwiera drzwi do kariery w wymiarze sprawiedliwości jeszcze w trakcie studiów. Głównym założeniem nowych przepisów jest utworzenie stanowiska młodszego asystenta sędziego. Nowe prawo reguluje również zasady awansu na starszego asystenta, kwestie umów o pracę oraz wprowadza nowe widełki płacowe dla kadry asystenckiej.
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?
04 lut 2026

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.
Reforma PIP: Projekt nowelizacji spełnia wymogi KPO. Inspektorzy pracy dostaną nowe uprawnienia
04 lut 2026

Gotowa jest nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nadanie PIP uprawnień do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca 2026 r.
Czerwona teczka to nie testament, ale często może pomóc. Jak ją przygotować?
04 lut 2026

Często zastanawiamy się nad tym jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci i czy trzeba sporządzić testament. Czy warto zdecydować się na przygotowanie czerwonej teczki? Na czym polega takie rozwiązanie i w jakich sytuacjach może okazać się pomocne?

REKLAMA

PFRON: W 2026 r. nie ma samochodów dla stopnia umiarkowanego. MOPS bez wyższego zasiłku pielęgnacyjnego [Przykłady]
04 lut 2026

Dla osób niepełnosprawnych to dyskryminacja. Polega na tym, że nie ma nie tylko podwyżki zasiłków dla stopnia umiarkowanego niepełnosprawności, ale i takich świadczeń jak dopłaty PFRON do zakupu samochodu przez takie osoby (jest pomoc przy doposażeniu samochodów dla stopnia umiarkowanego, dopłaty do kupna tylko dla stopnia znacznego). Zmniejsza się znaczenie świadczeń dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. zasiłek pielęgnacyjny z MOPS nie będzie waloryzowany aż do 2028 r. (według odpowiedzi na interpelacje złożone w Sejmie). Ustawa o asystencji osobistej podobnie jak świadczenie wspierające oparta jest o test samodzielności – orzeczenie o niepełnosprawności jest wtórne wobec określania poziomu potrzeby wsparcia.
Będziemy znowu wymieniać dowody osobiste - trwają prace nad dodaniem do nich tej jednej, istotnej informacji
04 lut 2026

W Sejmie leży petycja dotycząca dodania do dowodów osobistych tej jednej kluczowej informacji. Nie chodzi o powrót do umieszczania w dokumentach tożsamości adresów zameldowania, a o zupełnie nową kategorię danych. Ma to wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA