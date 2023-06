E-skierowanie do sanatorium. Kończy się okres przejściowy, co oznacza, że od 1 lipca skierowania do sanatoriów w Polsce będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej.

E-skierowanie - zalety

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe to wygoda zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Pacjent nie musi obawiać się, ze zgubi skierowanie, bo jest ono dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mojeIKP. Nie musi również pilnować, aby w odpowiednim terminie przesłać je do NFZ. W każdym momencie istnieje też możliwość dostępu do historii swoich e-skierowań. A rodzice mają dostęp do historii leczenia swoich dzieci. Dzięki automatyzacji załatwienie formalności jest o wiele prostsze.

W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu miejsca w uzdrowisku na IKP i w aplikacji mojeIPK można sprawdzić orientacyjny czas oczekiwania, miejsce w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, a także nazwa uzdrowiska i jego adres.

E-skierowanie do sanatorium - rejestracja

Po zarejestrowaniu w systemie skierowanie jest rozpatrywane przez lekarza – specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudnionego w NFZ. Ma on 30 dni na zakwalifikowanie pacjenta na leczenie lub odrzucenie jego skierowania z powodów medycznych, liczone od daty rejestracji skierowania w systemie. Jeśli je zatwierdzi, to przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania.

W przypadku niekompletnego skierowania lekarz poprosi o jego uzupełnienie. Powiadomienie o przyznaniu miejsca i terminie turnusu przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Skierowanie papierowe - wyjątki

Wprowadzenie elektronicznych skierowań nie wyklucza sytuacji, w której lekarz użyje papierowej formy skierowania. Stanie się tak, gdy skierowanie dotyczy leczenia uzdrowiskowego poza granicami kraju lub lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS może kierować na rehabilitację leczniczą w sanatorium również osoby na emeryturze rolniczej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu