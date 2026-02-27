REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Zdrowie seniora » Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna

Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 15:19
[Data aktualizacji 27 lutego 2026, 15:35]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dla kogo świadczenie uzupełniające?
Dla kogo świadczenie uzupełniające?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?

Nowy pomysł: Gwarantowane 250 zł w świadczeniu 500+ z ZUS

Pod koniec ubiegłego roku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wypłynęła interpelacja w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości świadczenia uzupełniającego. „Czy ministerstwo planuje podjąć prace nad zmianą przepisów, które pozwoliłyby wypłacać świadczenie uzupełniające w niepomniejszanej wysokości lub wprowadzić próg minimalny (np. 250 zł) zapewniający realną pomoc dla osób najbardziej potrzebujących?” – zapytał poseł Paweł Kowal.

REKLAMA

REKLAMA

Ile tak naprawdę wynosi świadczenie uzupełniające z ZUS?

Skąd taki pomysł? Otóż wysokość świadczenia uzupełniającego w praktyce zależy od tego jaką pomoc ze środków publicznych otrzymuje dorosła osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji. Do jej dochodu wlicza się takie świadczenia jak przykładowo rentę czy też zasiłek stały. Gdy określony limit zostanie przekroczony, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia nie wypłaci. Kwota graniczna dla tzw. 500 plus jest co roku waloryzowana i od początku marca będzie wynosiła 2687,67 zł. Co ciekawe, do tego limitu wlicza się też świadczenie „500 plus”. Jeśli zatem suma określonych świadczeń będzie wynosiła mniej niż 2187,67 zł, to świadczenie uzupełniające ZUS wypłaci w pełnej kwocie, czyli 500 zł.

Istnieją też takie świadczenia, które na ten dochód nie wpływają np. zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie wspierające. Inne całkowicie „pożerają” świadczenie uzupełniające. Przykładem może tu być dodatek dopełniający do renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. będzie on wynosił 2704,71 zł.

Świadczenie 500+ bez zmian

Z tego powodu od wielu lat osoby z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji pytają o możliwość likwidacji progu dochodowego. Teraz pojawił się pomysł wprowadzenia gwarantowanej minimalnej wysokości świadczenia, np. 250 zł miesięcznie. Jednak z odpowiedzi resortu rodziny, wynika, iż nie są prowadzone prace nad zmianą zasad ustalania wysokości świadczenia uzupełniającego.

REKLAMA

„W celu zobrazowania skali kosztów, z jakimi wiązałaby się realizacja postulatu dotyczącego wypłacania świadczenia uzupełniającego w wysokości 250 zł wszystkim osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przekazuję, że według dostępnych szacunków ZUS w warunkach minionego roku wyniosłyby one miesięcznie 72,6 mln zł (z tego 3 mln zł w przypadku osób, które pobierały świadczenie uzupełniające w kwocie poniżej 250 zł i 69,6 mln zł w odniesieniu do osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, które go nie pobierały).” – podkreśla Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiceszefowa resortu rodziny przypomniała też, że 1 marca każdego roku kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego jest waloryzowana. Z kolei samo świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlega żadnym potrąceniom ani egzekucji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1649; ost. Dz. U. z 2025 r., poz. 1302)

Powiązane
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Świadczenie wspierające po przeglądzie. Kilka kryteriów wymaga zmian
Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 r.?
Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 r.?
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
Znaczny stopień niepełnosprawności. Co przysługuje z orzeczeniem w 2026 r.? [LISTA]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka, czy kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
27 lut 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Nowe przepisy dla najmu krótkoterminowego w 2026 roku. Będą wyższe ceny noclegów już w te wakacje?
27 lut 2026

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w etap przełomowych zmian prawnych. Projekt nowelizacji przepisów o usługach hotelarskich, opublikowany 23 stycznia 2026 r., ma wprowadzić kompleksowe regulacje tego segmentu: ograniczenie szarej strefy oraz uporządkowanie zasad działania rynku. Od dawna domagają się tego samorządy, branża hotelarska, profesjonalni operatorzy i właściciele mieszkań rozliczający się zgodnie z prawem.

Niepełnosprawni tracą pkt 7 w orzeczeniu. Nie ma świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno starego jak i nowego
27 lut 2026

Do redakcji wpływają listy matek, których dzieci chorują na autyzm, zespół Aspergera, chorobę afektywną dwubiegunową. I obecnie te dzieci tracą pkt 7 i (albo) 8 w orzeczeniach o niepełnosprawności. Powoduje to utratę prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

REKLAMA

W MOPS 6 zasiłków. Na lekarza, jedzenie, buty, ciuchy, leki, czynsz na mieszkanie
27 lut 2026

MOPS mają opinię instytucji wypłacającej jeden marny zasiłek dla jednego potrzebującego. I poniższa historia jej przeczy. Praktyka pokazała, że może wystąpić sytuacja, gdy jedna osoba na przestrzeni kilku miesięcy otrzymała …. 6 rodzajów zasiłków. W artykule przedstawiam taki przypadek na bazie wyroku WSA w Lublinie z 8 października 2024 r. (II SA/Lu 559/24).
MRPiPS chce skrócić roczny wymiar czasu pracy o 20%. Korpo-biurokracja zajmuje nawet 2 dni w tygodniu. Ekspert: zostaje 3 dni sensownej pracy
27 lut 2026

Polscy pracownicy w ostatnich latach zwiększyli swoją produktywność o niemal 10 proc. Jednocześnie nasz kraj zajmuje 21. miejsce w UE pod względem poziomu cyfryzacji firm, a 40 proc. czasu pracy pochłaniają powtarzalne zadania administracyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmniejszyć roczny wymiar czasu pracy o 20 proc., jednak bez transformacji cyfrowej nie będzie to możliwe. Pomóc mogą nowe technologie, jak np. automatyzacja ewidencji czasu pracy, oferowana przez różnego rodzaju platformy do zarządzania procesami HR. Wśród firmy, które wprowadziły taka zmianę, blisko ⅓ odnotowała wzrost zwrotu z inwestycji w ciągu pół roku.
Dodatek dopełniający do renty socjalnej – waloryzacja od 1 marca 2026 r. Jak uzyskać to świadczenie? Czy konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?
27 lut 2026

Od maja ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dopełniający do renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kto ma prawo do tego dodatku i jak go uzyskać? Ile wynosi ten dodatek przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.
Dodatkowo prawie 7000 zł miesięcznie dla najstarszych seniorów od 1 marca 2026 r. Oprócz emerytury lub renty albo jako samodzielne świadczenie
27 lut 2026

Od 1 marca wzrośnie wysokość świadczenia honorowego dla osób, które ukończyły 100 lat i więcej. Po waloryzacji miesięczna kwota brutto wyniesie 6 938,92 zł, czyli o ponad 349 zł więcej niż dotychczas.

REKLAMA

Zmiany w Kościele katolickim w Polsce od 1 marca 2026. Będą kary dla duchownych i wiernych. Episkopat opublikował nowe stawki
27 lut 2026

Od 1 marca 2026 roku w Kościele katolickim w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kar finansowych. Na Konferencji Episkopatu Polski ogłoszono oficjalny Dekret Ogólny w sprawie sankcji karnych o charakterze finansowym, w którym po raz pierwszy tak precyzyjnie określono widełki grzywien i zasady potrącania wynagrodzenia kościelnego, zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich.
Waloryzacja emerytur 2026: terminarz wypłat. Już 27 lutego ponad milion seniorów dostanie wyższe świadczenia
27 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jak co roku, w marcu 2026 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca w tym roku przypada w niedzielę, więc ZUS z wyprzedzeniem wypłacił ponad milion zwaloryzowanych świadczeń, aby emeryci i renciści mogli je otrzymać najpóźniej 27 lutego, zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA