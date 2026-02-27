Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?

Nowy pomysł: Gwarantowane 250 zł w świadczeniu 500+ z ZUS

Pod koniec ubiegłego roku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wypłynęła interpelacja w sprawie zmiany zasad ustalania wysokości świadczenia uzupełniającego. „Czy ministerstwo planuje podjąć prace nad zmianą przepisów, które pozwoliłyby wypłacać świadczenie uzupełniające w niepomniejszanej wysokości lub wprowadzić próg minimalny (np. 250 zł) zapewniający realną pomoc dla osób najbardziej potrzebujących?” – zapytał poseł Paweł Kowal.

REKLAMA

REKLAMA

Ile tak naprawdę wynosi świadczenie uzupełniające z ZUS?

Skąd taki pomysł? Otóż wysokość świadczenia uzupełniającego w praktyce zależy od tego jaką pomoc ze środków publicznych otrzymuje dorosła osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji. Do jej dochodu wlicza się takie świadczenia jak przykładowo rentę czy też zasiłek stały. Gdy określony limit zostanie przekroczony, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia nie wypłaci. Kwota graniczna dla tzw. 500 plus jest co roku waloryzowana i od początku marca będzie wynosiła 2687,67 zł. Co ciekawe, do tego limitu wlicza się też świadczenie „500 plus”. Jeśli zatem suma określonych świadczeń będzie wynosiła mniej niż 2187,67 zł, to świadczenie uzupełniające ZUS wypłaci w pełnej kwocie, czyli 500 zł.

Istnieją też takie świadczenia, które na ten dochód nie wpływają np. zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie wspierające. Inne całkowicie „pożerają” świadczenie uzupełniające. Przykładem może tu być dodatek dopełniający do renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. będzie on wynosił 2704,71 zł.

Świadczenie 500+ bez zmian

Z tego powodu od wielu lat osoby z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji pytają o możliwość likwidacji progu dochodowego. Teraz pojawił się pomysł wprowadzenia gwarantowanej minimalnej wysokości świadczenia, np. 250 zł miesięcznie. Jednak z odpowiedzi resortu rodziny, wynika, iż nie są prowadzone prace nad zmianą zasad ustalania wysokości świadczenia uzupełniającego.

REKLAMA

„W celu zobrazowania skali kosztów, z jakimi wiązałaby się realizacja postulatu dotyczącego wypłacania świadczenia uzupełniającego w wysokości 250 zł wszystkim osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przekazuję, że według dostępnych szacunków ZUS w warunkach minionego roku wyniosłyby one miesięcznie 72,6 mln zł (z tego 3 mln zł w przypadku osób, które pobierały świadczenie uzupełniające w kwocie poniżej 250 zł i 69,6 mln zł w odniesieniu do osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji, które go nie pobierały).” – podkreśla Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wiceszefowa resortu rodziny przypomniała też, że 1 marca każdego roku kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego jest waloryzowana. Z kolei samo świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlega żadnym potrąceniom ani egzekucji.