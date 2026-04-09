REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 roku?

Orzeczenie pielęgniarki ZUS. Kto skorzysta od 13 kwietnia 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 kwietnia 2026, 10:22
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Jakie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?
Jakie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

13 kwietnia 2026 r. rozpocznie się kolejny etap wdrożenia ważnej reformy systemu orzekania. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niektóre orzeczenia będą mogły wydawać pielęgniarki. Skąd wziął się pomysł na taką zmianę i kogo ona obejmie? Wyjaśniamy wątpliwości!

Ważne zmiany w orzeczeniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Powodem zmian są głównie niedobory kadrowe, które wpływają na przedłużający się czas wydawania orzeczeń. Nowe przepisy mają temu przeciwdziałać. Od początku przyszłego roku pojawi się sztywny 30-dniowy termin na wydanie orzeczenia i jednoosobowe orzekanie również w drugiej instancji.

REKLAMA

REKLAMA

Co się zmienia od 13 kwietnia 2026 roku?

Nieco wcześniej, bo już od 13 kwietnia 2026 r. w sprawach rehabilitacji leczniczej oprócz lekarzy, orzeczenia wydadzą również fizjoterapeuci.

Ważne

Po zmianach pielęgniarka i pielęgniarz będą mogli wydawać orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - co to za dokument?

Zgodnie z przepisami, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydaje się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

REKLAMA

Wydanie takiego orzeczenia poprzedzone jest złożeniem wniosku o świadczenie, które zależne jest właśnie od takiej niezdolności. Osoba wnioskująca o świadczenie składa m.in. zaświadczenie o stanie zdrowia, niezbędną dokumentację medyczną czy inne dokumenty mogące mieć znaczenie w danej sprawie (np. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności). Orzeczenia w ZUS wydawane są na podstawie dokumentów i badania stanu zdrowia (chyba że ZUS uzna, że wystarczająca jest dołączona do wniosku dokumentacja). Ze względu na stan zdrowia badanie może odbyć się w miejscu zamieszkania osoby chorej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? [Przykłady]

Do najważniejszych form wsparcia osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji możemy zaliczyć świadczenie uzupełniające, dodatek pielęgnacyjny i dodatek dopełniający do renty socjalnej. Nie ma przeszkód, by osoba z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji ubiegała się również o decyzję WZON, a następnie o świadczenie wspierające w ZUS.

Poniżej najważniejsze informacje o dostępnych świadczeniach i aktualne kwoty.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w 2026 roku

Świadczenie uzupełniające często nazywane jest „500+”, chociaż tak naprawdę kwoty są tu zróżnicowane. Rzeczywiście maksymalnie ZUS może wypłacić 500 zł miesięcznie. Jednak na wysokość świadczenia wpływają też inne formy pomocy (np. emerytury i renty, zasiłek stały), które zmniejszają wysokość świadczenia. Gdy suma finansowej pomocy ze środków publicznych przekroczy określony próg, to świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwało. Od 1 marca 2026 r. tzw. kwota graniczna wzrosła o 135,28 zł do 2 687,67 zł.

Ważne

W praktyce świadczenia „500+” nie dostają osoby uprawnione do dodatku dopełniającego. Jest to ważne świadczenie, wypłacane rencistom socjalnym niezdolnym do pracy oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca 2026 r. dodatek dopełniający wynosi 2704,71 zł.

Świadczenie wspierające w 2026 r. - czy dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji może być dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. WZON wydaje bowiem decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Od ilości punktów w decyzji zależy kwota świadczenia wspierającego i w zasadzie to czy będzie ono przysługiwało. Minimalna ilość punktów niezbędnych do uzyskania świadczenia wspierającego wynosi 70, a maksymalna 100.

Od 1 marca 2026 r. najniższe świadczenie wspierające wzrosło o 40 zł do kwoty 792 zł, a najwyższe wynosi 4353 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r., poz. 26)

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny. W 2026 r. różnica to ok. 150 zł miesięcznie
Co dalej ze świadczeniem 500+ z ZUS? Czasami to mniej niż 250 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA