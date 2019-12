Jakie dane są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym i jak się je usuwa?

Podstawa prawna

Problematyka gromadzenia danych jak również ich usuwania z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: Rejestr) została uregulowana w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym (dalej: UstKRK) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (dalej: RozpKRK).

Dane w Rejestrze

W Rejestrze są gromadzone ściśle określone dane. Zgodnie z art. 2 ust. 2 UstKRK gromadzi się dane o osobach:

- prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

- przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

- przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

- będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

- wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

- nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 94 (tj. wykonanie orzeczenia wobec pełnoletniego) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

- prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

- poszukiwanych listem gończym;

- tymczasowo aresztowanych;

- nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Dodatkowo w myśl art. 1 ust 3 gromadzi się dane dotyczące podmiotów zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dane są wprowadzane przez uprawnione osoby i pochodzą z kart rejestracyjnych, zawiadomień o zmianach ewidencyjnych, zawiadomień o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniach późniejszych środków oraz informacji związanych z tym skazaniem. Następnie dane są umieszczane w odpowiedniej kartotece (§8 ust. 1 RozpKRK).

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na częsty błąd, jaki pojawia się w społeczeństwie, otóż w Rejestrze nie gromadzi się danych dotyczących nałożonych mandatów karnych jak również danych o grzywnie, ograniczeniu wolności, naganie czy zastępczych karach aresztu w sprawach o wykroczenia.

Usunięcie danych z Rejestru

Dane z Rejestru są usuwane w ściśle określony sposób. W odniesieniu do osób, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii lub prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu oraz w przypadku podmiotów zbiorowych, dane usuwa się, jeżeli skazanie uległo zatarciu z mocy prawa, a ponadto w przypadku zatarcia skazania po skróconym 5-letnim okresie, zatarcia skazania w odniesieniu do żołnierza przeniesionego do rezerwy, w przypadku ułaskawienia lub na podstawie amnestii, przywrócenia terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania, stwierdzeniu nieważności orzeczenie znajdującego się w Rejestrze lub zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności (art. 14 UstKRK).