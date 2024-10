Likwidacja komisji lekarskich w ZUS od 2025 r. Ma być szybciej. Nowelizacja jest dobrym pomysłem

To, że dobry pomysł wynika z opinii czytelników Infor.pl. Zmiana polega na rezygnacji przez ZUS z wydawania orzeczeń niezbędnych np. do otrzymania renty przez komisje lekarskie. Składają się dziś z 3 lekarzy. Obecnie mamy za mało lekarzy na rynku. Dlatego rząd wprowadzi od 1 stycznia 2025 r. w miejsce komisji lekarskich orzeczenia jednego lekarza rozpatrującego odwołania np. rencistów. 67% czytelników w szybkiej internetowej sondzie, uznało to za dobry ruch rządu.

Orzeczenia na potrzeby rent, zasiłków i innych świadczeń wydaje zawsze jednoosobowo lekarz - w I jak i II instancji. Co więcej orzeczenia będą też wydawały pielęgniarki i fizjoterapeuci: REKLAMA Orzeczenia pielęgniarek - niezdolność do samodzielnej egzystencji, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenia fizjoterapeutów - rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń. Likwidacja komisji lekarskich w ZUS od 2025 r. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nie ma szans zapewnić obsady trzyosobowych komisji lekarskich. Uderza wiek lekarzy pracujących dla ZUS - średnia 60+. Cała kadra to 688 lekarzy na 546 etatach (na podstawie umów o pracę). Potrzeba 355 etatów lekarzy (40% z etatów przewidzianych w planie zatrudnienia ZUS). Dlatego od 1 stycznia 2025 r. koniec z komisjami lekarskimi - zarówno I i II instancji orzekać będzie się jednoosobowo. Dalszy ciąg materiału pod wideo Internautom podoba się pomysł likwidacji komisji lekarskich 67% czytelników w szybkiej sondzie internetowej poparło nowelizację. Czytelnicy prawdopodobnie dostrzegli w wydawaniu orzeczeń szansę na sprawniejsze załatwianie spraw. Hipotetycznie komisja lekarska składająca się z trzech lekarzy ma zalety - więcej lekarzy zwiększa szansę na wydanie prawidłowej orzeczenia. Według nowych przepisów nie zawsze lekarz orzecznik będzie samodzielnie podejmował decyzję, co wynika z poniższych reguł: Reguła1 Lekarz orzekający w II instancji w ZUS (zamiast komisji lekarskich) będzie ze specjalizacją - specjalizacja dla schorzenia osoby orzekanej, ale także specjalizacja pokrewna. Reguła 2. Wydanie orzeczenia zostanie poprzedzone wydaniem opinii specjalistycznej przez lekarza konsultanta o specjalizacji odpowiadającej schorzeniu osoby orzekanej – gdy nie ma możliwości wydania orzeczenia przez lekarza o właściwej specjalizacji. Reguła 3. W przypadkach skomplikowanych i trudnych kierowanie sprawy do rozpatrzenia przez lekarza posiadającego większe doświadczenie w orzecznictwie lekarskim. Czy ZUS zdąży ze zmianami informatycznymi? Rząd chce, aby większość spraw w ZUS wymagających wydania orzeczenia była rozpatrywana według nowych przepisów. Zobaczymy, czy rzeczywiście uda się "przerzucić" odwołania z komisji lekarskich do nowego systemu (lekarz rozpatruje odwołanie). Bo trzeba dostosować systemy teleinformatyczne ZUS do nowelizacji. Jest mało czasu więc rząd wyłączy stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych. Poniżej w pliku Word treść nowelizacji mamy przepisy przejściowe: art. 27, art 28 i art. 29. nowelizacja nowelizacja Jest to obecnie projekt, ale wszystko wskazuje, że wejdzie on w życie w tym kształcie (i będzie szybko procedowany bo do 1 stycznia 2025 r. zostało niewiele czasu).

Art. 27 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Ważne Art. 27. 1. Do wydawania orzeczeń lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy art. 85c i art. 85d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Do orzeczeń lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydanych w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostało wydane orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosuje się odpowiednio art. 4778 § 21 albo 47714 § 4 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis ten wprowadza zasadę, że wnioski o wydanie orzeczenia przez ZUS w sprawach wszczętych przed 2025 r. są rozpatrywane na podstawie nowych przepisów. Przykład 1 Jeśli w związku ze sprzeciwem sprawa zostanie skierowana do komisji lekarskiej i komisja lekarska nie rozpatrzy sprzeciwu przed wejściem w życie ustawy, to w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy orzeczenie wyda jednoosobowo lekarz orzecznik, ponieważ komisje lekarskie nie będą już funkcjonowały, Dotyczy także spraw przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych Przykład 2 Nowe przepisy obejmą postępowanie przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji w sprawach świadczeń, wydanych na podstawie orzeczeń komisji lekarskich ZUS, jeszcze przed wejściem w życie ustawy, tj. sąd powinien zastosować nowe przepisy również w sytuacji, kiedy decyzja została wydana na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej. Art. 28 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Komentarz. Na podstawie tego przepisu, postępowania dotyczące utraty prawa do zasiłku, prowadzone na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2025 r. , będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów. Ważne Art. 28. Do postępowań w sprawie ustalania okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy zmienianej w art. 13, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.