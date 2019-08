Dodatek za tajne nauczanie do emerytury lub renty

Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie to specjalny dodatek do emerytury lub renty zwiększający comiesięczną wysokość świadczenia emerytalno-rentowego. Przysługuje emerytowi lub renciście, który podczas okupacji potajemnie nauczał języka polskiego.

Dodatek za tajne nauczanie został uregulowany ustawą Karta Nauczyciela. W świetle art. 80 ust. 1 ustawy dodatkowe świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, nauczycielom, którzy przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Wniosek o dodatek za tajne nauczanie

Otrzymanie dodatku do emerytury lub renty następują na podstawie wniosku złożonego przez samego zainteresowanego do ZUS wraz z zaświadczeniem właściwego kuratorium oświaty. Najlepiej zrobić to bezzwłocznie po otrzymaniu stosownego zaświadczenia, ponieważ wnioskowanie o dodatkowe świadczenia w późniejszych miesiącach powoduje przyznanie dodatku od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć w dowolnej jednostce ZUS pisemnie bądź ustnie do protokołu. Przewiduje się możliwość wysłania w tym celu pełnomocnika. Co więcej można wnioskować o dodatek za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego. Decyzję w sprawie wydaje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.

ZUS nie dysponuje gotowym formularzem wniosku o dodatek za tajne nauczanie. Świadczenia te występują bardzo sporadycznie, dlatego nie opracowano specjalnego wniosku. Należy więc napisać go odręcznie.

Osobie uprawnionej do dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego przysługuje tylko jeden ze wskazanych dodatków. Sama wybiera, który.

Wysokość dodatku za tajne nauczanie

Wysokość dodatku za tajne nauczanie ulega zmianie z dniem 1 marca każdego roku kalendarzowego. Kwotę dodatku ogłasza Prezes ZUS co najmniej na 12 dni roboczych przed terminem waloryzacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2019 r. dodatek za tajne nauczanie wynosi 222,01 zł. Dokładnie taka sama kwota przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego i dodatku kombatanckiego. Dodatek za tajne nauczanie nie podlega opodatkowaniu. Emeryt lub rencista w całości otrzyma tę kwotę na konto bankowe lub do ręki za pośrednictwem poczty.

