Dodatek kombatancki - wniosek, wysokość 2019/2020

Kombatanci - uprawnienia

Uprawnienia kombatanta przyznawane są decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kombatanci mogą korzystać z różnych przywilejów. Związane jest to z ich poświęceniem w celu obrony suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły dotyczące tego, kto może być kombatantem, zawiera Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kombatanci mogą liczyć na wyższe emerytury i renty, dodatki do nich, zniżki na przejazdy komunikacją publiczną, pierwszeństwo w państwowej opiece zdrowotnej, darmową pomoc prawną, specjalną pomoc pieniężną np. do zakupu wózka inwalidzkiego, pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domu pomocy społecznej.

Dodatek kombatancki – wniosek

Aby otrzymać dodatek kombatancki, należy złożyć stosowny wniosek. Można pobrać go ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powinien również być dostępny w każdej jednostce organizacyjnej ZUS w punkcie informacyjnym. Wniosek o dodatek kombatancki znajduje się na formularzu ERK (POBIERZ DRUK). Wniosek o dodatek kombatancki składa się na jednym formularzu razem z wnioskiem o dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny. Stosowny wniosek można złożyć w dowolnej placówce ZUS, jednak zostanie rozpatrzony przez tę placówkę, która przyznała danej osobie świadczenie emerytalno-rentowe.

Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający uprawnienia kombatanckie. Ustawa nie przewiduje konkretnego terminu do złożenia wniosku o dodatek kombatancki, ale najlepiej zrobić to jak najszybciej po uzyskaniu decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Złożenie wniosku w kolejnych miesiącach skutkuje przyznaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek składa osoba zainteresowana otrzymaniem dodatku do emerytury lub renty osobiście bądź przez pełnomocnika w jednostce organizacyjnej ZUS. Przewidziano dwie formy – pisemną i ustną do protokołu. Dopuszcza się także złożenie dokumentu za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Wypłata przyznanego dodatku następuje comiesięcznie wraz z dotychczas pobieranym świadczeniem emerytalnym lub rentowym.

Dodatek kombatancki – wysokość 2019/2020

Dodatek kombatancki podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 marca. Od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynosi 222,01 zł. Jest to kwota netto, nie pobiera się od niej podatku dochodowego. Uprawniony otrzymuje ją więc w całości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 276)