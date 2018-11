Renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS 2019 – wniosek, wzór, załączniki

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje po złożeniu stosownego wniosku. Jak wypełnić i kiedy złożyć wniosek o rentę w 2019 roku? Kto może go wypełnić? Jak wygląda wzór wniosku o rentę z tytułu niezdolności do wykonywania pracy? Jakie załączniki należy złożyć razem z wnioskiem?