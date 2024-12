MSWiA: Podwójne wynagrodzenie dla powracających policjantów do służby. 1) Uposażenie i 2) emerytura [Nowelizacja, art. 40c]

W policji wielki przywilej dla emerytów powracających do służby. Pensja policjanta nie zmniejszy emerytury, jaką otrzymuje. Chodzi o to, żeby policjanci-emeryci wrócili do służby. Podstawa prawna dla tego przywileju na końcu artykułu.

Przywilej ma załatać wielką wakatową dziurę w policji. Tylko podwyżki inflacyjne 5% (zamiast oczekiwanych 15%) na 2025 r. na pewno jej nie załatają. Dlatego MSWiA zaproponowało, aby emerytowani policjanci mogli wrócić do służby, a głównym „kusidłem” jest możliwość łączenia uposażenia i emerytury. REKLAMA Szereg jednostek policji na swoich stronach www informuje o tej możliwości (np. . Służba kontraktowa - Co oferuje Szkoła Policji w Słupsku Najważniejsze uregulowania odnoszące się do służby kontraktowej: Policjanci w służbie kontraktowej z uwagi na podstawowy zakres realizowanych przez nich zadań mianowani będą jedynie na stanowiska w korpusie szeregowych Policji (kursant, policjant).

Mianowanie na okres służby kontraktowej nastąpi po zawarciu umowy, tj. kontraktu między kandydatem a właściwym przełożonym.

Kontrakt zawiera się na okres od 3 do 5 lat.

Zawarcie kontraktu z tą samą osobą może nastąpić najwyżej dwukrotnie.

Policjantowi w służbie kontraktowej nie przysługuje między innymi: świadczenie za długoletnią służbę po 15 latach służby, ani świadczenie motywacyjne po osiągnięciu 25 lat służby albo 28 lat i 6 miesięcy służby, nagroda jubileuszowa czy odprawa.

Prawo emeryta policyjnego do emerytury nie ulega zawieszeniu.

Prawo emeryta policyjnego do emerytury nie ulega zawieszeniu.

Okres służby kontraktowej nie będzie stanowił podstawy do ponownego ustalenia wymiaru emerytury policyjnej oraz jej wysokości poprzez doliczenie w wymiarze świadczenia okresów służby kontraktowej.

Policjanci czują się pokrzywdzeni przez rząd. Chcą 15 proc. podwyżki, a także 1500 zł dla pracowników policji bez względu na formę zatrudnienia Uproszczone postępowanie Postępowanie kwalifikacyjne dla policjantów zwolnionych ze służby uproszczono i obejmuje: złożenie dokumentów,

sprawdzenie w kartotekach i rejestrach,

rozmowę kwalifikacyjną,

komisję lekarską,

postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (tylko w przypadku braku odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa). Podstawowe informacje o służbie kontraktowej W Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji pojawił się zapis o służbie kontraktowej. Jest to doskonała możliwość na powrót do służby dla emerytowanych funkcjonariuszy, którzy oprócz pobieranego wynagrodzenia wynikającego z podpisanego kontraktu, w dalszym ciągu będą mogli równolegle pobierać świadczenie emerytalne! Służba w Policji jest wyjątkową ścieżką kariery, a doświadczeni funkcjonariusze odgrywają w niej niezwykle ważną rolę. Niektórzy z nich pozostają w służbie na dłużej, a inni korzystają z prawa do przejścia na szybszą emeryturę – przy czym to właśnie dla tej drugiej grupy skierowana jest oferta podjęcia służby kontraktowej. Dalszy ciąg materiału pod wideo Wynagrodzenie w zależności od stażu i posiadanego stopnia służbowego wynosić będzie od ok. 5900 zł do ok. 6700zł netto (na rękę). Kontrakt jest rodzajem umowy, podpisywanej na okres od 3 do 5 lat i można zawrzeć go dwukrotnie. Aby jednak do tego doszło emerytowani policjanci będą musieli podjąć proces rekrutacji, który występuje w trzech wariantach: wobec funkcjonariuszy, przed upływem 5 lat od przejścia na emeryturę – w tym przypadku proces rekrutacji składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i komisji lekarskiej

wobec funkcjonariuszy, po upływie 5 lat od przejścia na emeryturę – w tym przypadku proces rekrutacji składa się z testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej i komisji lekarskiej

wobec funkcjonariuszy, którzy na emeryturę przeszli w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji – w tym przypadku niezależnie od upływu czasu od przejścia na emeryturę proces rekrutacji będzie składał się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz komisji lekarskiej. W trakcie doboru sprawdzana będzie również prawdziwość danych podanych w trakcie rekrutacji oraz zostanie przeprowadzone postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (w przypadku braku odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa). Kluczowym jest fakt, że uposażenie pobierane z racji pełnienia służby kontaktowej w żaden sposób nie koliduje ze świadczeniem emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Oznacza to, że będą oni mogli równolegle pobierać oba wynagrodzenia. Emerytura nie będzie obniżana w związku z podjęciem dodatkowego zarobkowania. Ponadto po powrocie do służby zachowany będzie zarówno stopień służbowy jak i kwalifikacje zawodowe. Uposażenia policjanta nie zmniejsza emerytury Podstawą prawną jest USTAWA z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej - Dz.U. 2024 poz. 1562. Link do Dziennika Ustaw Przepis stanowi: „Art. 40c. 1. Prawo do emerytury nie ulega zawieszeniu w razie przyjęcia emeryta policyjnego do służby kontraktowej w Policji albo w Straży Granicznej."