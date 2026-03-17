Jak odróżnić quad od ciągnika rolniczego? To przerosło diagnostę, ale na szczęście ktoś mu to w końcu wyjaśnił

Jak odróżnić quad od ciągnika rolniczego? To przerosło diagnostę

Jak odróżnić quad od ciągnika rolniczego? To przerosło diagnostę

17 marca 2026, 16:31
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Wystarczyło spojrzeć na pojazd, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Mimo to diagnosta wydał pozytywny wynik badania technicznego dla pojazdu osiągającego 110 km/h, który wcześniej był zarejestrowany jako... ciągnik rolniczy w Niemczech. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy specjalista stracił uprawnienia? Wyrok NSA nie pozostawia wątpliwości.

Quad z prędkością 110 km/h jako ciągnik rolniczy? Taki błąd diagnosty podczas badania technicznego

Quad, który rzekomo jest ciągnikiem rolniczym. Maksymalna prędkość 110 km/h zamiast wymaganych 40 km/h. Brak dokumentów homologacyjnych. I diagnosta, który mimo tych wszystkich czerwonych flag wydaje pozytywny wynik badania technicznego. Brzmi jak scenariusz absurdalnej komedii? Niestety, to autentyczna sprawa, która zakończyła się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niemieckie papiery, polski problem - diagnosta mógł dostać prawdziwego bólu głowy w tym zamęcie

Historia zaczęła się prozaicznie. Do stacji kontroli pojazdów przyjechał właściciel quada zarejestrowanego w Niemczech. W niemieckim dowodzie rejestracyjnym pojazd widniał jednak jako ciągnik rolniczy. Diagnosta przeprowadził badanie techniczne, sklasyfikował pojazd zgodnie z dokumentami i zakończył procedurę wynikiem pozytywnym. Dla ciągnika rolniczego.

Problem w tym, że polska definicja ciągnika rolniczego znacząco różni się od tego, co przyjechało na badanie. Zgodnie z art. 2 pkt 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym ciągnik rolniczy to pojazd o ściśle określonych parametrach. Quad - nawet jeśli niemieckie władze zakwalifikowały go inaczej - tych krajowych parametrów po prostu nie spełniał.

Sprawa wyszła na jaw podczas kontroli. Diagnosta stracił uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Nie zgodził się z tą decyzją i rozpoczął walkę w sądach administracyjnych.

Diagnosta broni się: ufałem dokumentom z Niemiec

Argumentacja skarżącego wydawała się logiczna. Twierdził, że identyfikował pojazd wyłącznie na podstawie niemieckiego dowodu rejestracyjnego wraz z załączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Skoro oficjalny dokument mówił „ciągnik rolniczy" - to tak właśnie zakwalifikował pojazd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 17 kwietnia 2025 roku nie podzielił tej argumentacji. Diagnosta złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Liczył, że wyższa instancja spojrzy na sprawę łaskawszym okiem. Przeliczył się.

NSA: wystarczyło spojrzeć na pojazd. Oko diagnosty nie jest niezawodne i wybrało niemieckie papiery.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2025 roku (sygn. II GSK 1665/25) oddalił skargę kasacyjną diagnosty. Komunikat o tym pojawił się na stronie NSA dopiero teraz w lutym. Uzasadnienie było miażdżące dla skarżącego.

Sąd stwierdził wprost, że badany pojazd jest quadem i już pobieżne oględziny wskazują, że odbiega od wyglądu ciągnika rolniczego. Ta okoliczność powinna wzbudzić szczególną czujność diagnosty. Powinien zweryfikować, czy pojazd - mimo zapisów w niemieckich dokumentach - spełnia wymagania przewidziane dla ciągnika rolniczego przez przepisy prawa polskiego.

NSA podkreślił, że te przepisy powinny być skarżącemu znane i przez niego stosowane. Diagnosta to przecież podmiot profesjonalny, wykwalifikowany do dokonywania badań technicznych. Nie może zasłaniać się ślepym zaufaniem do zagranicznych dokumentów.

Trzy poważne uchybienia diagnosty, które zauważył NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał konkretne naruszenia przepisów. Diagnosta złamał:

  • art. 2 pkt 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • § 45 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów,
  • przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych.

Co więcej, sąd zwrócił uwagę na szereg okoliczności, które powinny zapalić diagnostyce czerwoną lampkę. W dowodzie rejestracyjnym brakowało informacji o kategorii homologacyjnej pojazdu. Właściciel nie przedstawił żadnych dokumentów świadczących o homologacji ani o unijnym indywidualnym dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

Kluczowa była też kwestia prędkości. Ciągniki rolnicze co do zasady nie mogą przekraczać 40 km/h. Wyjątkiem są kategorie homologacyjne T5, T1b, T2b i T3b – ale diagnosta nie dysponował żadnym dokumentem potwierdzającym, że badany pojazd do którejkolwiek z nich należy. Tymczasem w niemieckim dowodzie rejestracyjnym widniała maksymalna prędkość 110 km/h.

NSA: Był prosty sposób na rozwiązanie problemu. Czyżby diagnosta o tym nie wiedział?

NSA wskazał, że diagnosta miał narzędzia, by rozwiązać wątpliwości zgodnie z prawem. Artykuł 81 ust. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi jasno: w razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego.

Skarżący powinien więc zażądać od właściciela pojazdu takiej opinii. Alternatywnie mógł poprosić o inny wiarygodny dokument - na przykład od jednostki zajmującej się kalibracją ograniczników prędkości - potwierdzający, że w pojeździe dokonano modyfikacji prędkości maksymalnej do wartości wymaganej polskimi przepisami. Diagnosta tego nie zrobił. Zamiast rozwiać wątpliwości, zakończył badanie wynikiem pozytywnym.

Profesjonalista nie może powiedzieć: nie wiedziałem

Wyrok NSA wpisuje się w ugruntowaną linię orzeczniczą dotyczącą odpowiedzialności diagnostów. Sądy administracyjne konsekwentnie stoją na stanowisku, że brak należytej staranności jest wystarczającą przesłanką do cofnięcia uprawnień.

Diagnosta to nie urzędnik przepisujący dane z dokumentów do systemu. To specjalista, który ma obowiązek samodzielnej weryfikacji stanu faktycznego pojazdu. Jeśli widzi, że coś nie zgadza się z papierami - musi zareagować. Jeśli ma wątpliwości - musi je wyjaśnić zanim wyda pozytywny wynik.

W tej sprawie wątpliwości były oczywiste. Quad wygląda jak quad, nie jak ciągnik rolniczy. Prędkość 110 km/h to prawie trzy razy więcej niż dozwolone 40 km/h. Brak dokumentów homologacyjnych to kolejna czerwona flaga. Mimo to diagnosta przymknął oko i przepuścił pojazd przez sito badania technicznego.

Konsekwencje dla diagnosty są ostateczne po wyroku NSA

Naczelny Sąd Administracyjny jest ostatnią instancją w postępowaniu administracyjnym. Oddalenie skargi kasacyjnej oznacza, że decyzja o cofnięciu uprawnień diagnosty stała się prawomocna i ostateczna.

Dla diagnosty to koniec kariery w tym zawodzie - przynajmniej na jakiś czas. Dla branży to wyraźny sygnał, że sądy nie będą tolerować lekceważenia obowiązków. A dla właścicieli pojazdów z zagranicznymi dokumentami - przypomnienie, że rejestracja w innym kraju nie zwalnia z obowiązku spełnienia polskich wymogów technicznych.

Sprawa pokazuje też, jak ważna jest znajomość przepisów. Różnice między regulacjami poszczególnych państw UE mogą być znaczące. To, co w Niemczech jest ciągnikiem rolniczym, w Polsce może nim nie być. Diagnosta powinien o tym wiedzieć. Tym razem nie wiedział - albo wiedział, ale zignorował. Tak czy inaczej, za tę niewiedzę zapłacił wysoką cenę. Teraz na pewno odróżni już ciągnik rolniczy od quada.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny

Powiązane
Pomoc dla oszukanych przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze - rząd ogłasza, co z dotacjami: czy trzeba je zwracać?
Pomoc dla oszukanych przez nieuczciwych wykonawców w programie Czyste Powietrze - rząd ogłasza, co z dotacjami: czy trzeba je zwracać?
36 000 zł nowej ulgi podatkowej na osobę czeka do wzięcia już teraz w rozliczeniu PIT za 2025 r. - jak skorzystać?
36 000 zł nowej ulgi podatkowej na osobę czeka do wzięcia już teraz w rozliczeniu PIT za 2025 r. - jak skorzystać?
32 procent podatku uderzy później, bo ten dokument jest już w Sejmie: 12 procent podatku wejdzie dopiero od kwoty 171 000 zł
32 procent podatku uderzy później, bo ten dokument jest już w Sejmie: 12 procent podatku wejdzie dopiero od kwoty 171 000 zł
Prawo
Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Polsce - rząd przyjął projekt ustawy. Kara? Nawet 200 tys. zł
17 mar 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za łamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Nowe przepisy mają chronić przede wszystkim młodych ludzi przed uzależnieniem od nikotyny. Podobne rozwiązania wprowadzają już Belgia, Holandia i Francja.
ZUS: tym seniorom możemy ponownie przeliczyć (i ew. podwyższyć) emeryturę przyznaną na starych i nowych zasadach. Wniosek ERPO można złożyć także elektronicznie
17 mar 2026

ZUS informuje, że osoba, która już ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może w pewnych przypadkach złożyć do ZUS wniosek (na druku ERPO) o przeliczenie wysokości świadczenia. W takim przypadku ZUS sprawdzi, czy może emeryturę lub rentę podwyższyć. Po złożeniu wniosku ERPO ZUS na pewno nie może świadczenia zmniejszyć - może tylko podwyższyć. W komunikacie z 17 marca 2026 r. ZUS poinformował, że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO o przeliczenie emerytury lub renty.
Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce. Jest nowy ranking
17 mar 2026

Wtorkowe wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” publikuje ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazł się Waldemar Żurek, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Bogucki.

Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
17 mar 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

REKLAMA

Wielka ulga dla spadkobierców. Od teraz mniej formalności przy dziedziczeniu
17 mar 2026

We wtorek w życie weszła nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyspieszająca procedurę wpisów. W ocenie Krajowej Rady Notarialnej nowe przepisy oznaczają koniec kolejek w sądach, bo wniosek o wpis do księgi będzie można już złożyć bezpośrednio u notariusza.
Masz taki zawód? W Krakowie czeka Cię trudna walka o pracę [RAPORT]
16 mar 2026

Na tle miast wojewódzkich Kraków wyróżnia się większą liczbą zawodów deficytowych i nadwyżkowych – wynika z analizy grodzkiego urzędu pracy, który przewiduje dalsze niedobory kadrowe i nadwyżkę zawodów, w których trudno znaleźć pracę.
Jak uzyskać kartę parkingową w 2026 r.
17 mar 2026

Kartę parkingową w 2026 r. uzyskać może osoba niepełnosprawna lub pracownik placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Nie jest to jednak takie proste. Kto konkretnie otrzyma kartę? Jakie warunki należy spełnić i jak wygląda procedura? Wyjaśniamy wszystko krok po kroku.
WIBOR i koszt pieniądza. Czy kredytobiorcy byli przez lata wprowadzani w błąd?
16 mar 2026

Przez wiele lat klienci zaciągający kredyty hipoteczne w Polsce otrzymywali bardzo podobne wyjaśnienie mechanizmu oprocentowania kredytu. W materiałach marketingowych banków, w szkoleniach dla pośredników kredytowych oraz w rozmowach sprzedażowych powtarzano prosty schemat: bank zarabia na marży, natomiast WIBOR odzwierciedla koszt pieniądza dla banku. Taki sposób prezentacji konstrukcji kredytu budował w świadomości klientów bardzo konkretny obraz ekonomiczny. Bank przedstawiany był jako instytucja, która jedynie przenosi na kredytobiorcę koszt pozyskania pieniądza, natomiast jego wynagrodzeniem jest wyłącznie marża kredytowa. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się jednak wypowiedzi przedstawicieli sektora finansowego oraz administratora wskaźnika WIBOR, które pokazują, że taki sposób tłumaczenia mechanizmu oprocentowania był – w najlepszym wypadku – znacznym uproszczeniem, a w najgorszym mógł stanowić wprowadzającą w błąd narrację ekonomiczną.

REKLAMA

Powtórka 2022: czy wojna na Bliskim Wschodzie i blokady eksportu uderzą w ceny żywności?
16 mar 2026

Rozpoczęcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 zaowocowało skokiem cen wielu surowców na bardzo wysokie, czasem wręcz historyczne poziomy. Przełożyło się to na inflację, która w Polsce wzrosła do szczytowej wartości 17,9% r/r w październiku 2022 (+8,5 punktu procentowego względem inflacji 9,4% r/r w styczniu 2022). Choć Bliski Wschód kojarzy się głównie z ropą naftową, to także m. in. sektor rolny może ucierpieć na skutek wojny z Iranem, co bezpośrednio przełoży się na ryzyko inflacyjne w Polsce i Europie.
Nowy sondaż wyborczy: Lider jest, ale większości w Sejmie może zabraknąć
16 mar 2026

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, ich wynik mógłby doprowadzić do jednego z najbardziej skomplikowanych układów politycznych w ostatnich latach. Najnowsze symulacje pokazują, że choć jedna z partii wyraźnie prowadzi w sondażach, żadna ze stron sceny politycznej nie byłaby w stanie samodzielnie stworzyć stabilnej większości w Sejmie. To scenariusz, który może oznaczać długie i trudne negocjacje koalicyjne.
