Webinarium "Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce" + certyfikat gwarantowany

Praktyczne webinarium „Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce” poprowadzą Karolina Stawicka i Paweł Sawicki z Kancelarii Bird & Bird. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat, a także roczny nielimitowany dostęp do retransmisji szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.

Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

25 września wejdą w życie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, a więc jednostki zobowiązane do ich wdrożenia (zarówno firmy prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego) mają na to coraz mniej czasu. Warto też wiedzieć, że o nowym obowiązku muszą pamiętać także właściciele biur rachunkowych i to niezależnie od ich wielkości. Przed wszystkimi tymi podmiotami stoi zadanie stworzenia i wdrożenia wewnętrznych procedur informowania o nielegalnych lub nieuczciwych działaniach i różnego rodzaju nieprawidłowościach naruszających prawo.

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce – program webinarium

Obowiązki podmiotów prawnych wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów Procedura zgłoszeń wewnętrznych - elementy obligatoryjne Rejestr zgłoszeń Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych Inne dokumenty wymagane prawem Sposób wdrożenia procedury Wdrożenie i co dalej? Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium



Prowadzący – Karolina Stawicka

Partner i szef praktyki prawa pracy w Kancelarii Bird & Bird. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, specjalista w sporach sądowych, w tym w sprawach cywilnych i karnych dotyczących korupcji i tajemnic handlowych. Od 2005 r. doradza klientom w pełnym spektrum spraw z zakresu prawa pracy, w tym w złożonych procesach restrukturyzacji, obejmujących fuzje i przejęcia, transfery pracowników (ARD/TUPE) oraz zwolnienia grupowe. Interesują ją kwestie związane z compliance, pomaga klientom we wdrażaniu kodeksów postępowania, zasad informowania o nieprawidłowościach i procedur antykorupcyjnych.

Prowadzi również szkolenia dla klientów w tym zakresie. Jest konsultantem Polskiej Izby Handlowej oraz ekspertem OLAF i IBA w zakresie negocjowanych rozliczeń.

Prowadzący – Paweł Sawicki

Partner w Kancelarii Bird & Bird, kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego. Świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa karnego dla biznesu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, postępowaniach spornych, wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających i compliance. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych. Wspiera podmioty zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego oraz międzynarodowe korporacje

Jest autorem licznych publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach i szkoleniach oraz prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych o tematyce compliance..

Ochrona sygnalistów: procesy i procedury w praktyce – korzyści dla uczestników webinarium

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań ekspertowi.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Po webinarium uczestnicy otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta.

Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium.

Szczegóły organizacyjne webinarium

Webinarium odbędzie się 29 lipca września 2024 r. o godz. 14.30 i zakończy się o godz. 15.30. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają konsultacji, wyliczeń czy sięgania do przepisów szczegółowych. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.

