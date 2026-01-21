REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Ubezpieczenia » Odszkodowania » Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku. Na jaką sumę możesz liczyć w 2026 roku?

Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku. Na jaką sumę możesz liczyć w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 12:50
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
upadek, śnieg, zima
Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku. Na jaką sumę możesz liczyć w 2026 roku?
Maria Sbytova
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zarządcy dróg często zaniedbują obowiązek odśnieżania lub usuwania lodu, co kończy się bolesnymi upadkami przechodniów. Warto wiedzieć, że za każdą kontuzję spowodowaną gołoledzią lub nierówną nawierzchnią możesz domagać się od osoby odpowiedzialnej wysokiej rekompensaty finansowej. Jakiej dokładnie? Jaka to kwota odszkodowania? Oto szczegóły.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za upadek na chodniku?

Nawet rutynowe przemieszczanie się w obrębie infrastruktury miejskiej, która z założenia powinna być bezpieczna, może zakończyć się groźnym wypadkiem i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Sytuacje takie najczęściej wynikają z rażących zaniedbań osób odpowiedzialnych za stan nawierzchni. Problem stanowią nie tylko zapadnięte płyty chodnikowe czy liczne ubytki w betonie, ale również czynniki atmosferyczne, takie jak nieusunięta warstwa śniegu lub lodu. Za utrzymanie drogi dla pieszych w należytym stanie odpowiada konkretny zarządca, który ma ustawowy obowiązek dbania o to, aby użytkownicy nie byli narażeni na niebezpieczeństwo. W momencie, gdy dojdzie do wypadku spowodowanego brakiem odśnieżania lub niezabezpieczeniem śliskiej powierzchni piaskiem, poszkodowany ma pełne prawo dochodzić roszczeń finansowych. Kluczowym warunkiem skutecznego ubiegania się o środki jest jednak wykazanie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy niedopełnieniem obowiązków przez administratora a powstałym urazem.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Jak udowodnić winę zarządcy i uzyskać odszkodowanie?

Podstawą procesu odszkodowawczego jest rzetelne udowodnienie winy podmiotu zarządzającego terenem, dlatego niezwykle istotne jest zabezpieczenie materiału dowodowego bezpośrednio po zdarzeniu. Warto wykonać dokumentację fotograficzną miejsca wypadku, zabezpieczyć dane kontaktowe do świadków oraz ustalić, kto konkretnie sprawuje pieczę nad danym odcinkiem drogi. W zależności od lokalizacji odpowiedzialność może spoczywać na spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie lub bezpośrednim zarządzie osiedla. W sytuacjach, gdy chodnik graniczy z prywatną posesją, to zazwyczaj jej właściciel jest zobligowany do jego sprzątania. Niekiedy obowiązki te są cedowane na zewnętrzne firmy sprzątające lub dzierżawców, co również należy zweryfikować przed wystąpieniem z roszczeniem. Osoba poszkodowana może ubiegać się o świadczenia pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji, zwrot za utracone dochody w przypadku niezdolności do pracy, a także o rekompensatę za zniszczone mienie osobiste, takie jak telefon czy laptop.

Zobacz również:

Przykładowe kwoty odszkodowania i wysokość świadczeń za urazy na lodzie

Wysokość przyznawanego odszkodowania nie jest odgórnie ustalona, gdyż każda sprawa wymaga indywidualnej analizy biorącej pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu oraz koszty powrotu do sprawności. Należy pamiętać, że kwoty te są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od polityki konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Standardowo za poważniejsze złamania kończyn dolnych lub górnych orzekane są sumy w przedziale od 20 do 50 tysięcy złotych, podczas gdy mniejsze stłuczenia wyceniane są zazwyczaj na kwoty do 10 tysięcy złotych. W przypadku ekstremalnie ciężkich obrażeń dotyczących głowy lub kręgosłupa, odszkodowania mogą osiągać poziom 200 tysięcy złotych i wyższy. Przy skręceniu stawu skokowego wysokość wypłaty zależy od trwałości następstw i ewentualnych powikłań, oscylując od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Powszechnie stosowaną praktyką przy szacowaniu zadośćuczynienia jest przelicznik procentowy, gdzie każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu wycenia się na około 2 do 3 tysięcy złotych.

Zobacz również:

Orzecznictwo sądowe w sprawach o odszkodowania po upadku

Analiza wyroków sądowych z ostatnich lat potwierdza, że osoby poszkodowane mogą wywalczyć bardzo wysokie kwoty. Przykładem jest sprawa z 2019 roku, w której mieszkanka Łodzi otrzymała aż 322 tysiące złotych po niefortunnym poślizgnięciu się w drodze do spółdzielni. Skala obrażeń była na tyle duża, że kobieta stała się osobą wymagającą stałej opieki. Kolejny istotny wyrok zapadł w 2020 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie pieszej przyznano ponad 80 tysięcy złotych. W tym przypadku powódka doznała skomplikowanych złamań kostki i podudzia na nieodśnieżonym chodniku, a obowiązek wypłaty świadczenia spadł na spółdzielnię mieszkaniową, która nie dopełniła swoich powinności w zakresie zimowego utrzymania terenu.

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2026 roku. Nowa kwota to ponad 3300 zł, ale zasady budzą emocje
Wsparcie finansowe z MOPS w 2026 roku. Zasiłek stały wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?
Wsparcie finansowe z MOPS w 2026 roku. Zasiłek stały wzrasta do 1229 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?
O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie
O te dodatki do emerytury możesz wnioskować w 2026 roku. Sprawdź, co Ci przysługuje i w jakiej kwocie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Abonament RTV 2026: Masz 10 proc. zniżki przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok
21 sty 2026

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłaci w 2026 roku wyższe stawki niż rok temu. Ale jak co roku można mieć 10% zniżkę, jeżeli zdążymy z zapłatą za cały rok do 25 stycznia.
Które osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z abonamentu RTV w 2026 roku? Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić zwolnienie?
21 sty 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku, jeśli spełniają ściśle określone kryteria ustawowe i potrafią potwierdzić te kryteria stosownymi dokumentami. Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić swoje zwolnienie z abonamentu rtv?
Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku. Na jaką sumę możesz liczyć w 2026 roku?
21 sty 2026

Zarządcy dróg często zaniedbują obowiązek odśnieżania lub usuwania lodu, co kończy się bolesnymi upadkami przechodniów. Warto wiedzieć, że za każdą kontuzję spowodowaną gołoledzią lub nierówną nawierzchnią możesz domagać się od osoby odpowiedzialnej wysokiej rekompensaty finansowej. Jakiej dokładnie? Jaka to kwota odszkodowania? Oto szczegóły.
Zasiłek stały z MOPS 2026 – kryteria dochodowe i wysokość świadczenia
21 sty 2026

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez pomoc społeczną. Ma on na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić, żeby MOPS wypłacił zasiłek stały i jaka jest jego wysokość w 2026 roku.

REKLAMA

Kupując nieruchomość po 13 lutego 2026 r., będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – ustawa już z podpisem Prezydenta
21 sty 2026

Osoby, które w najbliższym czasie planują zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego od dewelopera, powinny rozważyć wstrzymanie się z podpisaniem umowy do 13 lutego 2026 r. W tym dniu bowiem, wchodzą w życie przepisy, które ujednolicają zasady ustalania przez deweloperów cen nieruchomości, ukrócając stosowane w tym zakresie praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Dla nabywców nieruchomości, taka niewielka zwłoka, może oznaczać oszczędność rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Nie każdy pracownik ma tyle samo czasu na uzupełnienie swojego stażu pracy. Stosując nowe przepisy, trzeba zachować ostrożność by nie stracić
21 sty 2026

Choć nowelizacja dotycząca zmian w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy nie wydawała się skomplikowana, to jednak z każdym dniem okazuje się, że rośnie lista pytań dotyczących zasad prawidłowego stosowania wprowadzonych regulacji. Zarówno pracownicy, jak i działy kadr muszą wykazywać się dużą uważnością.
Nowelizacja kodeksu pracy nie da podwyżki emerytury. Nowe przepisy nie działają w relacji emeryt -ZUS
21 sty 2026

Do redakcji Infor.pl wpłynęło zapytanie żołnierza (rozpoczął służbę przez 2 stycznia 1999 r.) zainteresowanego zwiększeniem emerytury poprzez nowe przepisy w kodeksie pracy o ponownym przeliczeniu stażu pracy. Podstawą zwiększenia emerytury miałby być staż na nowo przeliczony na potrzeby kodeksu pracy. Nowe przepisy w kodeksie pracy nie wpływają jednak na wysługę lat byłego żołnierza - są adresowane przede wszystkim do pracodawców, którzy uwzględniają okresy zatrudnienia na umowie zlecenia i działalności gospodarczej do obliczania np. uprawnień urlopowych, wysokości nagród jubileuszowych czy uprawnień zawodowych zależnych od stażu pracy.
Polska zmienia dokumenty USC. Małżeństwa jednopłciowe wejdą do systemu – bez Sejmu i Prezydenta. Tylko kto będzie pierwszym, a kto drugim małżonkiem?
20 sty 2026

Wyrok TSUE zmienia rzeczywistość, ale sposób wdrożenia budzi kontrowersje. Rząd chce szybko wprowadzić uznawanie małżeństw jednopłciowych przez rozporządzenie – bez głosowania w Sejmie i bez podpisu prezydenta Nawrockiego i narażania się na weto. Wicepremier Gawkowski mówi o obowiązku prawnym. Krytycy widzą sprytne obejście debaty publicznej nad tą istotną społecznie kwestią.

REKLAMA

Ważne zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Nad czym pracuje rząd?
21 sty 2026

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. W wyniku nowelizacji określone zostaną wymagania, jakie musi spełniać osoba realizująca usługi opiekuńcze i sąsiedzkie.
W 2026 r. można mieć aż 42 dni wolnego, wykorzystując tylko 12 dni urlopu. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.? [plan urlopów 2026]
21 sty 2026

Osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, które pracują od poniedziałku do piątku – w 2026 r. mogą mieć aż 42 dni wolne od pracy (wliczając do powyższej puli soboty i niedziele, które przypadają w „długie weekendy” oraz dłuższe „zbitki” dni wolnych), wykorzystując zaledwie 12 dni urlopu wypoczynkowego. Wszystko za sprawę korzystnego „układu” dni ustawowo wolnych od pracy w kalendarzu na 2026 r. W jakie dni najlepiej wziąć urlop w 2026 r.?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA