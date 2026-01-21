Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku. Na jaką sumę możesz liczyć w 2026 roku?

Kiedy przysługuje odszkodowanie za upadek na chodniku?

Nawet rutynowe przemieszczanie się w obrębie infrastruktury miejskiej, która z założenia powinna być bezpieczna, może zakończyć się groźnym wypadkiem i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Sytuacje takie najczęściej wynikają z rażących zaniedbań osób odpowiedzialnych za stan nawierzchni. Problem stanowią nie tylko zapadnięte płyty chodnikowe czy liczne ubytki w betonie, ale również czynniki atmosferyczne, takie jak nieusunięta warstwa śniegu lub lodu. Za utrzymanie drogi dla pieszych w należytym stanie odpowiada konkretny zarządca, który ma ustawowy obowiązek dbania o to, aby użytkownicy nie byli narażeni na niebezpieczeństwo. W momencie, gdy dojdzie do wypadku spowodowanego brakiem odśnieżania lub niezabezpieczeniem śliskiej powierzchni piaskiem, poszkodowany ma pełne prawo dochodzić roszczeń finansowych. Kluczowym warunkiem skutecznego ubiegania się o środki jest jednak wykazanie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy niedopełnieniem obowiązków przez administratora a powstałym urazem.

Jak udowodnić winę zarządcy i uzyskać odszkodowanie?

Podstawą procesu odszkodowawczego jest rzetelne udowodnienie winy podmiotu zarządzającego terenem, dlatego niezwykle istotne jest zabezpieczenie materiału dowodowego bezpośrednio po zdarzeniu. Warto wykonać dokumentację fotograficzną miejsca wypadku, zabezpieczyć dane kontaktowe do świadków oraz ustalić, kto konkretnie sprawuje pieczę nad danym odcinkiem drogi. W zależności od lokalizacji odpowiedzialność może spoczywać na spółdzielni mieszkaniowej, wspólnocie lub bezpośrednim zarządzie osiedla. W sytuacjach, gdy chodnik graniczy z prywatną posesją, to zazwyczaj jej właściciel jest zobligowany do jego sprzątania. Niekiedy obowiązki te są cedowane na zewnętrzne firmy sprzątające lub dzierżawców, co również należy zweryfikować przed wystąpieniem z roszczeniem. Osoba poszkodowana może ubiegać się o świadczenia pokrywające koszty leczenia i rehabilitacji, zwrot za utracone dochody w przypadku niezdolności do pracy, a także o rekompensatę za zniszczone mienie osobiste, takie jak telefon czy laptop.

Przykładowe kwoty odszkodowania i wysokość świadczeń za urazy na lodzie

Wysokość przyznawanego odszkodowania nie jest odgórnie ustalona, gdyż każda sprawa wymaga indywidualnej analizy biorącej pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu oraz koszty powrotu do sprawności. Należy pamiętać, że kwoty te są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od polityki konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Standardowo za poważniejsze złamania kończyn dolnych lub górnych orzekane są sumy w przedziale od 20 do 50 tysięcy złotych, podczas gdy mniejsze stłuczenia wyceniane są zazwyczaj na kwoty do 10 tysięcy złotych. W przypadku ekstremalnie ciężkich obrażeń dotyczących głowy lub kręgosłupa, odszkodowania mogą osiągać poziom 200 tysięcy złotych i wyższy. Przy skręceniu stawu skokowego wysokość wypłaty zależy od trwałości następstw i ewentualnych powikłań, oscylując od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Powszechnie stosowaną praktyką przy szacowaniu zadośćuczynienia jest przelicznik procentowy, gdzie każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu wycenia się na około 2 do 3 tysięcy złotych.

Orzecznictwo sądowe w sprawach o odszkodowania po upadku

Analiza wyroków sądowych z ostatnich lat potwierdza, że osoby poszkodowane mogą wywalczyć bardzo wysokie kwoty. Przykładem jest sprawa z 2019 roku, w której mieszkanka Łodzi otrzymała aż 322 tysiące złotych po niefortunnym poślizgnięciu się w drodze do spółdzielni. Skala obrażeń była na tyle duża, że kobieta stała się osobą wymagającą stałej opieki. Kolejny istotny wyrok zapadł w 2020 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie pieszej przyznano ponad 80 tysięcy złotych. W tym przypadku powódka doznała skomplikowanych złamań kostki i podudzia na nieodśnieżonym chodniku, a obowiązek wypłaty świadczenia spadł na spółdzielnię mieszkaniową, która nie dopełniła swoich powinności w zakresie zimowego utrzymania terenu.

