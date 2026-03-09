REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?

Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 19:05
Kancelaria Radców Prawnych SPS Tax & Law
Kancelaria Radców Prawnych SPS Tax & Law - naszą specjalizacją jest obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z kapitałem koreańskim, którym pomagamy skutecznie zaistnieć na rynku europejskim.
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?
Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Globalizacja rynku oraz swoboda przepływu towarów i usług w ramach Unii Europejskiej stwarzają wiele możliwości międzynarodowej współpracy biznesowej dla polskich firm i powodują, że coraz więcej polskich podmiotów nawiązuje relacje biznesowe z partnerami zagranicznymi. Taka kooperacja to z jednaj strony ogromna szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom prawnym i organizacyjnym. To, co w relacjach krajowych wydaje się oczywiste, na gruncie międzynarodowym może stać się źródłem zupełnie niepotrzebnych i skomplikowanych sporów. Wybór prawa i sądu, forma dokumentów i podpisów czy kwestie językowe to fundamenty, które muszą zostać precyzyjnie określone w umowie, aby obydwie strony międzynarodowej transakcji czuły się komfortowo na gruncie praktycznej współpracy.

rozwiń >

Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych? Oto kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów z zagranicznymi kontrahentami.

REKLAMA

REKLAMA

1. Wybór prawa fundamentem bezpieczeństwa

To w zasadzie najważniejszy punkt każdego kontraktu międzynarodowego. Pominięcie ustalenia właściwego dla danej umowy prawa powoduje, że w razie sporu zastosowanie znajdą normy kolizyjne określające, które prawo będzie właściwe częstokroć z nieoczekiwanymi rezultatami.

Najbezpieczniej jest dążyć do wyboru prawa rodzimego ze względu chociażby na jego częściową znajomość. Wybór ten nie pozostanie bez wpływu na koszty obsługi prawnej w przypadku konieczności korzystania z zagranicznych prawników. Jeśli jednak kontrahent się na to nie zgadza, dążąc do wyboru „swojego” prawa, warto rozważyć kompromisowe rozwiązanie i wskazać na prawo państwa trzeciego, uznawanego za "neutralne" i stabilne. W przypadku sporu, któremu prawu ma podlegać umowa warto zbadać podstawowe zasady rządzące danym porządkiem prawnym dotyczące przede wszystkim terminów przedawnienia, zasad rozwiązania umowy, formy czynności prawnych, zasad odpowiedzialności za niewykonanie i nieprawidłowe wykonanie umowy.

2. Wybór sądu kolejnym punktem na liście

Kolejną istotną kwestią jest określenie, który sąd będzie właściwy do rozstrzygania sporów. W praktyce strony umowy w pierwszej kolejności muszą zdecydować czy poddadzą spory procedurze polubownego rozwiązywania sporów czy też tradycyjnie skierują sprawę na drogę postępowania sądowego. W tym drugim przypadku istnieje możliwość wskazania konkretnego sądu (np. sąd w Kłodzku), odesłania do sądu właściwego dla danego elementu umowy np. jednej ze stron lub ogólnie sądów powszechnych w konkretnym kraju.

REKLAMA

Polubowne metody rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) to pozasądowe sposoby kończenia konfliktów, takie jak mediacja, negocjacje, koncyliacja i arbitraż. Ich zastosowanie pozwala bardzo często zaoszczędzić czas i koszty oraz niekiedy zachować względnie dobre relacje pomiędzy kontrahentami. Istotnym jest by w umowie możliwie jak najbardziej konkretnie opisać procedurę polubowną i unikać zapisów ograniczających się do stwierdzenia, że spory będą rozstrzygane polubownie. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji patowej w której strony umowy nie będą wiedziały jak mają postępować w razie chęci polubownego załatwienia sporu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3. Język kluczem do porozumienia

Współpraca podmiotów nieposługujących się tożsamym językiem ojczystym może prowadzić do wielu wyzwań na drodze do porozumienia się. W relacjach międzynarodowych standardem jest język angielski, ale nie oznacza to że każdy kontrakt międzynarodowy sporządzony jest w tym języku.

Ważne

W praktyce często wykorzystuje się go jako najbardziej uniwersalny, należy jednak ostrożnie się nim posługiwać ze względu na istniejące różnice w terminologii prawnej pomiędzy państwami anglojęzycznymi operującymi w większości systemem tzw. common law i państwami europejskimi, które w większości posługują się prawem stanowionym.

Ponadto prawa poszczególnych państw tworzone są w ich językach urzędowych, wobec czego kwestia odpowiedniego tłumaczenia nazw danych instytucji prawnych jest kluczowa aby nie wprowadzić w błąd kontrahenta co do znaczenia danego terminu. Pewnym rozwiązaniem tej niepewności językowej są umowy wielojęzyczne (najczęściej sporządzane w dwóch wersjach językowych). W takim przypadku należy wyraźnie wskazać, która wersja językowa ma charakter rozstrzygający w razie rozbieżności interpretacyjnych. W niektórych sytuacjach dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie w umowie słowniczka pojęć definiującego poszczególne terminy, tak by strony rozumiały dane pojęcie jednakowo. Ze względów praktycznych warto również określić język stosowany w komunikacji codziennej przy wykonywaniu umowy.

4. Forma formie nierówna

Różnorodność systemów prawnych to także różnorodność form dokumentów i podpisów. Decydując się na współpracę międzynarodową, w szczególności z państwami spoza Unii Europejskiej należy zbadać czy kontrahent dokładnie tak samo postrzega uzgodnioną w toku negocjacji biznesowych formę dokumentu. W Polsce rygor formy pisemnej i inne wymogi formalne (np. określona forma prawna dla danego rodzaju czynności) są dość surowe. W niektórych krajach dopuszczalność podpisów elektronicznych jest szeroka, w innych – bardziej restrykcyjna. W obrocie z podmiotami spoza UE szczególnego znaczenia nabiera kwestia uznawalności podpisów kwalifikowanych wydanych w innym państwie. Warto więc upewnić się na początku współpracy jak zorganizować proces zawierania umowy pod względem formy dokumentu czy podpisu. Dla przykładu - w Europie to podpis osoby uprawnionej jest istotnym elementem zawarcia umowy. W krajach azjatyckich podpis jest często drugorzędny, a najważniejsza jest oficjalna pieczęć.

5. Czas jest pojęciem względnym

"Czas to pieniądz", ale definicja tego czasu bywa drastycznie różna w zależności od szerokości geograficznej. Nieuwzględnienie tych różnic w umowie może prowadzić do nieuzasadnionych pretensji o brak kontaktu lub, co gorsza, do niedotrzymania terminów umowy. Współpraca z partnerem z innego kraju wymaga synchronizacji kalendarzy i zegarków. Ignorowanie lokalnych uwarunkowań to częsty problem przy zarzucie nieterminowości działania przez kontrahenta. Warto więc w umowie wskazać co należy rozumieć przez dzień roboczy, dzień wolny, czy w jakich godzinach (jakiej strefy czasowej) oferujemy swoją dostępność. Warto również zapoznać się z modelem pracy jaki funkcjonuje u naszego partnera – być może jest on bowiem Włochem lub Hiszpanem, który pielęgnuje pracę przerywaną z siestą, a może przedsiębiorstwo położone jest w Chinach, gdzie podczas Chińskiego Nowego Roku fabryki i biura zamierają na 2-3 tygodnie.

6. Różnice kulturowe i odmienne podejście do biznesu

Współpraca międzynarodowa wymaga wyjścia poza schematy stosowane w obrocie krajowym. Kontrahenci z różnych kultur napotkają również różnice w podejściu do prowadzenia biznesu. Nawet najlepiej skonstruowana umowa może okazać się bezużyteczna, jeśli nie zrozumiemy hierarchii wartości naszego kontrahenta. W obrocie międzynarodowym ścierają się dwie skrajne filozofie: kultura kontraktu (Zachód) oraz kultura relacji (Wschód i Południe). Warto więc przed podpisaniem umowy z zagranicznym partnerem poświęcić nieco czasu i przyjrzeć się specyfice relacji. Może się bowiem okazać, że fundamentem transakcji jest zaufanie i zbyt wczesne przejście w negocjacjach do kwestii kar umownych zostanie odebrane jako sygnał braku zaufania i może doprowadzić do zakończenia współpracy zanim się ona faktycznie rozpoczęła. Polska jest krajem nisko-kontekstowym – komunikat jest jasny i bezpośredni. W krajach wysoko-kontekstowych często najważniejsze jest to co niewypowiedziane. Dlatego w takich relacjach konieczne jest uświadomienie sobie różnić między stronami umowy zanim jeszcze przystąpimy do jej negocjowania i znalezienie wspólnego języka.

Współpraca na rynku międzynarodowym to szansa na dynamiczny rozwój, ale wymaga zwiększonej staranności przy negocjowaniu, konstruowaniu i wykonywaniu umów. Kluczowe znaczenie mają wybór prawa właściwego, określenie właściwości sądu lub arbitrażu, precyzyjne ustalenie języka umowy i komunikacji, forma dokumentów i podpisów oraz znajomość kultury pracy swojego kontrahenta. Starannie przygotowana umowa nie eliminuje całkowicie ryzyka, ale w znacznym stopniu ogranicza możliwość powstania kosztownych i długotrwałych sporów. W obrocie gospodarczym umowa pełni rolę nie tylko „tarczy prawnej”, ale przede wszystkim instrukcji obsługi wzajemnych relacji, która pozwala uniknąć paraliżu operacyjnego w sytuacjach kryzysowych czy nietypowych.

Autor: Monika Pawłowska-Bielas

Powiązane
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Bon Wyspiarza Seniora to aż 400 zł świadczenia. Nabór ruszył i potrwa do 29 maja 2026 r.
Bon Wyspiarza Seniora to aż 400 zł świadczenia. Nabór ruszył i potrwa do 29 maja 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Międzynarodowy kontrakt: Jak uniknąć najczęstszych pułapek prawnych i komunikacyjnych?
09 mar 2026

Globalizacja rynku oraz swoboda przepływu towarów i usług w ramach Unii Europejskiej stwarzają wiele możliwości międzynarodowej współpracy biznesowej dla polskich firm i powodują, że coraz więcej polskich podmiotów nawiązuje relacje biznesowe z partnerami zagranicznymi. Taka kooperacja to z jednaj strony ogromna szansa na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom prawnym i organizacyjnym. To, co w relacjach krajowych wydaje się oczywiste, na gruncie międzynarodowym może stać się źródłem zupełnie niepotrzebnych i skomplikowanych sporów. Wybór prawa i sądu, forma dokumentów i podpisów czy kwestie językowe to fundamenty, które muszą zostać precyzyjnie określone w umowie, aby obydwie strony międzynarodowej transakcji czuły się komfortowo na gruncie praktycznej współpracy.
Paragraf na emocje: art. 190 Kodeksu karnego (groźba karalna) stał się systemowym „gotowcem”. A przecież nie każda inwektywa to zamach na życie
09 mar 2026

Państwo ma specyficzny talent do oszczędności tam, gdzie oszczędzać nie wolno. Najtańszy sukces statystyczny to „ściganie słów”. Wystarczy zrzut ekranu, protokół i jedno zdanie: „Bałem się”. I już mamy sprawę, która „się kręci”. Problem w tym, że art. 190 § 1 Kodeksu karnego (KK) nie powstał po to, by karać za brak kultury osobistej. Ten przepis ma chronić przed realnym zagrożeniem, a nie służyć jako gaśnica do tłumienia sąsiedzkich czy internetowych emocji. Państwo prawa nie może udawać, że każda inwektywa to zamach na życie - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan.
Ograniczenie prac domowych w podstawówkach bez uprzednich analiz. Poseł sprawdził dokumenty w MEN. Rodzic nie może zaskarżyć rozporządzenia a instytucje milczą
09 mar 2026

Rozporządzenie ograniczające prace domowe w szkołach podstawowych było jedną z najbardziej medialnych decyzji w polskiej edukacji ostatnich lat. Zmiana objęła kilka milionów uczniów i tysiące szkół w całym kraju. Jednak z informacji ujawnionych po kontroli poselskiej w Ministerstwie Edukacji wynika, że reforma mogła zostać wprowadzona bez podstawowych analiz systemowych. Kontrolę dokumentacji w tej sprawie przeprowadził poseł Marcin Józefaciuk, który poinformował publicznie, że sprawdził materiały znajdujące się w MEN dotyczące procesu przygotowania rozporządzenia. Wnioski – jak sam napisał – są „szokujące”.
Co dalej z zatrudnianiem obywateli Ukrainy? Od 5 marca 2026 r. obowiązują nowe przepisy
09 mar 2026

Jak wynika z danych podawanych przez GUS pod koniec 2025 r., udział cudzoziemców w ogólnej liczbie osób wykonujących w Polsce pracę wynosił 6,5 proc. Znaczną większość w tej grupie stanowią obywatele Ukrainy. Tymczasem w odniesieniu do powierzania im pracy weszły w życie nowe przepisy.

REKLAMA

Urodziło ci się dziecko? Zapomnij o kolejce w urzędzie. Wystarczy telefon i kilka minut
09 mar 2026

Od 5 marca 2026 r. narodziny dziecka można zgłosić przez aplikację mObywatel - bez wizyty w urzędzie, bez kolejek, o dowolnej porze. Wystarczy smartfon i Internet. Informujemy, jak działa nowa usługa, co trzeba przygotować i ile zajmuje czasu.
Tysiące osób rezygnują z sanatorium. NFZ podał zaskakujące liczby
09 mar 2026

Leczenie uzdrowiskowe nazywane potocznie pobytem w sanatorium niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów. Kolejka oczekujących jest długa i nie każdy ma możliwość skorzystania z niego od razu. Mimo tego NFZ obserwuje zaskakującą tendencję – tysiące pacjentów rezygnują z leczenia w ostatniej chwili.
Kiedy przedawnia się karalność przestępstwa? Najważniejsze przepisy i orzeczenia
09 mar 2026

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego jest surowa oraz bardzo potrzebna w społeczeństwie. Nie zawsze jednak możliwe jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. Jednym z takich przypadków jest przedawnienie karalności czynu, kiedy to od momentu popełnienia czynu upłynęło bardzo dużo czasu.
UE sięga po zapomnianą klauzulę obrony. Jeden atak drona wystarczył, by wrócił przepis z Traktatu Lizbońskiego
09 mar 2026

Czy Unia Europejska jest o krok od uruchomienia rzadko używanego mechanizmu obronnego? Po ataku irańskiego drona na bazę wojskową na Cyprze w Brukseli wróciła dyskusja o klauzuli wzajemnej obrony. Przepis, który ostatni raz zastosowano dekadę temu, może nagle odegrać kluczową rolę w bezpieczeństwie Europy.

REKLAMA

30 tys. zł grzywny i 5 tys. (a nie 500 zł) mandatu za rozniecenie ogniska na własnej działce wiosną 2026 r. Nowe przepisy obowiązują już od 2 stycznia 2026 r.
09 mar 2026

Rozniecenie ogniska w celu wypalania trawy, słomy lub pozostałości roślinnych, nawet jeżeli dokonywane jest w obrębie własnej nieruchomości – w określonych w ustawie przypadkach – jest kategorycznie zabronione. Do procederu tego – na temat którego, nadal krąży mit, iż może on mieć pozytywne skutki w postaci bujniejszego odrostu traw i użyźnienia gleby, a tak naprawdę jest katastrofalny w skutkach dla ekosystemu i może sprowadzić poważne zagrożenie dla ludzi – dochodzi najczęściej na przełomie zimy i wiosny. Od 2 stycznia 2026 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzyło sankcje za wypalanie, aby „wzmocnić ochronę środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców”.
Czego naprawdę boją się banki w sporze o WIBOR? Kwestionowania umów czy samej stawki? Problemy dowodowe w sprawach WIBOR-owych
08 mar 2026

Debata dotycząca kredytów złotowych opartych na WIBOR bardzo często koncentruje się na konstrukcji umów kredytowych. W przestrzeni publicznej można odnieść wrażenie, że głównym przedmiotem sporu jest sposób implementacji WIBOR do umowy, obowiązki informacyjne banku czy przejrzystość klauzuli zmiennego oprocentowania. To jednak tylko część rzeczywistego problemu. Z perspektywy systemowej najpoważniejsze ryzyko dla sektora bankowego – ale także dla całego systemu finansowego – nie dotyczy wcale samej konstrukcji umów, lecz możliwości zakwestionowania sposobu ustalania samej stawki WIBOR w okresie sprzed pełnego reżimu nadzorczego wynikającego z rozporządzenia BMR. Jeżeli bowiem pojawiłoby się przekonujące wykazanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu samego benchmarku, konsekwencje mogłyby być znacznie poważniejsze niż w sporach dotyczących jedynie treści umów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA