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Cena benzyny i oleju napędowego od 20 do 22 czerwca. Podajemy ceny paliw na weekend

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19 czerwca 2026, 12:40
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Cena benzyny i oleju napędowego od 20 do 22 czerwca. Podajemy ceny paliw na weekend
Dasha Petrenko
Shutterstock

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Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniach od 20 do 22 czerwca. Ile kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w weekend?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w weekend

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na weekend. Od jutra aż do poniedziałku 22 czerwca ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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  • 5,94 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,50 zł za 1 litr;
  • 6,61 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr;
  • 6,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

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Maksymalne ceny detaliczne paliwa w piątek 19 czerwca

Porównajmy teraz ceny wyznaczone na okres od 20 do 22 czerwca z cenami obowiązującymi dzisiaj na stacjach benzynowych. W piątek ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

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  • 6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr;
  • 6,66 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,17 zł za 1 litr;
  • 6,20 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,74 zł za 1 litr.

Zmiana cen maksymalnych na stacjach benzynowych

W weekend paliwo znowu stanieje. W okresie od 20 do 22 czerwca, w porównaniu do piątku, maksymalne ceny detaliczne obu rodzaj rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, będą niższe odpowiednio o 6 gr i 5 gr na litrze.

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Stanieje również olej napędowy. Diesel będzie można nabyć na stacjach benzynowych w Polsce w cenie niższej o 8 gr na litrze.

Kończy się program Ceny Paliw Niżej

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Do 30 czerwca będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT. Miłosz Motyka zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą „kilkugroszowe”.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 19 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 627)
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Źródło: INFOR
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